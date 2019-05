ISKUSITE NESVAKIDAŠNJI RAJ NA ZEMLJI: Pravi je trenutak da posetite Antaliju!

Dovoljno je samo da zakoračite u atalijsku regiju i na njihovo “ Hoş geldiniz” (prevod dobro došli) osetićete pravo tursko gostoprimstvo. Domaćinski raspoloženi, sa osmesima na licu i uvek spremni da vam pomognu, makar ne poznavali vaš jezik, Turci će svakoga ko poseti regiju nekašnje Likije, a i dalje, ugostiti kako dolikuje. Imaćete osećaj kao da ste ušli u njihov topli dom, a oni će kao domaćini uraditi sve što poželite kako biste bili zadovoljni.

foto: Promo

Antalijska regija, mesto skriveno među istorijskim znamenitostima, veličanstvenim plažama i luksuznim hotelima, često se poistovećuje sa “rajem na zemlji” , kako ga je i po legendi nazivao car Hadrijanus, koji je poslao svoje izaslanike i dao im zadatak da nađu mesto na kojem bi on mogao da podigne svoj grad i tako je i bilo, za samo četiri godine tumaranja po svetu našli su savršeno mesto na kojem su izgradili Hadrijanusov antalijski raj.

foto: Promo

Ako ste ikada istraživali o Turskoj, sigurno ste naišli i na podatak da je ova regija, poznatija kao “turska rivijera” smeštena na litici u južnom delu poluostrva Anadolije, a među njenim najpoznatijim okruzima su Kemer, Alanja, Kas, Manavgat, Ibradi, Kale, Gazipaša, Aksek...Nemojte da vas buni to što je Antalija i ime glavnog grada ove regije, koji broji više od 600. 000 stanovnika, ali se taj broj povećava u vreme turističke sezone.

foto: Promo

“Niko ne može da vam potvrdi da ćete u ovoj regiji sresti čistokrvnog Turčina, imajući u vidu da su ovuda vekovima unazad boravili Grci, Rimljani...”, upoznaje nas Duško Anastasov, vodič Big blue agencije sa istorijom ove regije, dodajući zanimljiv podatak da je turizam u Turskoj krenuo iz egejske regije, pa se kasnije proširio na Antaliju.

foto: Promo

Danas ova regija doživljava zlatno doba u turizmu, okružena planinama, šumama, prostranim, čistim plažama al ii drevnim ruševinama privlači turiste iz celog sveta, a poslednjih godina među najbrojnijima su Rusi. Ipak, bez obzira na to da li dolazite iz daleke Rusije, Amerike ili Nemačke, Hrvatske, Srbije, Turci će vas gostiti kao da ste njihovi najrođeniji.

“Turci su time dali zadatak mnogim zemljama koje se bave turizmom. Kada dođete ovde osećaćete se bezbedno, prijatno i bezbrižno, jer je njima svaki turista bitan. Njihov uspeh u turizmu se ogleda u tome da odete zadovoljni i srećni, ali da im se opet vratite”, objašnjava nam Dušan, koji u Antaliji boravi poslednjih deset godina, posebno ističući šta ovu regiju čini toliko zanimljivom turistima da ih tera da je ponovo posete.

foto: Promo

Od malih pansiona do luskuznih hotela sa “all inclusive” ponudom

Nije bilo potrebno mnogo godina da se turska rivijera razvije i postane jedna od velesila u turizmu. Od malih pansiona i privatnih apartmana, poslednjih nekoliko godina u Antaliji je krenula izgradnja velikih, luksuznih hotela, tačnije kompleksa koji zapravo predstavljaju male gradove.

foto: Promo

Restorani, bazeni, bioskopske sale, butici, pozornice na kojima se izvode brojni programi, spa- centri, sve se to nalazi na jednom mestu, a ukoliko putujete sa porodicom, ne morate da brinete da će vašem detetu biti dosadno u ovim kompleksima angažovani su i animatori da zabavljaju najmlađe, dok se na svakom koraku nalaze i mobilijari kako bi mališani mogli posle kupanja da nastave sa igranjem.

foto: Promo

U gostoljubivost i besprekornu organizaciju Turaka uverili su se i srpski novinari koje je turistička agencija “Big blue” povela u obilazak najluksuznijih hotela u Kemeru – počev od Riksos Sangejta (Rixos Sungate), do Nirvane (Nirvana Lagoon Luxury), pa sve do Amare Dolče vita (Amara Dolce Vita). U ovim kompleksima važi “all inclusive” ponuda, gde vam je sve što poželite na raspolaganju. Osim osoblja koje je 24 sata dostupno za goste, sobe i porodični apartmani u ovim hotelskim kompleksima opremljeni su svime što vam je potrebno da se opustite i uživate. LCD televizori, mini – bar, čista posteljina, udobni kreveti, klima i kompletna kozmetika upotpunjuju ovaj prstor.

foto: Promo

Ukoliko se odlučite za letovanje u ovoj regiji, u kom god kompleksu da se nalazite, uvek pri sebi imajte sitan novac, pa ako vam neko od zaposlenih pomogne tako što vam odnese kofer do sobe ili donese piće, vi dajte bakšiš. To je deo turskog folklora, jer oni veruju da ako neko uradi nešto dobro treba biti nagrađen za to delo.

foto: Promo

Ne vraćajte se kući bez paštete od maslina

Turci ne samo da su dobri domaćini, već su i veliki gurmani. Na stolu su obavezna začinska bilja i povrće, a nakon glavnog jela obavezan je dezert. Ako se ikada nađete u antalijskoj regiji, probudite avanturistu u sebi i probajte što više tradicionalnih jela, nećete se pokajati!

foto: Promo

Za doručak najčešće jedu burek i đevreke, dok je u antalijskoj regiji poznata pašteta od maslina, koju turisti često kupuju kao suvenire. Kada su velike vrućine Turci rado piju ajran, jedan od najstarijih mlečnih napitaka, koji vuče poreklo iz centralne Azije. Ovaj slani mlečni napitak se priprema od kravljeg, ovčjeg ili kozjeg jogurta, koji se dobija razređivanjem istog sa hladnom vodom uz dodavanje jedne kašičice soli.

foto: Promo

Na turskoj trpezi mogu naći različite vrste mesa, sem svinjetinje, ali neretko jedu ribu i morske plodove, iako im je to itekako dostupno. Obožavaju začinsko bilje, a plavi patlidžan spremaju na 100 različitih načina, pa se turistima preporučuje da probaju neki od recepata. Ako se vraćate iz noćnog provoda a želite da siti legnete u krevet, pravi izbor je čuveni doner kebab, turska verzija fast fooda.

foto: Promo

Od slatkiša na svakom koraku možete da probate ratluk, urmašice, alvu i baklavu, među kojima je najpopularnija sa pistacima, a ništa manje nije popularna ni dondurma, originalni turski sladoled koji se pravi od kozjeg mleka.

foto: Promo

Stari grad u Antaliji

Vratimo se malo istoriji i jednom od najzanimljivijih mesta za obilazak - stari grad Kaleiči. Ovaj grad je okružen drevnim zidinama, u kojima se nalaze rimska kapija poznatija kao Hadrijanova kapija, toranj sa satom, minateri… Kada budete prolazili uskim krivudavim ulicama, imaćete utisak da ste se vratili vekovima unazad i to u vreme Otomanskog carstva, a taj spoj tradicionalnog i modernog daje poseban šarm starom gradu.

foto: Promo

Više od 300 sunčanih dana

A ako vas to nije dovoljno zainteresovalo sa posetite antalijsku regiju, možda vam podatak da ovde ima više od 300 sunčanih dana pomogne da donesete odluku. Ako ne želite svakoga dana da sedite na plaži, ili pak obilazite znamenitosti, onda možete da skoknete na ronjenje, popnete se gondolom do najvišeg vrha planinskog pojasa Taurus ili pak odete do parka zabave “The land of legend” u kojem možete provesti ceo dan. Ako vas pak zanimaju istorijske ličnosti, onda možete da prošetate plažama kojim su hodali Marko Aurelio, čuvena Kleopatra ili posetite crkvu jednog od najvoljenijih hrišćanskih svetaca Svetog Nikole, koja se nalazi u gradu Demre, udaljenog oko 70 kilometara od Antalije.

foto: Promo

NAUČITE DA SE CENKATE foto: Promo Ako planirate nešto da pazarite dok ste na letovanju u Turskoj, budite spremni da ćete morati da pregovarate o ceni. U buticima i na njihovim bazarima nigde nisu naznačene cene, pa ako vidite nešto što vam se dopada, krenite da se cenkate, Turci to vole.

ŠTA POVEZUJE ČUVENOG ATATURKA SA SRBIMA foto: Promo Čim sletite u Tursku čućete ime a i videti na svakom ćošku fotografije Mustafe Kemala Ataturka, vojskovođe, reformatora i prvog predsednika Republike Turske. On je na ruševinama Otomanskog carstva uspeo da reformama sprovedenim čvrstom rukom izgradi modernu i moćnu državu. Ukinuo je diskriminaciju žena, uveo besplatno školovanje i otvorio hiljade škola širom zemlje. Međutim, ono što retko ko zna jeste da je Kemal Ataturk bio veoma naklonjen bivšoj Jugoslaviji, i veliki prijatelj nekadašnjeg kralja Aleksandra Karađorđevića. Koliko je Ataturk poštovao kralja Aleksandra svedoči i podatak da je posle atentata u Marseju, oktobra 1934. godine, naredio da u Turskoj bude proglašena trodnevna žalost.

1 / 7 Foto: Promo

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir