MUSIC WEEK FESTIVAL PO PRVI PUT U BEOGRADU: Dragana Mirković, Lepa Brena i Aca Lukas vas pozivaju na Ušće

Već 4 godine se održava na Kopaoniku i okuplja najveće regionalne muzičke zvezde, a sada se Music Week festival spušta na beogradsko Ušće! Po prvi put u Beogradu, od 23. do 25. avgusta, Music Week okupiće mega zvezde narodne, pop i trep muzike.

Aca Lukas je zimus na Music Weeku na Kopaoniku održao nezaboravni nastup, a pred beogradsko izdanje festivala poručuje:

"Zimus je na Music Weeku bilo fenomenalno. Svi koji prate već godinama ovaj festival znaju da je provod fantastičan. Nista manje ne očekujem ni na Ušću na prvom letnjem Music Weeku, prostor je još veći, broj ljudi će biti ogroman, obećavam sjajnu žurku kao i uvek!"

Među zvezdama čiji se nastupi željno iščekuju na Music Weeku je i Dragana Mirković, koja će po prvi put nakon spektakla u Areni nastupiti pred masovnom beogradskom publikom.

“Beogradski koncerti uvek sa sobom donose dodatnu dozu odgovornosti i zato sam dugo čekala pravu priliku da nastupim u prestonici nakon koncerta u Areni.” kaže Dragana i dodaje: “Poziv da nastupim na Music Week festivalu nisam mogla da odbijem jer je zaista u pitanju nešto što može da postane najveći muzički događaj u zemlji, a znajući ljude koji stoje iza svega, sigurna sam da će učiniti sve da tako i bude. Već po povratku sa odmora počinjem sa pripremama za nastup jer želim da svojoj publici priuštim još jedno druženje za pamćenje, a posebno sam srećna što će ulaz biti besplatan te je ovo svojevrsni poklon za moju publiku.”

U petak, 23. avgusta, osim Dragane Mirković nastupaju i Jelena Rozga, Toni Cetinski, Saša Kovačević i Dženan Lončarević.

Dan kasnije, subota 24. avgust, rezervisan je za nastupe Harija Mata Harija, Nine Badrić, Lepe Brene, Ace Lukasa i Darka Lazića.

Lepa Brena uputila je video poziv svojim obožavaocima:

Poslednjeg dana Music Week-a, u nedelju 25. avgusta, za atmosferu će biti zaduženi Maya Berović, Senidah, Buba Corelli i Jala Brat, Coby, Angellina, Sara Jo i Katarina Grujić.

Ulaz na Music Week na Ušću je slobodan uz besplatnu mobilnu aplikaciju KeepApp, koja se može skinuti sa Google Play i App Store-a. Skinuta aplikacija služi kao besplatna ulaznica.

Međutim, za samo 2500 dinara, posetioci koji žele da podignu zabavu na viši nivo, mogu nabaviti ALL YOU CAN DRINK VIP PASS koji omogućava neograničenu konzumaciju pića tokom večeri. VIP passovi dostupni su na svim prodajnim mestima tickets.rs.

