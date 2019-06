MARKO ILIĆ, GENERALNI DIREKTOR FALKENSTEINER HOTELA MONTENEGRO: Vrhunska i personalizovana usluga je ono čemu pridajemo najviše pažnje

„Falkensteiner Hotels & Residences“ je grupa koja obuhvata lanac od 26 hotela i nekoliko apartmanskih naselja. Ove godine otvoren je i prvi objekat u Crnoj Gori, tačnije u Bečićima, pod nazivom „Falkensteiner hotel Montenegro“, koji oduševljava posetioce luksuznim dizajnom i uslugom.

U razgovoru za Kurir generalni direktor, Marko Ilić, otkriva šta ovaj hotel čini posebnim i drugačijim, šta se sve priprema za veliko svečano otvaranje 26. maja, a govori i o tome koliko je teško biti na čelu jednog luksuznog kompleksa kakav je „Falkensteiner hotel Montenegro“.

foto: Promo

- Član sam „Falkensteiner“ porodice već sedam godina, svoj razvoj u hotelijerskoj industriji sam ovde nastavio s velikim zadovoljstvom i uz puno poverenje našeg menadžmenta, na kojem sam im beskrajno zahvalan.

Moj razvojni put trajao je dugo i podrazumevao predan rad i postepeno napredovanje.

Nije uvek lako voditi tako veliki i raznovrstan tim, pogotovo ne u jednom ovako prostranom hotelskom kompleksu, ali uz dugogodišnje iskustvo u operaciji nekoliko hotela, ali pre svega uz pravi tim, ovaj zadatak se lakše i, naravno, uspešnije obavlja.

Zašto ste odlučili da sledeća destinacija na kojoj ćete otvoriti hotel bude Crna Gora? Kakav je vaš utisak o ovoj zemlji kao domaćinu?

- Prema Svetskom savetu za putovanja i turizam (WTTC), Crna Gora je rangirana kao prva zemlja u svetu u smislu kratkoročnog i dugoročnog potencijala rasta turizma. Vlada Crne Gore trenutno planira značajne remonte svojih putnih i železničkih mreža, kao i moguća proširenja svog vazdušnog saobraćajnog sistema. Kad se sve uzme u obzir, odluka grupacije da baš odavde nastavi svoje proširenje na Balkanu je potpuno logična, i ako sve protekne kako planiramo, verujem da se nećemo zadržati samo na jednom hotelu.

Što se Crne Gore kao domaćina tiče, moram da napomenem da je naše iskustvo izuzetno pozitivno, kompanija je ovde naišla na pomoć svih institucija prilikom dobijanja potrebnih dozvola, kako od strane gradskih vlasti, tako i od samog Ministarstva održivog razvoja i turizma. Napomenuo bih i odličnu saradnju s Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore.

„Falkensteiner hotel Montenegro“ je veoma luksuzan objekat koji ima četiri zvezdice. Šta je to što ga izdvaja u odnosu na ostale hotele u toj kategoriji?

- Pre svega, verujem da je poznati „Falkensteiner“ kvalitet, uz nekoliko novina što se samog hotela tiče, ono što će naš hotel izdvojiti u odnosu na konkurenciju. Sve naše vrednosti će i ovde naći svoje mesto, a to je na prvom mestu vrhunska i personalizovana usluga uz tradicionalni „Falkensteiner“ koncept.

Mi očekujemo da će gosti svakako umeti da prepoznaju sasvim novi kvalitet na tržištu i da ćemo od ove godine imati veliki broj novih gostiju koji će se i u budućnosti odlučiti za „Falkensteiner“ brend.

foto: Promo

foto: Promo

Recite nam više o samom hotelu

- Hotel u svom sastavu ima 236 potpuno renoviranih soba i apartmana, modernog, ali toplog dizajna, koji potpisuje kreativna direktorka „Falkensteiner grupacije“ Bea Miterhofer u saradnji s lokalnom dizajnerkom enterijera Dejanom Marković.

Posebno mestu u hotelu imaju naših šest prostranih Royal apartmana sa odvojenim ulazom i privatnom recepcijom. Neki od njih su dvoetažni i imaju privatnu saunu i džakuzi, uz pogled na more za pamćenje.

Od ove godine, pored već dobro poznate hotelske privatne plaže, „Falkensteiner Montenegro“ će gostima predstaviti i novo uređenje vrta s novim spoljašnjim bazenom. Panoramski bazen s velikom terasom za sunčanje nudi idealne uslove za osveženje tokom toplih letnjih dana u kombinaciji sa odličnim pogledom.

Dobrog odmora nema bez dobre hrane i mi to ovde veoma ozbiljno shvatamo. Naši restorani i barovi nude kako lokalne, tako i internacionalne specijalitete pripremljene samo sa najkvalitetnijim namirnicama.

Da bi neko bio zaposlen u hotelu ovakvog renomea, koje osobine mora da ima?

- Za rad u uslužnoj delatnosti neophodno je da posedujete određene osobine, iskustvo ne mora da bude presudno. Odnos prema gostu, ljubaznost, spremnost da se nađe rešenje za zahteve gosta, a pre svega pristojnost je nešto što svako od naših zaposlenih mora da poseduje. Tehničke stvari mogu da se nauče vremenom, ali ova osnova je nešto što svako od nas nosi od kuće.

Hotel je otvoren u maju ove godine, koliko ste zadovoljni radom i interesovanjem turista do sada?

- Pozicioniranje brenda na novom tržištu je dug proces, zahteva puno rada i ulaganja. Postojanje hotela u Beogradu već skoro punih sedam godina je dosta pomoglo i kod prepoznatljivosti imena „Falkensteiner“ u Crnoj Gori.

Gosti su zainteresovani, imamo puno upita, kako od strane lokalnog stanovništva o korišćenju usluga hrane, pića, bazena i spa-centra, tako, naravno, i upita za hotelski smeštaj.

Svakako, ovo je sam početak našeg rada i prisustva u Crnoj Gori, verujem da će vremenom sve stvari polako doći na svoje i da će gosti u ovom hotelu naći svoje idealno mesto za odmor.

Kojoj ciljnoj grupi je hotel najviše okrenut?

- Svi gosti su dobrodošli u „Falkensteiner hotel Montenegro“. Zbog strukture i pozicije hotela, ali i samih sadržaja, hotel je za nijansu više okrenut parovima, gostima koji putuju sami i porodicama sa starijom decom. Mi ćemo se potruditi da gostima pružimo jedno potpuno drugačije iskustvo opuštanja uz velike prostore za odmaranje, relaksaciju, uz naš Acquapura SPA koncept, koji nudi mnoštvo personalizovanih tretmana i masaža, uz dva velika spoljašnja i jedan unutrašnji bazen i, naravno, uz plažu koja je namenjena samo hotelskim gostima.

foto: Promo

Vaš hotel ima i konferencijski prostor, tako da je veoma interesantan i kompanijama. Da li planirate razvoj i u tom smeru i na koji način?

- Hotel raspolaže odličnim kongresnim kapacitetima. Tu je pre svega velika multifunkcionalna banket sala od 300 m2, koja može biti korišćena u razne svrhe, idealna je za kongrese, seminare, venčanja, korporativne proslave... Tu si i dve konferencijske sale kapaciteta do stotinak mesta u sedećoj postavci i jedna sala za sastanke sa do 30 mesta. Sama pozicija hotela, koji je malo izmešten od šetališta i najveće gužve, čini ga dobrim izborom i za tim bildinge i okupljanja firmi (tzv. meet-centives) u predsezoni (april, maj), kao i posle same sezone (septembar, oktobar). Sale su kompletno renovirane i opremljene po najvišim standardima a sve imaju i prirodno osvetljenje, što ih čini, naravno, još prijatnijim za rad i boravak u njima.

foto: Promo

Kakve sadržaje planirate da ponudite gostima tokom leta?

- Hotel smo otvorili početkom maja, primamo prve goste, osluškujemo njihove želje i potrebe.

Pored svega dosad navedenog, gostima želimo da ponudimo i dobru zabavu i dodatne sadržaje u samom hotelu. U tom smislu, svake večeri na terasi hotela goste zabavljaju vrhunski muzičari uživo.

Za one goste koji žele da ostanu aktivni i tokom svog odmora, na raspolaganju je potpuno nova fitnes sala i teretana s pogledom na more, koja im je dostupna tokom 24 časa. Ovde će i naš iskusni tim svakog jutra držati grupne treninge i aktivnosti kako bi gostima pomogao da se osećaju sveže i fit tokom celog odmora.

Na čemu najviše insistirate u vašoj hotelskoj ponudi?

- Usluga je ono na šta obraćamo najviše pažnje. Vrhunska, profesionalna, a opet personalizovana i topla, prilagođena meri svakog gosta.

Šta je zajedničko svim hotelima u „Falkensteiner Hotels & Residences“?

- Iza kompanije „Falkensteiner Hotels & Residences“ stoji više od 60 godina uspešne istorije. Sve je počelo davne 1957. godine sa jednim malim pansionom od samo pet soba u Južnom Tirolu u Italiji. Tada je i postavljen kamen temeljac za hotelsku grupaciju, koja je danas sa 26 hotela i tri apartmanska naselja u sedam evropskih zemalja sinonim za poseban oblik gostoprimstva.

Rekao bih da je upravo taj poseban oblik gostoprimstva i personalizovana usluga ono što je zajedničko svim našim hotelima.

Šta pripremate za svečano otvaranje hotela, koje će biti 26. juna?

- Veliko otvaranje hotela upriličićemo zabavom na našoj terasi 26. juna. Ovo će biti kruna dugog i napornog rada koji je prethodio otvaranju ovakvog objekta. Svi naši gosti, kao i sam tim će se tom prilikom opustiti uz zvuke fenomenalnog Blekberiz benda i još nekoliko gostiju iznenađenja, koje ovom prilikom ne bih otkrivao.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir