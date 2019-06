CENJENI LINGVISTI SU OTKRILI NAJBOLJI NAČIN ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA: Brzo i lako do vrhunskih rezultata!

Savladajte nemački jezik - bez muke i u rekordnom vremenskom roku, pomoću revolucionarne lingvističke metode, čak i ako nemate baš nikakvo predznanje!

Dobro poznavanje nemačkog je sve traženije i popularnije, pogotovo u poslovnom svetu. Današnje moderno tehnološko doba nam omogućava pristup brojnim načinima učenja stranog jezika do kojih se dolazi lako i brzo. Iako sve to ima svoje prednosti, otežava nam odabir najkvalitetnijeg načina za učenje nemačkog jezika . I uz sve moderne, zabavne i inovativne načine, knjiga je bila i ostala temelj neophodan za učenje bilo kojeg područja. Međutim, metoda koju predstavljamo ruši sve predrasude o konvencionalnosti i komplikovanosti ovakvog načina učenja jezika. Osmišljena je po jedinstvenoj formuli automatizovanog učenja, i predstavlja revolucionarno otkriće zasnovano na neurolingvističkim istraživanjima !

I stručni profesori nemačkog jezika su oduševljeni

Zlatko Jurić, ugledni profesor nemačkog jezika koji već dugi niz godina drži kurs u rodnom gradu Subotici, otkriva svoje zadovoljstvo nakon upoznavanja sa Lernelingu metodom i njene primene u nastavi. „Već 28 godina radim kao predavač nemačkog jezika, i do sada sam pomogao hiljadama ljudi da ga kvalitetno nauče i savladaju. Kroz moje ruke su prošli brojni udžbenici nemačkog, pisani na raznim jezicima. Međutim, Lernelingu je jedinstven lingvistički poduhvat čiji sam kvalitet primetio čim sam se susreo s njim. Praksa je pokazala da se nisam prevario. Iako se do tada niko nije žalio na moj rad, hteo sam da isprobam ovu sjajnu metodu i poboljšam svoj način podučavanja. Počeo sam da predajem u skladu sa specijalizovanim Lernelingu lekcijama, i polaznici mog kursa su za jako kratko vreme postali još motivisaniji za rad, slobodniji, i sigurniji u svoje znanje.”

S ovom metodom svi imaju iste izglede

Profesor Jurić tvrdi da se kroz godine rada susretao s polaznicima različitih godina i različitog stepena motivacije za učenje nemačkog jezika, i da je efikasnost ove inovativne metode imao priliku da ispita na različitim tipovima ljudi s različitim sposobnostima. Nakon dužeg detaljnog posmatranja je zaključio: „Uopšte nije važno da li ste mlađi ili ste već u godinama, ni koji su vaši razlozi za učenje ovog jezika. Čak nije važno ni da li imate talenat za nemački ili iskustvo u učenju ovog ili bilo kog drugog stranog jezika. Jedino što je potrebno je dosledno i redovno korišćenje Lernelingu knjige, i uspeh neće izostati.”

Sudeći po iskustvu polaznika, ne postoji bolji način za učenje nemačkog

Razgovarali smo i s nekima od polaznika kursa prof. Jurića koji su učili po Lernelingu metodi. Oni svedoče o uspešnosti ovog načina učenja za ljude različite starosti, interesa i sposobnosti:

„Krenuo sam na kurs kod prof. Jurića jer se još od osnovne škole borim sa problemom zvanim nemački jezik. U srednjoj školi su mi ocene postale važnije, i želeo sam da stanem na kraj brojnim jedinicama iz nemačkog. Na početku mi je išlo teško, ali otkako smo počeli da učimo po Lernelingu metodi, uspeo sam da u samo dve nedelje savladam A1 nivo i odmah popravim ocenu iz nemačkog! Za nagradu sam dobio i novi mobilni.” Janko (16)

„Muž mi se preselio u Nemačku trbuhom za kruhom, pa je došlo vreme da mu se pridružim. Upisala sam kurs jezika jer na nemačkom nisam znala da kažem ni „Dobar dan”. Bila sam skeptična – ipak sam žena u godinama i pamćenje mi nije sveže kao kod mladih ljudi. Ipak, odlučila sam da se prepustim i verujem profesoru. Ubrzo sam shvatila da sam se brinula bez razloga. Učenje uz Lernelingu je bilo prijatnije i lakše nego ikad, a za mesec dana sam postigla skoro iste rezultate kao i moje mlade kolege sa kursa!” Mara (55)

Zašto druge metode ne funkcionišu dovoljno efikasno?

Većina metoda učenja jezika veoma otežavaju učenje, umesto da pobude želju za savladavanjem nemačkog jezika i sticanjem znanja na tom području. Često dovode i do toga da onaj ko uči počne da sumnja u svoje sposobnosti, što može dovesti do potpunog odustajanja od učenja. Pored toga, način učenja koji se najčešće susreće u školi ili na kursevima ne uči jezik, nego uči o jeziku. Karakteristično za ovaj način učenja je dugotrajno besmisleno memorisanje reči i gramatike napamet, bez upotrebe u konverzaciji. Otud dolaze i razne blokade kada dođe vreme da se to teorijsko znanje demonstrira kroz pričanje na stranom jeziku, ili da se primeni u dijalogu s izvornim govornicima.

Prednosti učenja nemačkog jezika pomoću Lernelingu

Nedostatak motivacije je jedna od prvih i osnovnih prepreka za kvalitetno učenje. Ova metoda demotivisanost otklanja samim tim što omogućava da brzo i svakodnevno primećujete napredak u učenju, i uliva samopouzdanje neophodno za dalje sticanje znanja iz nemačkog jezika. Mozak i pamćenje su stimulisani pomoću posebno osmišljenih lekcija, pa se nivo moždane aktivnosti i procesa memorisanja tokom učenja znatno povećava u odnosu na druge metode. Rezultat koji se postiže je efikasno i izuzetno brzo usvajanje potrebnih znanja. Drugim rečima, u rekordnom vremenskom roku ćete naučiti sve što je neophodno za razumevanje i komunikaciju na nemačkom jeziku, umesto da gubite vreme na nevažne i dosadne podatke koji samo mogu da uspore proces učenja i da vas navedu na odustajanje.

U čemu je tajna te revolucionarne formule?

Ono što je ključno za efikasnost ove jedinstvene metode učenja nemačkog je skup specijalno osmišljenih interaktivnih lekcija za učenje jezika u jednoj knjizi. U svakoj lekciji su reči i izrazi grupisani tako da maksimalno podstiču mozak na memorisanje, pri čemu su aktivirane i leva i desna polovina mozga. Princip stvaranja neuništive mreže asocijacija u mozgu se pokazao kao najefikasniji način za brzo i kvalitetno učenje jezika. Upotreba ovog mehanizma izgradnje asocijacija tokom učenja ubrzava proces pamćenja čak 5 puta! Usvajanje jezika se odvija na gotovo podsvestan način, i podseća na automatizovano kodiranje jezika u mozgu - baš kao učenje maternjeg jezika u ranom detinjstvu.

Prilika za sve čitaoce koja se ne propušta!

Već na samom početku korišćenja Lernelingu knjige ćete usvojiti mnoštvo novih reči. Nakon nedelju dana ćete primetiti kako se vaš vokabular nemačkog jezika proširuje, a nakon nekoliko nedelja će nestati blokade i prepreke koje su vas kočile u komuniciranju na stranom jeziku.

Kako doći do ove fantastične knjige? Lernelingu ne može da se pronađe u prodavnicama. Možete da je kupite samo putem interneta na web stranici proizvođača. Međutim, imamo jednu lepu vest. Dobavljač je odlučio da obraduje naše čitaoce, i za njih je pripremljen poseban popust i gratis poklon iznenađenja. Za sve čitaoce koji danas odluče da steknu vrlo korisnu veštinu, proizvođač daje jedinstvenu Lernelingu knjigu po 50% nižoj ceni!

