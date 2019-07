Svaki novi dan donosi lepe vesti: AKCIJE DANA U AGENCIJI OKTOPOD TRAVEL

Maštate o talasima mora, suncu, peščanim plažama? Umorni ste od posla, svakodnevnih obaveza, brzog životnog tempa? Sve što vam je potrebno je jedna mala kuća sa prijatnim dvorištem na primorju gde će vas dočekati nasmejana lica lokalnog stanovništva, miris zelenila i mora, ukusi tradicionalne kuhinje?

Sve to vam nudi fenomenalna Grčka - sinonim za interesantno, kvalitetno i što je najlepše od svega ultra povoljno letovanje. Naše najnovije AKCIJE DANA vam nude mogućnost najpovoljnijih putovanja do sad. Svaki dan na našem sajtu oktopod.rs izdvajamo po nekoliko istaknutih kapaciteta sa još nižom cenom u odnosu na sve naše last minute ponude. Vaše je samo da pratite link AKCIJA DANA i što pre ugrabite vaše povoljno mesto pod suncem.

foto: Promo

Vodimo vas do severa Grčke, Jonske obale, ostrva, autobuskim, avionskim ili sopstvenim prevozom.

Neka vaš avgust bude nasmejan i opuštajući na obali Egejskog mora u popularnim letovalištima Olimpske regije. Sve porodice s decom koje žele da sa svojim najmlađima otputuju do mirnog, plitkog i čistog mora ne treba da propuste odmor u Nei Poriju - 29.07. na 10 noćenja već od 259€. Super povoljnosti za decu vas očekuju u vili Zefyros (samo 100m od plaže) gde je smeštaj za dete do 12 godina GRATIS.

Jedna od zasigurno najtraženijih destinacija na našem tržištu je nezaobilazni Stavros - mirno mesto sa istaknutim prirodnim lepotama. Ovu vazdušnu banju gde se ukršaju planinske, primorske i rečne struje krase još i duge peščane plaže, čista i mirna voda, dosta zelenila, a najinteresantiji je deo takozvane

plaže Platani koja je u potpunosti prekrivena prirodnim hladom, te je zaista prava oaza za decu. Pored uživanja na plaži najmlađi, ali i oni stariji se neretko obraduju zabavi koje donosi vreme provedeno na bazenu. Izdvajamo neke od najtraženijih vila koje u svojoj usluzi nude i tu razonodu:

Vila Aleksandros Palace pruža potpuni mir u prijatnom ozelenjenom dvorištu, od 01.08. već od 139€ ; vila Nick Rooms, na samo 50 metara od plaže je za sezonu 2019 obogaćena potpuno novim bazenom, kapaciteti su dostupni po last minute cenama za smenu 01.08. od 189€, a svi putnici koji žele da obezbede i ishranu mogu to učiniti baš u ovoj vili. Stratos je vila koja je već godinama jedna od najpopularnijih u ponudi agencije Oktopod travel, a prava draž je u njenoj lokaciji na obali mora odakle vas samo nekoliko koraka deli od uživanja na plaži…Poslednji kapaciteti vas čekaju po ceni od 219€ za 10 noćenja od 01.08. i 11.08. uz mogućnost bukiranja kompletnog aranžmana sa uslugom polupansion.

Ako želite da ovog leta 2019 istražite lepote Halkidikija iskoristite last minute ponudu za smenu od 03.08., jer u agenciji Oktopod travel možete da letujete u samom špicu sezone već od 149€ po osobi.

Pored pomenutih letovališta severne Grčke dostupnih autobuskim i sopstvenim prevozom među aktuelnim last minute ponudama ističu se i sve lepote Jonske obale od koje vas deli samo sat i po vožnje direktnim čarter letom. Posetite plavetnilo Lefkade ili šarenu Pargu već od 319€ po osobi za 10 noćenja od 05.08. odakle ćete zasigurno poneti najlepše uspomene za ceo život.

Promo tekst

Kurir