Bezbrižno letovanje bez nervoze zbog rominga – moguće je!

Dok planirate godišnji odmor, stavka koja vam je uvek u glavi je komunikacija sa najbližima kod kuće, odnosno – kako da se čujem sa porodicom i prijateljima, a da me to ne košta bogatstvo?

Kako se odlazak na odmor približava, entuzijazam koji nas obuzima često bude ispresecan raznim brigama u danima pred put. Da li ćete (opet) poneti previše stvari, gde je najbolje mesto da držite pasoš i vredne stvari, da li ćete prekoračiti dozvoljenu količinu prtljaga… i neizostavno – kako da sprečim velike troškove za roming?

Mnogi od nas na putovanju žele da se „potpuno isključe“ i da „ne pogledaju“ mobilne telefone, ali uvek preovlada potreba da se javite porodici i prijateljima da je sve u redu, a sve češće i da se „okači“ fotografija ili video na društvenim mrežama – čisto da se i drugi uvere koliko uživate na zasluženom odmoru.

Bez obzira na to da li želimo da se javimo porukom putem aplikacije za dopisivanje, da proverimo adresu hotela preko Google mapa ili delimo fotografije na Instagramu - navikli smo na to da nas roming košta. Međutim, da li nas on košta samo novca koji ćemo platiti po povećanom računu? Verovatno ne – već i mnogo nerava, izgubljenog strpljenja, a i dragocenog vremena odmora.

Verovatno ćete isprobati sve moguće i nemoguće opcije kako biste se povezali na internet u inostranstvu i svima poslali čuvene „stigli smo“ poruke pre nego što rešite da iskoristite svoju mrežu. Ovo uključuje intenzivno traganje za otvorenim wi-fi mrežama i uglavnom lošeg kvaliteta ili ograničenog trajanja. Ali rečenice poput „Javi mi se odmah čim uhvatiš wi-fi“ i „Imaš li internet u hotelu?“ koje godinama slušamo zaista bi trebalo da postanu prošlost.

Dobre vesti su da je komunikaciona tehnologija u stalnom i brzom napretku, pa tako ima rešenje i za sve naše turističke probleme. Naime, Vip ima nove roming dodatke, zahvaljujući kojima ćete i preko granice moći da komunicirate bez brige. Njihovi dodaci od 1GB, 3GB i čak 10GB interneta, za 7, 15, odnosno 30 dana, omogućuju vam sav komfor korišćenja interneta bez mučne potrage za wi-fi mrežom, kao i snalaženje u trenutku u 40 različitih zemalja gde dodaci važe, a koje možete videti na njihovom sajtu.

Ako ste samo skoknuli do Budimpešte na produženi vikend, Vip ima i manji paket stvoren za ovakve situacije, sa 500 MB koje možete iskoristiti tokom tri dana. Za samo 399 dinara, koliko Mini Roming Net dodatak košta, moći ćete jednostavno da lutate, bez straha da ćete se izgubiti – jer uvek možete da pristupite navigaciji.

foto: Promo

Vip roming dodaci kreirani su tako da odgovore na potrebe različitih tipova putnika – onih koji odlaze u drugu zemlju na vikend, nedelju ili dve – pa čak i mesec dana za prave pustolove – sve po cenama koje savršeno odgovaraju usluzi koju dobijate.

Ukoliko se desi da, čak i uz dobru procenu o tome koji vam je paket potreban, potrošite sav internet koje ste uplatili, više ne morate da budete u panici od visokog računa, jer vam se svaki sledeći potrošeni megabajt naplaćuje po ceni od jednog dinara – baš kao da ste kod kuće.

Svi dodaci se aktiviraju jednostavno – slanjem sms-a, besplatnim pozivom korisničkog servisa dok ste još u Srbiji, besplatnim pozivom *123# u romingu, putem aplikacije Moj Vip ili posetom Vip prodajnom mestu.

Za sve one koji su verni crnogorskom primorju, Vip nudi i poseban roming dodatak sa 3 GB interneta i 100 minuta odlaznih poziva ka svim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori, za samo 999 dinara u trajanju od 30 dana. Svetske putnike posebno će obradovati i Global dodaci, koji važe i za SAD, Kanadu i Kinu, a obuhvataju 50 ili 100 minuta ili sms-ova, u zavisnosti od vaših potreba. Roming Plus godišnji je dodatak savršen za dokazane avanturiste koji su veoma često preko granice – kada ga aktivirate, on za samo 499 dinara mesečno pruža 6 GB interneta, ali i Generali putno osiguranje koje pokriva i skijanje i snowboarding.

Cilj ovih pristupačnih ponuda jeste da normalna i bezbrižna komunikacija u inostranstvu postanu standard, a da na putovanjima budemo posvećeni pre svega uživanju.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir