THE CHAINSMOKERS SINOĆ NA EXITU: Večeras Greta Van Fleet i Solomun +1

Nakon što je već prve noći oboren dnevni rekord posete otkako EXIT postoji, Petrovaradinska tvrđava je bila izuzetno posećena i druge noći jer se tokom 13 sati programa na oko 40 bina i zona rasporedilo više od 49.000 posetilaca. Na glavnoj bini nastupile su vodeće muzičke zvezde današnjice The Chainsmokers, britanske bass zvezde Chase & Status i legendarni frontmen Pantere, Phil Anselmo, a program je trajao sve dok Boris Brejcha nije završio svoj nastup na Dance Areni u ranim jutarnjim časovima. Posetioci iz preko devedeset zemalja već uveliko borave u Novom Sadu obilazeći najatraktivnije lokacije aktuelne Omladinske prestonice Evrope i buduće Evropske prestonice kulture, ispisujući još jedno poglavlje u istoriji EXIT festivala koji sledeće godine slavi 20 godina.

Epicentar festivala i sinoć je bila glavna bina, gde je nastupio legendarni Phil Anselmo, čuveni frontmen Pantere, koji je sa svojim novim bendom The Illegals pripremio specijalni nastup sastavljen od vanvremenskih Panterinih hitova. Nakon njih na scenu su izašli Partibrejkersi, koji su zagrejali atmosferu za nastup najpopularnijih drum and bass producenata Chase & Status, koji su nedavno petnaest godina besprekorne karijere proslavili novim albumom sa koga je publika imala prilike uživo da čuje izvorni jungle zvuk. Ovaj nastup, kao i poseban video pre početka, bio je posvećen preminulom pevaču grupe The Prodigy, Keithu Flintu. Nakon njih najveću binu festivala zaposele su vodeće muzičke zvezde današnjice, duo The Chainsmokers, koji su izvodili planetarne hitove „Closer“, „Paris“, „Something Just Like This“, ali i singlovi sa njihovog novog albuma u izradi, poput „Who Do You Love“, „Call You Mine“ i „Do You Mean“.



Na Dance Areni izuzetno uspešan nastup imao je berlinski producent Paul Kalkbrenner, koji pokazao zašto je jedan od najboljih svetskih producenata današnjice. Uvertiru za njegov nastup priredila je korejska zvezda Peggy Gou, a u jutarnjim časovima sledili su nemački producent Johannes Brecht, te Boris Brejcha, koji je publiku uveo u još jedno festivalsko jutro. Novi Sad sinoć je vodio najistaknutiji južnoamerički klub D-Edge iz Sao Paula, uz program koji su predvodili Blawan, Giorgia Angiuli i duo 999999999, a domaću podršku pružili su im u zajedničkom nastupu Lag i Monosaccharide. Fusion bina ugostila je slovenačku grupu Elvis Jackson koji su obeležili dvadesetogodišnjicu rada, dok je novosadski Atheist Rap u punoj postavi obeležio i 30 godina postojanja. Na Explosive bini svirali su američka grupa Whitechapel i velikani norveške scene Arcturus, koji su imali i kostimirani spektakl za vreme svog nastupa. Na novoj bini Exita posvećenoj hip-hop muzici, program su predvodili Bekfleš i Krešo Bengalka, dok se na bini X-Bass Pit izdvojio nastup Technomatica.

Na Petrovaradisnkoj tvrđavi održana je tribina “How to start Serbian export office for Art?” o sistemskim merama za pravljenje povoljnog ambijenta za plasiranje domaćih muzičkih talenata na međunarodnoj sceni. Učestvovali su Ruud Berens, Allan McGowan, Ivan Petrović, predsednik UO Exit fondacije, Martin Cluff, ekspert za kreativne industrije pri kabinetu predsednice Vlade Srbije i Slobodan Trkulja, svetski poznata world music zvezda, dok je razgovor moderirao Branko Rosić.



Na omiljeni dan na Exitu, famoznu subotu uveče, dolaze pevačka nagrađivana senzacija Tom Walker, najupečatljiviji rokenrol bend današnjice Greta Van Fleet, te nezaustavljivi globalni hitmejker Mahmut Orhan. Tu su i nove indi nade Buč Kesidi i bass heroj Dub FX. Vatreno će biti i na spektakularnoj Dance Areni uz nastupe balkanskog producenta Satorija, popularnog tandema Adriatique, a sa Ibice pravo na EXIT stiže svetski poznata Solomunova „+1“ žurka, kome će se na bini pridružiti vodeći svetski duo današnje techno i house scene Tale of Us. Na Fusion stage dolazi proslavljeni Bassivity Showcase uz jaka hip-hop i trap imena, Frenki, Kontra i Indigo, i world music senzacija Kal, dok na scenu Explosiva izlaze Spermbirds, Total Chaos i Siberain Meat Grinder. Na Novi Sad binu u režiji poznatog gruzijskog kluba Bassiani dolaze DVS1, JASSS, Dadub, NDRX, Zitto i Klaus.

Ulaznice za EXIT su i danas u prodaji širom Srbije po ceni od 3.590 dinara, dok će na festivalskim ulazima cena dnevne ulaznice biti viša. Cena VIP jednodnevne ulaznice za subotu iznosi 15.000 dinara.

