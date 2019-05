MEN'S HEALTH GRILL DAY 3: Pogledajte kakav je bio provod i koje poznate face su prisustvovale

Tu je sto za stoni fudbal i stoni tenis, tipična muška zabava u kojoj, opet tipično, uživaju pretežno devojke. Pikado i fliper ne zaostaju u igri. Tu je košarkaška legenda Dejan Tomašević, košarkaška nada Đorđe Gagić, basket igrač Stefan Stojačić, kik-bokser Nikola Filipović, maratonka Nela Bunčić, brojni fitnes treneri, glumac Sloba Stefanović, njegov kolega Miloš Petrović Trojpec... Pogledajte kakav je bio provod na trećem Men's Health Grill Day druženju.

U saradnji sa kompanijom Lidl, koja je obezbedila sveže meso, hranu, piće i tri vredne nagrade, magazin Men's Health održao je treći Grill Day koji je na neformalnom skupu objedinio mentalno i fizički najjače ljude u zemlji.

Ove godine, kompanija Lidl rešila je da, kao generalni sponzor ovog druženja u Dorćol Platzu, podrži inicijativu Men's Healtha Srbija u misiji popravljanja kvaliteta života u našoj zemlji, pa su za Grill Day obezbedili vrhunske proizvode iz svog asortimana. Sveže meso: crveno, belo i mešano. Gosti su zadovoljili dnevni unos proteina. Pitko pivo: svetlo i tamno. Gosti su zadovoljili dnevni unos ugljenih hidrata. Ukusno vino: belo i crveno. Gosti su namirili crvena i bela krvna zrnca.

Među raskošnim mirisima i ukusima koji upotpunjuju atmosferu dobrog provoda, tu je i Bloom Specialty Coffee. Pripremali su filter kafu premijum kvaliteta.

Uz njih, celu priču je sa stilske strane ojačao jedan od najjačih sportskih brendova - Converse, koji je već drugi put jedan od sponzora ove manifestacije.

Srpsko izdanje magazina Men's Health je štivo koje već godinama na najbolji način svojim čitaocima približava psihologiju, treninge, navike i stavove onih koji su uspeli da budu pobednici u onome što rade. S tim u vezi, događaji pod okriljem ovog brenda imaju za cilj da na jednom mestu okupe sve one ljude koji nas motivišu svojim podvizima, kao i saradnike koje te rezultate valjano predstavljaju javnosti.

