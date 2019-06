POJAČAN PROGRAM PRVOG WINE GARDENA: Dolaze Katarina Pejak i Bricks&Cans

Vrhunska vina, probrani sirevi, koncerti, interesantne vinske radionice, gastronomski specijaliteti, filmske projekcije, zabavne igre samo su deo sadržaja koji očekuje posetioce prvog Wine Gardena koji će biti održan u Botaničkoj bašti, 15. i 16. juna.

Oba dana od 14 do 19 časova u centralnom delu Botaničke bašte posetioci će moći da besplatno degustiraju vina, sireve i druge specijalitete, a karnevalski duh palićkog Vinskog maratona donosi još puno zabavnih sadržaja za sve uzraste, koji će učiniti da popodneva proteknu u sjajnom raspoloženju i provodu.

Popodnevnu zabavu će začiniti nastupi DJ-eva, a od 19 do 22 časova će biti održani koncerti sjajnih muzičara koji će prirediti poseban muzički ugođaj. Pored već najavljenih koncerata, koje će od 20h održati Lena Kovačević, 15. juna i Marko Louis, 16. juna, odličnu uvertiru popularnim muzičarima će dati, ne manje uspešni i inspirativni bend „Bricks and Cans“ i veoma cenjena, kod nas i u svetu, mlada pijanistkinja i kantautorka Katarina Pejak.

„Bricks and Cans“ će nastupiti 15. juna, a izvodiće obrade rockabilly i rock’n’roll hitova s kraja 50ih i početka 60ih godina. Postavu benda čini vokal Jelena Simeunović, a prate je saksofon, truba, gitare i bubanj, što garantuje odličnu rock’n’roll žurku.

Deo prvog Wine Gardena će biti i Katarina Pejak, koja će u nedelju 16. juna od 19 časova u Botaničku baštu preneti atmosferu svetskih bluz scena na kojima je do sada nastupala sa velikim muzičkim imenima.

Diplomirala je na Berklee muzičkoj akademiji u Bostonu, gde je dobila i nagradu za dostignuće u pisanju pesama od Songwriting katedre. Početkom godine je izdala svoj četvrti album, koji je dobio odlične ocene, a trenutno je i deo Blues Caravan turneje. I domaći i strani kritičari i recezenti izuzetno cene Katarinin rad i nesvakidašnji talenat koji pokazuje svirajući kombinaciju bluza, soula, finog džeza, amerikane i klasičnog roka. „Posle male pauze, beogradska publika će imati prilike da čuje moj trio sastav, sa, sada, već ustaljenom saradnicom Anom Protulipac (bas gitara, glas) i Peđom Milutinovićem (bubnjevi), sa kojim ću prvi put nastupiti.

Repertoar će biti sačinjen od materijala sa mog aktuelnog albuma, "Roads that cross", kao i od nekih pesama koje su prošle godine činile repertoar koncerta "Killing the blues", a koji je bio sastavljen od mojih omiljenih pesama drugih autora, poznatih i nekih manje afirmisanih. Biće ovo zvuk malo drugačiji od onog na albumu, a saradnja sa dvoje muzičara, koji će nastupiti sa mnom, me izrazito raduje.“ rekla je Katarina.

Karte se mogu kupiti preko prodajnih mreža Tickets.rs, DD Tickets i Gigstixa, a u cenu karte od 1.000 dinara po danu ulaze svi dnevni programi i večernji koncerti. Biće omogućen izlazak i povratak uz narukvicu, a broj karata je limitiran. Više informacija se može pronaći na sajtu www.winegarden.rs i zvaničnoj Fejsbuk stranici.

