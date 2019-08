OKTOPOD TRAVEL VAS VODI DO EVIJE: Interesantne činjenice zbog kojih se ovo ostrvo ne propušta

Želite da letujete u Grčkoj, ali još uvek niste pronašli adekvatan smeštaj? Pretražujete, čitate, istražujete, savetujete se sa prijateljima, ali su to sve ponude i destinacije koje ste već upoznali i posetili. Sada želite nešto novo, drugačije, interesantno? Ne brinite, jer Oktopod travel je tu da vam preporuči još uvek neotkriveni dragulj Egejskog mora - ostrvo Evija i banja Edipsos, letovalište gde spajate uživanje na divnim plažama, kupanje u kristalno čistom moru, ali i potpuno opuštanje i relaksaciju u lekovitim termalnim vodama i spa centrima po kojima je Edipsos posebno poznat.

Pođimo na put zajedno:

Već 14.08. (boravak u smeštaju 15.08.-25.08.) u popodnevnim satima polazimo zajedno put Edipsosa, kvalitetnim turističkim autobuskim prevozom agencije Oktopod travel. Sam put do ostrva traje oko 20 sati, autoputem u pravcu Atine, sa usputnim pauzama, te je sama vožnja neopterećujuća i vrlo ugodna. Na Eviju se prelazi trajektom iz luke Glifa do Agiokamposa, a sama vožnja trajektom je vrlo kratka, oko 25 minuta, što je jedna od bitnih prednosti ovog ostrva. Od Agiokamposa do Edipsosa vas deli zatim još 15 minuta vožnje i uživanje može da počne.

Budite smešteni u kvalitetnim vilama po ultra povoljnim last minute cenama, izdvajamo:

Vila Aktion - odmah preko puta gradske peščane plaže sa zadivljujućim pogledom na more sa vaše terase.

Vila Kaliopi - Iolkos - u samom centru, blizu šetališta i na samo 100 metara od banjske plaže i termalnih izvora.

Vila Maria - samo 20 metara, tj. nekoliko koraka od plaže, sa terasama odakle se pruža pogled na more Edipsosa.

Vila Metropol - 100% najpovoljnija vila, na 170 metara od plaže.

Sve aktuelne last minute ponude za letovanje u Edipsosu možete pogledati putem linka: EVIJA LAST MINUTE. Aranžmani koji uključuju apartmanski smeštaj i autobuski prevoz su dostupni već od 169€ po osobi za 10 noćenja od 15.08. do 25.08, a za putovanje sopstvenim prevozom ponude su još povoljnije.

Interesante činjenice i mesta koja ne treba propustiti:

- Da li ste znali da je Edipsos poznat još od davnina, posećivan od strane brojnih važnih istorijskih ličnosti: Marija Kalas, Vinston Čerčil, Marko Aurelije, kao i naš Kralj Petar I Karađorđević?

- Temperatura termalnih izvora se kreće čak do 80 stepeni.

- Najtraženiji izleti su obilazak Atine i ostrva Skiatos, do kojih se veoma lako pristiže i što svakako dodatno ulepšava vaš odmor.

- Najpoznatiji hotelski kompleks Terme Sila pružaju jedan od najboljih i najočuvanijih spa centara sa tradicijom još iz 19. veka.

- Neke legende tvrde da je prvi grčki alfabet nastao baš na ovom ostrvu.

- Odlični kafići za popodnevne i večernje prijatne kafe, izdvojeni od strane mnogih naših putnika i ljubitelja Edipsosa su Old House, Akteon, Istiaia, prava zabava do jutarnjih sati vas čeka u klubu Me Gusta, dok restoran Agnanti pored odlične hrane nudi i panoramski pogled na okolinu i pučinu Egejskog mora.

- Ostrvo kao i sam Edipsos su izuzetno popularni po posebnoj vrsti vina nastalog od smole bora, Retsina. Oktopod travel izdvaja odličnu tavernu Molos u kojoj uz degustaciju vina možete svim čulima uživati u najbolje pripremljenim morskim plodovima Edipsosa.

Posetite, doživite i otkrijte sve ono čime Edipsos već godinama unazad oduševljava naše putnike, a mi smo tu da vas oduševimo našom last minute ponudom.

