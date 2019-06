JOŠ 10 DANA DO VELIKOG OTVARANJA FESTIVALA: EXIT najjači dan u svojoj istoriji posvetio Omladinskoj prestonici Evrope!

Ostalo je još samo deset dana do otvaranja ovogodišnjeg Exita, koji po mnogim parametrima deluje kao da će nadmašiti sva prethodna izdanja, a već na samom otvaranju 4. jula, desiće se po mnogima i najjači dan u devetnaestogodišnjoj istoriji festivala. EXIT ga je i zvanično posvetio tituli Omladinske prestonice Evrope, koju ove godine nosi Novi Sad. Tako prvi dan Exita od ove godine nosi naziv OPENS Day, a publika iz preko 90 zemalja sveta, već po dolasku na veličanstvenu Petrovaradinsku tvrđavu moći će da se upozna sa činjenicom da su došli u Omladinsku prestonicu Evrope. OPENS Day predstavlja finale kontinuirane podrške koju EXIT fondacija pruža ovoj organizaciji - nakon što je kao nosilac projekta inicirala kandidaturu Novog Sada za Omladinsku prestonicu Evrope i istu dovela u finale, omladinske organizacije Novog Sada gradu su donele istorijsku titulu koju obeležavamo ove godine. Tokom 2018. i 2019. godine OPENS 2019 se predstavio mladim ljudima iz regiona i celog sveta na događajima u organizaciji EXIT tima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a promocija je tekla i kroz druge projekte u kojima učestvuje EXIT, kao što je "Youth Heroes", kampanja koja promoviše pozitivne uzore u društvu, te "Youth Fair", zajednička regionalna inicijativa koja Balkan pozicionira kao jednu od najatraktivnijih destinacija za mlade na svetu. A prvog dana, EXIT otvaraju rok giganti The Cure, čija punokrvna svirka od preko dva i po sata počinje već u 20.30 časova, pa se savetuje što raniji dolazak na festival! Biće uzbudljivo i posle koncerta jer će na glavnoj bini pravu OPENS žurku napraviti belgijska superzvezda Lost Frequencies! I druga podjednako važna i spektakularna bina EXIT festivala dočekaće zvezde iz najvišeg svetskog ranga, jer se na Dance Arenu vraća njen kralj Carl Cox, kojeg u ovom pohodu na tvrđavu prate Maceo Plex, Charlotte de Witte, Monika Kruse i drugi!



U prilog ovom nezaboravnom provodu ide i aktuelna prognoza za sva četiri dana Exita uz idealne vremenske uslove bez padavina i sa puno sunca, kao i temperaturom od 32 stepena po danu do prijatnih 20 tokom noći! Program na glavnoj bini EXIT festivala 4. jula startovaće već od 19 časova nastupom noise rock majstora 65daysofstatic! Ovaj cenjeni sastav lično je frontmen benda The Cure, Robert Smith, izabrao za predgrupu, te će se momci iz Šefilda pobrinuti za idealnu uvertiru za šou koji sledi! Budući da jedan od najvećih rock sastava u istoriji, The Cure, planira početak nastupa već u 20.30 časova, publici se savetuje da zamene svoje četvorodnevne vaučere za narukvice na vreme, ili da se, ako imaju jednodnevne ulaznice, zapute što ranije ka ulazima na tvrđavi, kako bi ušli na vreme i zauzeli svoje mesto ispred glavne bine.



Tradicionalna ceremonija otvaranja, koju uvek krasi i nestvaran prizor vrhunskog vatrometa, uslediće nakon nastupa legendarnih rokera, a uskoro će biti otkriveno i kakav performans očekuje publiku na glavnoj bini. Poznato je da već godinama unazad EXIT koristi svoju platformu priznatog svetskog festivala kako bi prilikom ceremonije otvaranja, uz pomoć uticajnih i poznatih pojedinaca, poslao poruku ljubavi, mira i tolerancije svetu. Ubrzo nakon ponoći, belgijska superzvezda Lost Frequencies preuzeće komandu nad glavnom binom i prirediće provod bogat planetarno popularnim numerama. Hitmejkerski duh nastaviće se nakon toga i uz poznati ruski dvojac Filatov & Karas, a miks sirovog i emotivnog elektronskog zvuka iz kuhinje belgijskog dvojca Two Pauz biće idealan recept za zatvaranje bine toga dana.

Jednako gorljivo biće i na drugim binama u četvrtak, te će tako Dance Arena da započne svoj četvorodnevni maraton vrhunskih setova uz novu elektronsku zvezdu Charlotte De Witte, nemačku veteranku elektronskog zvuka Moniku Kruse i domaću DJ zvezdu Iliju Djokovica, a veliko finale i zatvaranje Arene toga dana povereno je techno vedetama Carlu Coxu i Maceo Plexu, koji će između svojih samostalnih nastupa prirediti i udaran b2b set koji se retko viđa u svetskim okvirima!

EXIT festival ove godine imaće preko 40 bina i zona, a samo jedna od njih je kultna Fusion bina gde će se u četvrtak, 4. jula, naći domaće i regionalne hip-hop zvezde Bad Copy, Sajsi MC i Helem nejse, kao i legende ska scene, britanski The Selecter! Pored njih, postavu će da zaokruži i slovenačka performerka u usponu Raiven, kao i novosadski znalci Samostalni referenti. Prvo veče na poznatoj bini koja je epicentar underground elektronskog provoda, biće u znaku minhenskog kluba MMA – Mixed Munich Arts, a ovu postavu predvodiće beskompromisni Francuz I Hate Models, uz imena poput Shdw & Obscure Shape, Boston 168, Black Lotus, Martina Hilber i Ana Rs. U rovovima Explosive bine čuće se jaki rifovi i žestoki vokali zahvaljujući sastavima Peter and the Test Tube Babies, Booze and Glory, Das Ich i mnogim drugima, a Beats bina predstaviće hip-hop i trap izvođače koje predvodi popularni Hazze.

Među zajedničkim poduhvatima Exita i Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 – OPENS jeste i realizovan najširi domaći konkurs za mlade muzičare, OPENS Play@EXIT, a mladi pobednici ovog takmičenja pokazaće svoje talente i muzičku strast pred publikom Exita na čak četiri bine festivala. Među tim zonama su i OPENS Future Shock bina, ali i OPENS State of EXIT zona koja već tradicionalno okuplja organizacije civilnog sektora iz celog regiona, gde će biti predstavljene brojne teme od društvenog značaja. Pored toga, EXIT je u januaru podržao veliko svečano otvaranje Omladinske prestonice Evrope u Novom Sadu koje je bilo realizovano nizom događaja i koncerata u Sinagogi i u velikoj dvorani SPENS-a.

U prodaji su poslednje, vrlo ograničene serije ulaznica, četvorodnevne po ceni od 7.490 dinara, a jednodnevne ulaznice za 4. jul po cenama od 3.690 dinara za PARTER i 4.990 dinara za FAN PIT, dok je cena VIP ulaznice samo za taj dan 15.000 dinara. U prodaji su i dnevne ulaznice za ostale dane EXIT festivala i to po 2.990 dinara za petak i subotu, te 2.790 dinara za nedelju, a dostupne su putem exitfest.org. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, u ponudi su i paketi koji pored ulaznica, sadrže i prevoz, i smeštaj, među kojima i mini letovanje za samo 3.000 dinara od 2. do čak 9. jula u EXIT kampu na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu!

