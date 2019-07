DANAS POČINJE EXIT: Dođite ranije i izbegnite gužve jer The Cure kreću već u 20:30!

Devetnaesto izdanje EXIT festivala počinje danas, a prvi festivalski dan nosiće naziv OPENS Day u čast titule Omladinske prestonice Evrope koju ove godine proslavlja Novi Sad. Jedan od najiščekivanijih imena ovogodišnjeg festivala svakako su britanski rok velikani The Cure koji na glavnu binu EXIT festivala izlaze već u 20.30h, pa se svim posetiocima preporučuje da dođu najmanje sat ranije na tvrđavu, jer se očekuju velike gužve na festivalskim ulazima koji se zbog ovog koncerta otvaraju već od 18.30h časova. Preporučuje se da publika uđe pre početka koncerta, kako bi na vreme nabavili i napunili i zvanične festivalske kartice kojima je jedino moguće plaćanje pića i hrane na festivalu. Na glavnoj bini festivala posetioce već u 19.15h očekuje zagrevanje uz sjajni sastav 65daysofstatic koje je Robert Smith lično odabrali kao predgrupu za The Cure! Spektakularna ceremonija otvaranja festivala tradicionalno je zakazana tačno u ponoć, a njen glavni motiv je “Peace on Earth, Peace with Earth”. Tokom nje će biti upućen apel za promene na nivou celog čovečanstva sa jednim zajedničkim ciljem za sve nas - da spasimo život na planeti! Nakon toga, posetioce očekuje žurka na 40 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave, uz zvezde kao što su Lost Frequencies, Maceo Plex, Charlotte de Witte, The Selecter i brojne druge, dok će najjače veče u istoriji festivala u velikom stilu na Dance Areni zatvoriti najpopularniji DJ svih vremena, Carl Cox.

Odmah posle ceremonije otvaranja, glavnu binu će u 00.30h, preuzeti belgijski hitmejker Lost Frequencies, a partimejkerska nit nastavlja se i u 01.45h uz ruski dvojac Filatov & Karas i nakon njih uz Belgijance Two Pauz, u 03.20h. U 04.30h zakazano je zatvaranje glavne bine prvog festivalskog dana, uz DJ Pessta. Jednako gorljivo biće i na drugih 40 bina i zona EXIT festivala, te će kolosalna Dance Arena toga dana u 22.30h da predstavi publici Iliju Đokovica, a u ponoć pred masivan rov Arene, po prvi put istupiće techno veteranka Monika Kruse, koja će napraviti pravu uvertiru za mladu techno Belgijanku Charlotte de Witte, koja nastupa u 01.30h. U 03.00h počinje jedna od najvećih elektronskih zvezda današnjice Maceo Plex, a Arenu i EXIT prvog dana festivala zatvoriće upravo Carl Cox sa nastupom koji počinje u 06.00h. Između ta dva nastupa, u čast destogodišnjice otkako su Carl Cox i Green Velvet nastupili zajedno i priredili jednu od najvećih žurki u istoriji svetske elektronske muzike, ove će godine Carl Cox nastupiti zajedno sa Maceom Plexom u back2back nastupu od 5 do 06.00h.

Miljenica festivala svakako je Fusion bina, koja će već prvog dana predstaviti pravu fuziju zvukova, te u 21.00h počinje rokenrol sastav Mac Tire, a u 22.10h pred publiku će istupiti androgina Slovenka Raiven. Novosadski heroji Samostalni referenti započeće svirku u 23.20h i zagrejati sve prisutne za britanske ska legende The Selecter koji stižu u 00.40h. Razigrani duh na Fusionu nastavlja se u 02.30h uz veselu sarajevsku trojku Helem nejse, a hip-hop niz ovih Sarajlija produžiće balkanska rap kraljica Sajsi MC u 03.30h i time pripremiti teren za obožavanje repere Bad Copy koji nastupaju u 04.30h! No Sleep Novi Sad ove godine kreće žestoko već od prvog dana jer će ugostiti vodeće tehno zvezde nove generacije I Hate Models, Boston 168, SHDW & Obscure Shape i druge izvođače koji će sinoć nastupati pod zastavom minhenskog kluba MMA. Kompletna satnica festivala dostupna je OVDE.

U Novi Sad već su stigli prvi ljubitelji Exita, a ulice grada vrve od života i festivalskog uzbuđenja! Kamp festivala primio je svoje prve posetioce i sve je spremno za naredna četiri dana proslave muzike i života! Publiku očekuje potpuno spektakularan izgled glavnih festivalskih bina, koje će biti "obučene" u boje EXIT plemena, uz vrhunsku produkciji, za još jedno uspešno izdanje festivala!

Plaćanje bez gotovine sa festivalskom karticom!

Kartica za plaćanje je zvanično sredstvo plaćanja na EXIT festivalu i samo uz nju biće moguće plaćanje pića, hrane i suvenira. Korisnici koji svoju festivalsku karticu za plaćanje dopune platnom karticom na top-up mestima na festivalu, automatski stiču pravo da ostvaruju 5-15% popusta na plaćanje pića na festivalu. Više informacija o plaćanju karticom na ovom linku.

* Ovaj popust ne važi za specijalne akcije

Dnevne ulaznice na prodajnim mestima, kao i na kapijama festivala

Za sve kupce četvorodnevnih ulaznica zamena vaučera za festivalske narukvice je u toku, i to na tri zamenska mesta, u centru Novog Sada, tj. ispred Srpskog narodnog pozorišta, na recepciji EXIT kampa, kao i na centralnom mestu za zamenu preko puta glavne kapije festivala (kod Lovotursa). Svi kupci četvorodnevnih ulaznica ih prvo menjaju za narukvice, dok kupci jednodnevnih ulaznica idu pravo na kapije jer se one ne menjaju za narukvice. Dnevne ulaznice biće u prodaji danas u toku dana na prodajnim mestima festivala po ceni od 4.490 dinara za parter i 4.990 dinara za fan pit za četvrtak, 4. jul, 3.590 dinara za petak i subotu i 2.990 dinara za nedelju, 7. jul, dok će od 18 časova biti dostupne samo na kapijama festivala po višoj ceni.

