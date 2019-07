LEGENDARNA BRAĆA PRAVE SPEKTAKULARNU ZAVRŠNICU SA MARCOM CAROLOM: Nastup The Martinez Brothers pomeren za 3. avgust na Lovefestu

Planetarno popularni i trenutno najtraženiji svetski dvojac The Martinez Brothers, umesto 2. avgusta dolazi na Lovefest 3. avgusta. Iako je nastup popularne braće iz Bronksa prvenstveno bio zakazan za petak 2. avgust, kada će Martinezi imati gig i u okviru čuvenog Cuttin Headz serijala žurki na Ibici, menadžment izvođača uz saglasnost organizatora doneo je odluku da se nastup pomeri za dan kasnije, kako bi dvojac bez ikakvih rizika stigao na vreme u Vrnjačku Banju i uživao sa publikom Lovefesta.



Prema rečima predstavnika festivala, druga opcija bila je otkazivanje njihovog nastupa, što organizatori niti tim Martinez Brothers-a nisu želeli da učine hiljadama fanova, koji ih čekaju u Srbiji na Lovefestu.

The Martinez Brothers su informaciju potvrdili objavom na društvenim mrežama i poručili da jedva čekaju da dođu na festival o kome su već slušali mnogo od svojih kolega, kao i da bi svi njihovi fanovi u Srbiji trebalo da se spreme za do sada neviđenu završnicu Lovefesta. Martinezi će u subotu 3. avgusta nastupiti zajedno sa čuvenim Marcom Carolom u do sada neviđenom b2b setu i tako zatvoriti trinaesto izdanje festivala ljubavi.



Svi oni koji su svoju dnevnu ulaznicu za Lovefest kupili za petak 2. avgust, moći će da refundiraju svoj novac na prodajnim mestima na kojima je karta kupljena ili da kartu zamene za subotu 3. avgust bez ikakve nadoknade 3. avgusta, na pultu za zamenu narukvica do 21:00h.



Trodnevne ulaznice RASPRODATE – cela Srbija stiže u Vrnjačku Banju



Poslednji kontigent trodnevnih ulaznica za Lovefest po specijalnoj ceni rasprodat je svetlosnom brzinom, a od danas u prodaji su dostupe samo dnevne ulaznice, kao i VIP trodnevni kompleti čiji je broj ograničen. Interesovanje za Lovefest oborilo je prošlogodišnji rekord, čini se kao da cela Srbija dolazi u Vrnjačku Banju, a ulaznice iz poslednje limitirane serije se mogu kupiti u svim poslovnicama Tickets.rs (bivši Eventim) i Gigstixa.



