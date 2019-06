VODEĆI SVETSKI MEDIJI: EXIT je krunski dragulj među festivalima!

Interesovanje za ovogodišnji EXIT veće je nego ikada u njegovoj devetnaestogodišnjoj istoriji. Cele serije ulaznica odlaze ranije nego ikad, u Srbiju stiže rekordan broj gostiju iz regiona, a ukupan broj inostranih gostiju beleži rast od čak 30 odsto! Već je izvesno je da će ovogodišnje izdanje nadmašiti dosadašnja, a u prilog tome govore i pohvale sa svih krajeva sveta od medija sa globalnim uticajem. Najznačajniji britanski muzički magazin NME, posvetio je čitav tekst Exitu i njegovoj bogatoj aktivističkoj istoriji! Nazivajući ga "četvorodnevnom proslavom uz gotovo sve muzičke pravce koji postoje", NME je istakao i mnogobrojne društvene kampanje festivala, poput Youth Heroes projekta, koji promoviše prave uzore za mlade kroz nagrađivanje istinskih mladih heroja. Sama lokacija Petrovaradinske tvrđave opisana je kao „najviše idilično mesto za posmatranje izlazaka sunca“. Reči hvale nije štedeo ni moćni Rolling Stone navodeći već u naslovu The Cure, Skeptu, Gretu Van Fleet i Paula Kalkbrennera, poručujući da, iako je početak festivala zakazan za 4. jul, ovogodišnje izdanje Exita je već uspelo!

I britanski Mirror svojim čitaocima predlaže EXIT i njegovu "legendarnu Arenu" kao nezaobilaznu stavku među „savršenim žurkama“, dok nakon prošlogodišnjih pohvala za program od strane američkog Forbes magazina, i rusko izdanje ovog čuvenog magazina istaklo je festival na tvrđavi kao jedan od sedam najboljih u Evropi! „Svetska biznis biblija“ navodi program krcat vodećim muzičkim imenima, ali izdvaja i spektakularan kamp na jednoj od najlepših peščanih plaža na Dunavu, kao i šarenoliku ponudu hrane i pića koju nudi festival. Da je interesovanje veliko od istoka do zapada, najbolje potvrđuje činjenica da američki Forbes ponovo priprema, ovog puta još veću priču o Exitu, koja će biti objavljena neposredno pred početak festivala!

I eksperti svetske elektronske scene, DJ Mag, posvetili su širi članak poznatom muzičkom događaju, nazivajući ga jednim od „krunskih dragulja“ među festivalima i ističući „slobodu izražavanja, eksperimentisanje i aktivizam“ kao okosnicu, a čitaocima je predstavljena lista od 10 najlegendarnijih nastupa na kolosalnoj Dance Areni. Pored toga, EXIT se našao i među najboljim festivalima za 2019. godinu, a ovaj podatak ima utoliko veći značaj, zbog činjenice da su u glasanju za DJ Mag listu učestvovali najbolji svetski elektronski umetnici! Još jedno vodeće ime u svetu elektronske muzike, Mixmag, istakao je EXIT na prvo mestu među pet obaveznih festivalskih destinacija!

I popularnom GQ magazinu EXIT je često na radaru za festivalski provod, te je rusko izdanje uvrstilo naš festival među 20 najboljih letnjih festivala! Poznati Cosmopolitan svojim čitaocima predložio je EXIT kao destinaciju za godišnji odmor, navodeći da je festival učinio Srbiju nezaobilaznom stavkom za sve ozbiljnije ljubitelje dobrog provoda širom sveta. Clash magazin rešio da pomogne čitaocima tekstom o pet nezaobilaznih nastupa na ovogodišnjem festivalu, sa rečima da će ovogodišnji program verovatno da uspostavi reputaciju Exita kao „ultimativne evropske festivalske destinacije“, a vodeći turistički vodič Conde Nast Traveller osvrnuo se na aktivističke inicijative festivala, kao i na lokaciju Petrovaradinske tvrđave, koja svojim rovovima, koji podsećaju na amfiteatar, oduzima dah posetiocima.

O kontinuiranoj ekspaniziji popularnosti EXIT festivala širom zemaljske kugle govori i činjenica da se list sa dugom tradicijom, indijski Hindustan Times, osvrnuo na EXIT u tekstu posvećenom Novom Sadu, navodeći da je muzički događaj na tvrđavi velikom broju ljudi van granica Srbije i Evrope prva asocijacija kada se pomene „Novi Sad“. Škotski The Sun nije propustio da u tekstu o Beogradu istakne Novi Sad, kao i zaključak da je EXIT „dragulj“ ovog grada kao Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu. Francuski Les Inrocks zaključio je da ovogodišnji program pomera granice, a pohvalama su se priključili i drugi mediji iz te zemlje, poput Trax Mag i Madmoizelle. Potvrda da ljubitelji elektronike itekako cene EXIT stigla je i sa elektronskih portala poput Deep House Amsterdam, Rave Jungle, The Groove Cartel i Data Transmission. Šarenoliku festivalsku ponudu istakao je britanski Timeout, a Faze Mag iz Nemačke osvrnuo se na muzički program bogat vrhunskim imenima sa rečima da organizatori „apsolutno“ zaslužuju jedno „wow“ za ovakav poduhvat, dok je ruski The Village ostao fokusiran na udarnim zvezdama svih vodećih festivala ove godine, The Cure.

Aktuelne cene ulaznica najkasnije do 21. juna!

Popularna EXIT akcija ove godine dostigla je rekordnu potražnju, te su sve predviđene ulaznice u dosad najvećem planiranom kontigentu planule čak tri dana pre roka! U prodaji su nove, brojem vrlo ograničene serije ulaznica, te komplet ulaznica trenutno iznosi 6.990 dinara, dok se jednodnevne ulaznice mogu kupiti po cenama već od 2.790 dinara. Sve cene i načini kupovine mogu pronaći na exitfest.org. Hoteli u Novom Sadu rasprodati su nedeljama unapred, pa gosti iz preko 90 zemalja sveta svoj smeštaj traže u privatnim apartmanima i sjajnom EXIT kampu na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i paketi koji pored ulaznica, sadrže i prevoz, i smeštaj, među kojima i mini letovanje za samo 3.000 dinara od 2. do čak 9. jula u EXIT kampu na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu!

Na ovogodišnjem izdanju EXIT festivala nastupiće heroji nekoliko generacija, ali i vodeće svetske zvezde raznih muzičkih žanrova, a izdvajaju se The Cure, Greta Van Fleet, The Chainsmokers, DJ Snake, Carl Cox, Skepta, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas & Like Mike, Peggy Gou, Solomun, Tom Walker, IAMDDB, Jeff Mills, Chase & Status RTRN II Jungle, White Chapel, Desiigner, Maceo Plex, The Selecter, Charlotte De Witte, Lee Burridge, Lost Frequencies, Sofi Tukker, Tale of Us, Boris Brejcha, Dax J, I Hate Models, Giorgia Angiuli, DVS1, Blawan, te stotine drugih.

Kurir