SVETSKI ČUVENA EXIT DANCE ARENA STIŽE NA SEA DANCE: Sa njom i globalni tehno otac Sven Väth!

Nadaleko čuvena Dance Arena, legendarna bina EXIT festivala, ali i jedna od najvećih i najdugovečnijih na svetu, ovog leta stiže na Jadran, i to prve noći do sada najjačeg izdanja Sea Dance festivala! Uz spektakularnu produkciju, kao prvi hedlajner u ovom specijalnom morskom izdanju famozne Arene, dolazi i jedan od najvećih elektronskih umetnika svih vremena, otac globalnog tehno pokreta i trostruki dobitnik nagrade za najboljeg svetskog DJ-a Sven Väth! Čoveka koji je ispisao prošlost, sadašnjost, a zasigurno i budućnost elektronske muzike, stvorivši savremeni zvuk nekoliko vodećih muzičkih stilova današnjice, fanovi popularno zovu Papa Sven, priznajući mu tako njegovu istinsku ulogu pokretača i lidera svetske tehno zajednice. Slavni Nemac iz Frankfurta na glavnu binu pored tirkiznog mora donosi hitove koji su ga učinili simbolom evropskog dance zvuka još ranih devedesetih, ali i najnovija izdanja jedne od najvećih izdavačkih kuća u istoriji "Cocoon" koja već dve pune decenije oblikuje trendove na svetskoj elektronskoj sceni objavljujući izdanja producenata kao što su Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Guy Gerber i desetine drugih. A 20 godina rada bez prestanka ovog leta slave i Cocoon žurke, koje su nezaobilazan deo ponude čuvenog španskog ostrva i najvažnije destinacije za noćni provod, Ibice, dok je Sven za ovu veliku proslavu u svoj kalendar uvrstio neke od najvećih festivala na planeti među kojima je ovog leta i Sea Dance! Njegov prvi nastup u Crnoj Gori stiže u trenutku kad je veći nego ikad i dok ga danas prate desetine miliona fanova širom sveta koji su sa njim ušli u svet elektronske muzike za čiju se konstantu renesansu brine iz godine u godinu, već pune tri decenije.

Nezaustavljivi revolucionar poznat je po nastupima kojima je kultivisao underground elektronsku muzičku scenu ne samo u u svojoj rodnoj zemlji, već širom Evrope. Zasluge upravo za to dobio je u rodnom Frankfurtu koji mu je 2015. dodelio Geteovu plaketu za nemerljiv doprinos kulturnom životu grada. U žižu interesovanja dolazi davne 1986. kada je kao frontmen grupe OFF objavio singl ‘Electrica salsa’, tada treći pop hit u Nemačkoj. Bend se kasnije razišao, što se ispostavilo plodonosnim za Vätha koji je slobodu iskoristio da se okrene trance zvuku Frankfurta koji je bio prava odskočna daska za dostizanje zvezdanih visina. Pre 27 godina osnovao je izdavačku kuću Harthouse Records pod čijom je etiketom, a u saradnji sa Warner Bros, objavio prvi album “Accident in Paradise” koji je Mixmag godinama kasnije svrstao u najbolja dance izdanja svih vremena.

Temeljan rad i posvećenost iznedrio je neprikosnovenog DJ-a i producenta koji se može pohvaliti maratonskim setovima u trajanju od punih 30 sati. Nakon objavljivanja albuma ‘Electro Acupuncture’ 1995. godine sa Stevie B-Zet-om, a pod pseudonimom Astral Pilot, Väth je odlučio da se fokusira na DJ-ing, odnosno stvaranje i razvijanje zvuka po svom, ali, pokazaće se, i ukusu publike širom sveta. Vratio se Virgin Records etiketi i pod okriljem te izdavačke kuće lansirao tri produkcijska albuma: Fusion 1998, Contact 2000, i Fire 2002. Uz sada već kultni serijal žurki na Ibici, 2000. pokreće i seriju godišnjih mikseva koji bi imali zadatak da prenesu atmosferu svake od sezona. Kultna izdavačka kuća Cocoon u narednih 20 godina je pored mikseva iznedrila i stotine singlova, albuma i mikseva brojnih producenata, a nakon četvrt veka karijere, pioniru tehno muzike pošlo je za rukom ono što nije nikom do sada - da ujedini dve epohe servirajući muziku koja na plesni podijum dovodi one rođene u prošlom veku i decu novog milenijuma.

Šesti Sea Dance biće održan od petka, 30. avgusta, do nedelje, 1. septembra, a pored Svena Vätha, nastupe su potvrdili i najuspešniji muzički producent 21. veka i jedan od najtraženijih muzičkih izvođača na svetu David Guetta, vodeći nemački producent i DJ Robin Schulz i francuska klupska senzacija, duo Ofenbach. Tu su i regionalni asovi kao što su veliki Darko Rundek, moćna Senidah i neki od najpopularnijih balkanskih repera Surreal, Fox, Kuku$, Hazze i Bekfleš.

Nestaju ulaznice po promo ceni od 2.990 dinara!

Kompleti ulaznica za tri festivalska dana mogu se kupiti po promo ceni od 2.990 dinara, što predstavlja čak 50% popusta u odnosu na finalnu cenu. Pored redovnih ulaznica, za koje vlada veliko interesovanje, u prodaji se mogu naći i VIP GOLD trodnevne ulaznice po ceni od 12.000 din, kao i ulaznice za festivalski kamp po ceni od 2.990 din. Karte se mogu kupiti putem zvaničnog sajta Sea Dance Festivala www.seadancefestival.me. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

Kurir