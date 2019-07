20. ROĐENDAN EXIT FESTIVALA: Već se prijavilo prvih 17.000 fanova iz celog sveta!

Za samo nekoliko dana otkako je počela registracija za novo izdanje EXIT festivala idućeg jula, prvih 17.000 fanova iz celog sveta već se prijavilo za prve ulaznice! Ovako snažan start i prve brojke ne čude mnogo, budući da publiku i sam festival očekuje veliki jubilej, jer u julu 2020. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, EXIT slavi 20. godina festivala! Pod simboličnim sloganom EXIT 2.0, jedan od najznačajnijih svetskih festivala označava početak svoje nove ere, kojim najavljuje brojne inovacije u svim oblastima svog delovanja. Očekuje se da će idućeg jula Petrovaradinska tvrđava biti najatraktivnija svetska muzička destinacija na kojoj će se okupiti neki od najznačajnijih muzičkih izvođača današnjice, kao i odabrana imena koja su kreirala dvodecenijsku istoriju festivala. Imajući u vidu korene nastanka festivala, pored muzike, i društveni aktivizam će biti u prvom planu, sa značajnim projektima lokalnog, regionalnog i globalnog nivoa.

Ovim tempom očekuje se da će ukupan broj prijavljenih za prve serije ulaznica nadmašiti prethodne godine, zbog čega je već sad izvesno da će jubilarno izdanje zabeležiti najveće interesovanje otkako EXIT postoji. Budući da se radi o velikoj godišnjici, mnogima će registracija biti i najsigurniji put do ulaznice, jer se očekuje da će cele serije ulaznice nestajati ranije nego ikad pre. Prijavljivanje za najpovoljnije ulaznice i dalje je u toku, a svi koji se registruju mogu potencijalno da osvoje i dodatne ulaznice, turističke pakete, bekstejdž iskustva i mnoge druge vredne nagrade! Ulaznice će na jesen biti puštene u prodaju, a svi koji žele do njih pre svih mogu da se prijave OVDE.

I iduće godine, osim muzike vrhunskih izvođača, Petrovaradinska tvrđava biće centar društvenog aktivizma koji EXIT i više od dve decenije neguje, još iz perioda kada je nastajao kroz niz akcija tadašnjih studenata Novosadskog univerziteta. A najbolje zagrevanje za EXIT 2.0 predstavlja zvanični festivalski „aftermovie“, objavljen samo dan nakon zvaničnog zatvaranja festivalskih kapija. Film je zabeležio i mnoge neočekivane situacije, i kadrove izvođača u njihovim najemotivnijim reakcijama tokom fantastičnih nastupa koje su mnogi od njih uvrstili među najbolje u karijeri.

Devetnaesti EXIT festival održan je od 4. do 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, okupiviši gotovo 200.000 ljudi iz preko devedeset zemalja širom sveta, uz rekord posete koji je bio oboren već na samom startu sa preko 56.000 ljudi! Tvrđavu je posetila plejada fantastičnih izvođača kao što su The Cure, Greta Van Fleet, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, Skepta, Carl Cox, Solomun, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Tom Walker, IAMDDB, Charlotte De Witte, Maceo Plex, Lee Buridge, Peggy Gou, Jeff Mills, Tale of Us, Chase&Status RTRN II Jungle, Desiigner, Whitechapel, The Selecter, Lost Frequencies, Boris Brejcha, Dax J i stotine drugih.

