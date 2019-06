POZNATI MUZIČARI, GLUMCI I SPORTISTI SLOŽNO PORUČUJU: Svi smo mi jedno veliko EXIT pleme!

Predstojeće izdanje EXIT festivala od 4. do 7. jula sasvim izvesno će nadmašiti rekorde iz prethodnih godina, zahvaljujući zvezdanom programu i nezapamćenoj potražnji za ulaznicama, čemu je doprineo i prvi dan festivala pod nazivom OPENS Day koji će obeležiti nastupi muzičkih ikona The Cure i Carla Coxa! U oceni da predstoji istorijsko izdanje festivala složni su muzički kritičari, svetski priznati mediji kao što su Forbes, Mirror i Rolling Stone, ali i domaće zvezde! Neki od naših najpoznatijih muzičara, glumaca, sportista i drugih javnih ličnosti pred kamerama su izdvojili svoje festivalske favorite za ovu godinu. Domaća postava među kojima su Surreal, Fox, Sara Jo, Viktor Savić, Aleksandar Radojčić, ekipa iz “Državnog posla”, Bojan Perić, Struka, Mina Sovtić, Radovan Vujović, Aleksandra Tomić, Bojana Vunturišević, Dušan Domović Bulut i Nemanja Kostić podelili su u videu svoje viđenje ovog četvorodnevnog muzičkog spektakla. Mnogi od njih su naveli brojne razloge zašto smatraju da je EXIT mnogo više od muzike, pa je tako naš poznati reper Filip Arsenijević, poznatiji kao Surreal, otkrio i da je bio na svakom Exitu još otkako ga je sa 12 godina na festival vodio njegov "ćale" i naš čuveni književnik Vladimir Arsenijević!

Njegov kolega, takođe popularni reper Fox izdvojio je stavku koja se često nađe u tekstovima stranih medija o Exitu – njenu jedinstvenu lokaciju, te je festival opisao kao “jedan od najunikatnijih u Evropi”, a sebe u šali proglasio "princom Dance Arene"! Domaće zvezde, glumci Viktor Savić i Radovan Vujović, te prvoplasirani basketaš na FIBA 3x3 rang listi Dušan Domović Bulut, ne mogu da dočekaju apsolutne hedlajnere svih vodećih festivala ove godine, The Cure, a mlada glumica Mina Sovtić nije odolela da pred kamerama ne zapeva njihov hit “Friday I’m in Love”! Poznata lica neće propustiti ni nastup najboljeg britanskog grime repera Skepte, a pohrliće da čuju i druge hip-hopere, te Sara Jo preporučuje IAMDDB, a Struka Desiignera! Kolosalna Dance Arena predstaviće udarnu postavu ovog jula, te je zvezda “Vojne akademije” Aleksandar Radojčić podelio uzbuđenje pred dolazak Carla Coxa, Paula Kalkbrennera i Maceo Plexa, a njegov kolega iz serije Radovan Vujović Arenu opisuje kao “jedinstveno magično ritualno teatarsko iskustvo”! Dok šarmantni glumac i voditelj Bojan Perić izdvaja nastup Atheist Rapa, poznati muzički urednik i direktor Play radija Nemanja Kostić preporučuje zaraznog hitmejkera Toma Walkera, a Dimitrije Banjac, jedna trećina obožavanog trojca „Državni posao“, izdvaja panonskog majstora šansone Zvonka Bogdana, britanske pankere Peter and the Test Tube Babies, kao i Vojka V i Krešu Bengalku!

Gotovo nestvarna muzička postava daleko je od jedinog razloga zbog kojeg će se, i ovaj put, na tvrđavi videti mnoga poznata domaća lica. Osvrnuvši se sa temu ovogodišnjeg festivala, EXIT Tribe, poznati su složni da je festival na tvrđavi mesto gde se svi osećaju kao jedno i gde nas sve povezuje ljubav ka muzici, a zvezda domaće alternativne scene Bojana Vunturišević ocenila je da EXIT spaja region, pa i šire, uz reči: “Osećamo da pripadamo jedni drugima, da pripadamo baš tu gde jesmo”.

Na ovogodišnji, po mnogima i najjači EXIT ikad dolaze heroji nekoliko generacija, ali i vodeće svetske zvezde raznih muzičkih žanrova, a izdvajaju se The Cure, Greta Van Fleet, The Chainsmokers, DJ Snake, Carl Cox, Skepta, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas & Like Mike, Peggy Gou, Solomun, Tom Walker, IAMDDB, Jeff Mills, Chase & Status RTRN II Jungle, Whitechapel, Desiigner, Maceo Plex, The Selecter, Charlotte De Witte, Lee Burridge, Lost Frequencies, Tale of Us, Boris Brejcha, Dax J, I Hate Models, Giorgia Angiuli, DVS1, Blawan, te stotine drugih umetnika koji se od 4. do 7. jula okupljaju na preko 40 bina i zona duž spektakularne Petrovaradinske tvrđave.

Cene EXIT ulaznica se menjaju iz dana u dan!

Poslednja serija četvorodnevnih ulaznica po redovnim pretprodajnim cenama od 7.490 dinara, biće dostupna najkasnije do ponedeljka, 1. jula u ponoć, ili čak i ranije budući da su se gotovo sve predviđene serije ove godine rasprodale pre roka. Posle toga u prodaji će biti samo ulaznice po finalnoj, višoj ceni od 12.990 dinara. Za jednodnevne trenutno vlada još veće interesovanje, a cene se menjaju automatski kako jedna količina ode i dođe nova. Trenutno se mogu pronaći po cenama od 2.790 dinara pa naviše, a već danas se očekuju nove korekcije. Spisak svih cena i prodajnih mesta, kao i onlajn prodaja mogu će pronaći na festivalskom sajtu exitfest.org. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org u ponudi su i paketi koji pored ulaznica, sadrže i prevoz, i smeštaj, među kojima i mini letovanje za samo 3.000 dinara od 2. do čak 9. jula u EXIT kampu na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu!

