WHITESNAKE I SRPSKA PUBLIKA JAČI OD OLUJE: Snimak završnice koncerta će vas oduševiti!

Snimak završnice Whitesnake koncerta na Tašmajdanu na kojem bend i publika odbijaju da se povuku pred jakom kišom i olujom obišao svet.



Sinoćnji Whitesnake koncert na stadionu Tašmajdan glavna je tema srpskih, regionalnih i svetskih medija – ne pamti se da je ijedan bend odbio da se povuče sa bine usled jake kiše i oluje koja je juče zahvatila Beograd.



Društvene mreže su gorele od čestitki Davidu Coverdaleu i Whitesnakeu, kao i srpskoj publici, dok su mnogi profesionalci ocenili da je nastup na bini natopljenoj vodom i pod udarima kiše i olujnog vetra bio ’’ludost u kojoj je pravo čudo da niko iz benda nije poginuo’’.



Na zabrinute komentare prijatelja i fanova na Twitteru, David Coverdale je šeretski odgovorio: ’’Ništa ne može da zaustavi Zmije... I ništa ne može da zaustavi našu publiku!!!’’

A sve je izgledalo kao da će ovo biti savršen letnji koncert – prepun stadion, vidno raspoložen Coverdale i publika koja je od početka do kraja uglas pevala hitove – ’’Bad Boys’’, ’’Slide It In’’, ’’Is This Love’’, ’’Ain’t No Love In The Heart Of The City’’, te neverovatna energija koju su bend i fanovi razmenjivali tokom nastupa.

foto: Nemanja Đorđević

Negde u osamdesetom minutu koncerta, tokom izvođenja numere ’’Here I Go Again’’, olujni oblaci se se preteći nadvili nad Tašmajdanom, a munje i vetar su nagoveštavali veliko nevreme.



Iako je, po pravilima, već tada trebao da napusti binu, David Coverdale je zapevao ’’Stil Of The Night’’ povevši fanove u neverovatnu avanturu – kiša je lila kao iz kabla, najviše zasipajući upravo slavnog pevača i gitaristu Reba Beacha, dok je klavijaturista Michele Luppi pokrio glavu i klavijature ciradom i nastavio da svira.



Bina se očas posla natopila vodom, dok su izbezumljeni tehničari trčali po istoj pokušavajući da drže situaciju pod kontrolom.



Ne zna se gde je bila luđa i usijanija atmosfera – na bini ili u publici – Coverdale koji uprkos kiši koju kao da su šmrkom polivali po njemu nazdravlja srpskim fanovima dižući čašu u vis i obožavaoci koji odbijaju da pobegnu, pevajući ’’Still Of The Night’’ iz sve snage, bodreći bend koji mokar do gole kože svira kao da se ništa ne dešava.

foto: Nemanja Đorđević

’’Dejvide, Srbine!’’ ori se iz hiljada grla i zaista – Coverdale kao da poseduje onaj naš inat, prkoseći žestokom nevremenu i odbijajući da napusti binu dok ne izvede pesmu do kraja.



Zahvalivši se publici na srpskom i engleskom, slavni pevač stavlja ruku na srce i klanja se našim fanovima, znajući da će ovaj koncert ući u istoriju kao (ne)školski primer profesionalizma i posvećenosti obožavaocima.



Za sinoćnji rasprodat koncert tražila se ulaznica više, a u publici – jer je organizator naglasio da nema VIP tretmana – viđena su mnoga poznata imena iz javnog i kulturnog života prestonice. Kuriozitet je da su koncertu prisustvovali i članovi poznatog benda Dead Can Dance.



Snimak:

