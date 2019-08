Kako putovati i uštedeti? Iskombinujte nekoliko super akcija za najpovoljnije letovanje do sad!

Grčka je zemlja koja nas zasigurno sve asocira na divne trenutke, najlepše uspomene, taj dugo isčekivani odmor kojem se istinski raduju svi članovi porodice. Oktopod travel je s druge strane sinonim za ultra povoljne aranžmane koji vas sa osmehom vode do najlepših plaža, uživanja na suncu i pesku, plavetnila Egejskog i Jonskog mora. Oktopod.rs je pravo mesto za sve vas koji ste u potrazi za aktuelnim last minute ponudama, pratite link i budite uvek obavešteni: GRČKA APARTMANI LAST MINUTE.

A da li ste se pitali kako putovati još povoljnije? Da li su last minute aranžmani sve što možete očekivati ili postoji još načina da sebi i svojoj porodici olakšate taj letnji "udar" na budžet? U agenciji Oktopod travel je ovog leta 2019 sve moguće. Predstavljamo vam super ideje kako da u organizaciji Oktopod travel-a otputujete i dodatno uštedite:

AKCIJA DANA - nešto novo, drugačije, interesantno i još povoljnije. Svaki dan na našem sajtu oktopod.rs izdvajamo po nekoliko istaknutih kapaciteta sa još nižom cenom u odnosu na sve naše last minute ponude. Vaše je samo da pratite link AKCIJA DANA i što pre ugrabite vaših 10 noćenja istinskog uživanja.

GRATIS PREVOZ - povoljnosti za najmlađe. Sve porodice koje ovog leta 2019 odluče da putuju autobuskim prevozom do neke od lako dostupnih destinacija Halkidikija, Olimpske regije, Strimonikos zaliva, Jonske obale, Tasosa ili Evije ostvaruju pravo na još odličnih pogodnosti - dvoje dece do 12 godina starosti u pratnji dve punolative osobe putuju autobuskim prevozom potpuno GRATIS. Odaberite omiljenu vilu prema vašim parametrima uključenu u ovu PORODIČNU AKCIJU i bez briga i opterećenja se prepustite odmoru i relaksaciji.

VREDNOSNI POKLON VAUČERI - UPLATI I ZARADI - jer mi već sad mislimo i na vaša naredna putovanja. Rezervacijom letovanja u organizaciji agencije Oktopod travel stičete pravo na poklon vaučer za vaše sledeće putovanje, a iste u iznosu do 100€ (25€, 50€ ili 100€) možete iskoristiti do 31.12.2019. Požurite, pozovite za sve detalje i posetite neku od naših poslovnica, čekamo vas da vas dodatno nagradimo.

