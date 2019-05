Keto? Chrono? Koja vrsta ishrane je BAŠ za Vas? Koji je zajednički sastojak neophodan za svaku dijetu?

Leto nam stiže…Što se jelo, jelo se. Što se preterivalo, preterivalo se. A sad svi na popravni, jer za to još ima vremena do odlaska na letovanje!

Za vraćanje u normalu često je najefikasnija restrikcija. Nekoliko vrsta ishrane su popularne ovog proleća.

Keto ishrana ima sve više i više sledbenika. „Keto“ u keto ishrani potiče od činjenice da omogućava telu da proizvodi male molekule goriva koji se nazivaju „ketonska tela.“ Ovo je alternativan izvor goriva za telo, koji se koristi kada je nivo šećera u krvi (glukoze) u nedostatku. Ketonska tela se proizvode ako jedete veoma malo ugljenih hidrata (koji se brzo razlažu u šećer u krvi), i samo umerene količine proteina i masti (višak proteina se takođe može pretvoriti u šećer u krvi).

Program hrono ishrane dr Gifing je patentirani program koji je osmislila pre 15 godina, odnosno 2003. godine. Radi se o individualnom pristupu, koji dovodi u optimalnu ravnotežu fiziološke procese u organizmu, sprečava oboljenja kod ljudi i leči postojeće metaboličke poremećaje.

Taj program ne podrazumeva brojanje kalorija, merenje težine namirnica i određivanje količina hrane, već se vodi računa da postoji jednak protok vremena između obroka, pravilna raspoređenost obroka, i ispravno kombinovanje namirnica za određeno doba dana.

Za svaku osobu se može precizno pripremiti potpuno individualni princip dijetalne ishrane, a ovakav režim daje izvanredne rezultate u terapiji ne samo gojaznih ljudi, već i dijabetičara, kao i kod ostalih osoba sa digestivnim i drugim zdravstvenim tegobama.

Program hrono ishrane, poštujući sve principe dobre kliničke prakse, podrazumeva uvek i obaveznu suplementaciju dobrih bakterija, što značajno poboljšava efikasnost mršavljenja i trajnost postignutih rezultata.

Uz režim redukovane ishrane na individualnoj osnovi, doktorka uvek obavezno preporučuje i Chronobiotic®, i to ne slučajno!

Poslednjih godina je dobro poznato da je za regulisanje telesne težine, od ključnog značaja balans dobrih bakterija u našim crevima. One imaju veliki broj različitih uloga, počevši od sinteze vitamina, neurotransmitera i aminokiselina, zatim metabolisanja sastojaka hrane i lekova. Te dobre bakterije važne su i u procesu skladištenja masti, direktno učestvuju u aktivaciji i pravilnom funkcionisanju imuniteta, kao i u brojnim drugim procesima u našem organizmu.

Ako održimo tu ravnotežu, mnogo lakše ćemo uz korekciju ishrane i pojačanu fizičku aktivnost, u kratkom roku postići optimalne rezultate i uživati u letnjim čarolijama i svom vitkom telu na plaži, reci ili bazenu.

U svakom slučaju, danas više nema nikakve dileme da je proces mršavljenja, njegova brzina i efikasnost direktno povezana sa sastavom naše crevne mikroflore. Osobe koje u svojim crevima imaju manje Lactobacillus vrsta, koje imaju osobinu da “štede energiju”, sklonije su debljanju, dok one osobe čija je flora bogatija ovim bakterijama lakše “troše energiju”, i na taj način lakše gube kilograme.

Chronobiotic® je probiotski preparat nastao kao logična posledica spoja ogromnog iskustva u kliničkoj praksi, kao i višegodišnjeg genetskog istraživanja.

Zahvaljujući svom optimalnom sastavu od 3 najispitivanija probiotska soja, Chronobiotic® u praksi daje izvanredne rezultate kao suplement kako kod tretiranja gojaznosti, tako i uz terapiju dijabetesa, ulceroznog kolitisa, Hašimoto tireoiditisa, artritisa, insulinske rezistencije, policističnih jajnika i drugih stanja.

Upravo sojevi koji ulaze u sastav ovog probiotskog preparata, (Saccharomyces boulardi, Bacillus subtillis i Lactobacillus rhamnosus GG), čine ovaj probiotik jedinstvenim usled normalizacije i ozdravljenja našeg mikrobioma tokom hrono- i drugih restriktivnih dijeta. Svaki od navedenih probiotskoh sojeva ima svoju ulogu u optimizaciji efekata restriktivne dijete, omogućava lakše i brže mršavljenje i utiče na održavanje postignutih rezultata.

Doći do željene kilaže nije nemoguće, ako imamo nekoga ko će nam pomoći da dođemo do cilja. Pitanja poput: “kako smršati brzo“, “kako izgubiti 5 kg do polaska na more”, “kako smršati bez gladovanja”, “kako najbolje mršaviti prirodnim putem”, “kako održati novu kilažu?... sada imaju svoj odgovor. Uz svaku restriktivnu dijetu obavezan je Chronobiotic®.

I zato ako se tek spremate za letovanje, zaista još nije kasno da svoju liniju dovedete u red. Ključ dobrog izgleda nalazi u dobro izbalansiranom stilu života, pre svega održavanju ravnoteže u našim crevima.

Ako razumete kako vaš organizam radi, i shvatite kako da dođete do savršenog tela, lepe kože, kose i noktiju, znaćete da izbegnete greške i mnogo lakše i brže postignete željene rezultate, koji će ostati i kada leto prođe. Svoje telo nahranite zdravim namirnicama uzetim u pravo vreme, uvek uz dodatak optimalnog probiotskog preparata.

Put vodi preko dobrih bakterija iz Chronobiotica!

Jer kada su zdrava naša creva, zdravo je i vitko i naše telo!

CHRONOBIOTIC®- Probiotik za lepotu i uz svaku dijetu!

