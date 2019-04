VOZI KAO FERRARI: DJ Snake okupio najpopularnije svetske repere u megahitu "Enzo"!

Nakon što je ceo svet zaludeo hitovima "Lean on", "Taki Taki" i "Let Me Love You", jedan od najpopularnijih hitmejkera današnjice DJ Snake pokazao je da za njega nema predaha! Stigao je novi gigatnski hit „Enzo“, a famozni Parižanin, kojem je čuvena DJ scena iz kultnog francuskog filma "La Haine" promenila život, vraća se svojim hip-hop korenima, okupivši na jednom mestu gotovo sve najpopularnije repere današnjice. Tu su redom Offset (Migos), 21 Savage, Sheck Wes i Gucci Mane, a sa ovakvom zvezdanom podrškom, DJ Snake je nadmašio i postavu prethodnog hita „Taki Taki“ na kojem se pojavljuju Cardi B, Selena Gomez i Ozuna! Novi trap banger pridružuje se njegovoj impresivnoj listi hitova koji premašuju neverovatnih osam milijardi YouTube pregleda, a nema sumnje da će i "Enzo" nazvan po čuvenom italijanskom konstruktoru superautomobila, stići do vrha top lista brzinom pravog Ferrarija!

Već od prvih taktova „Enzo“ se nameće kao novi omiljeni trap hit, a govoreći o novoj numeri za poznatu radijsku emisju Beats 1, DJ Snake je obećao da uskoro stiže i video spot u kojem će se biti „četiri superzvezde, četiri rok zvezde i mnogo šmeka“, a najavio je i izlazak novog albuma na leto, taman u vreme za najveće žurke i festivale! Ovim je DJ Snake zaokružio već uspešni mesec u kojem je oduševio publiku na najpoznatijem američkom festivalu Coachella, a ekskluzivno za tu priliku, na sceni su mu se priključile Cardi B, Selena Gomez, ali i hip-hop soul diva Lauryn Hill, iako je u poslednjih nekoliko godina značajno smanjima broj javnih nastupa!

Pesmu možete poslušati OVDE.

EXIT ulaznice odlaze brže nego prethodnih pet godina!

Četvorodnevne EXIT ulaznice trenutno su 6.990 dinara, što je visokih 45% uštede u odnosu na finalnu cenu! Cena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupaju The Cure je 2.990 dinara za parter i 4.990 dinara za FAN PIT, dok je cena GOLD VIP dnevnih ulaznica za 4. jul 12.000 dinara. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice exitfest.org i putem prodajne mreže Gigs Tix. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

