POZNATI NE PROPUŠTAJU SEA DANCE: Otašević, Strugar, Mićalović...

“Hiljadu tona ljubavi na jednom mestu” - ovim rečima proslavljeni crnogorski glumac Momčilo Otašević opisuje Sea Dance, za koji kaže i da je “stvarno najbolji festival u Crnoj Gori”. U oceni da će ovogodišnje izdanje festivala biti jedno od najboljih, saglasne su i druge poznate ličnosti sa ovih prostora, među kojima su Petar Strugar, Nenad Knežević Knez, Bojan Perić, Dragana Mićalović, Dejan Dedović Dedduh (Who See), Jelena Kaluđerović, Igor Šuković, Ivan Vukčević, Iris Polumenta, Lola Kovačević i Milan Inić Yasserstain. Oni su već izdvojili svoje favorite i u glas poručuju – “dođite na najbolji provod na najlepšoj mogućoj lokaciji koju možete doživeti!”

Leto, more i sjajan ambijent na dragulju jadranske obale samo su neki od faktora koji, po mišljenju javnih ličnosti, čine da Sea Dance bude više od festivala. Tako popularni glumac Petar Strugar otkriva da uvek uživa u posebnom muzičkom doživljaju tik uz talase: “Fantastična žurka, fantastičan provod pored mora. Lepo vreme, lepi ljudi i muzika“. Njegova koleginica Dragana Mićalović “živi” muziku i ples, a ako se sve to spoji sa predivnom plažom, onda je ugođaj kompletan! Kao neko ko je svedočio rastu festivala od prvog izdanja, crnogorski muzičar Nenad Knežević Knez ne krije da je njegov strastveni ljubitelj, a poznati DJ Gavrilo Jovović opisuje Sea Dance kao “najbolji i najpoznatiji muzički događaj u Crnoj Gori”. Sa njim je saglasan i Momčilo Otašević, koji dodaje da nije propustio nijedan Sea Dance, jer je “svake godine fenomenalno, svake godine je krcato”. Dedduh, član kotorskog hip-hop tandema Who See, za Sea Dance kaže da je “najveći festival kod nas, i po broju posetilaca i po imenima koji čine lineup”, a po mišljenju Ivana Vukčevića, Sea Dance je, kao jedinstven koncept žurki i koncerata na plaži, “doneo novu energiju na ove prostore”.

Domaće zvezde ne mogu da dočekaju završnicu festivala uz apsolutnog hedlajnera svih vodećih festivala i najvećeg hitmejkera današnjice Davida Guettu, a ističu da će celokupan ovogodišnji lineup zadovoljiti svačiji ukus. Šarmantni glumac i voditelj Bojan Perić siguran je da će svako u gotovo nestvarnoj muzičkoj postavi na plaži Buljarica pronaći zvuk koji želi da čuje. Čuveni Knez neće propustiti nastup najboljeg nemačkog producenta i DJ-a Robina Schulza, Petar Strugar iščekuje velikog Darka Rundeka, dok manekenka Lola Kovačević preporučuje udarna imena techno postave koju čine Sven Väth, Richie Hawtin i Recondite. Dok poznata crnogorska blogerka Jelena Kaluđerović izdvaja nastup nove balkanske trap dive Senidah, Jutjuber Marko Inić Yasserstain nakon, kako kaže, brutalnog provoda prošle godine u Buljarici, raduje se novosadskom hip-hop sastavu Bekfleš. Desetine hiljada ljudi, mnoštvo stejdževa i sjajna atmosfera razlozi su zbog kojih je novinarka i TV lice Iris Polumenta rezervisala kraj leta za Sea Dance, a njen kolega i stand up komičar Igor Šuković poziva na provod “kao nikada do sad”.

Najslušanije hitove današnjice, savremene hip-hop bitove i vrhunske DJ setove od 30. avgusta do 1. septembra na tirkiznu plažu Buljarica donose najveći svetski producent 21. veka David Guetta, nemački vladar svetskih top-lista Robin Schulz, francuski rock-house tandem Ofenbach, britanski hit trio Disciples, kao i techno velikani Sven Väth, Richie Hawtin, Eelke Kleijn, Helena Hauff, Recondite i drugi regionalni asovi kao što su Darko Rundek, Senidah, Surreal, Tijana T, Marko Nastić i desetine ostalih.

Ogromno interesovanje iz celog sveta vlada za ovogodišnje izdanje najvećeg crnogorskog festivala. Paket ulaznica za sva tri festivalska dana košta 3.590 dinara, što predstavlja uštedu od 40% u odnosu na finalnu cenu. U prodaji su i jednodnevne ulaznice koje za prvi i drugi dan iznose svaka po 1.990 dinara, dok je cena za treći dan 2.390 dinara. Ulaznice su dostupne na zvaničnom sajtu Sea Dance festivala, a na sajtu zvanične turističke agencije, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne druge opcije za smeštaj i prevoz. Više informacija može se naći na www.seadancefestival.me.

