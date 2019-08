NAJAJVAR MAJSTORI UKRSTILI VARJAČE U BRUSU: Počela je šesta sezona karavana izađi mi na teglu

Šesta sezona karavana "Izađi mi na teglu", nacionalnog takmičenja u pripremanju ajvara zvanično je počela danas u Brusu i trajaće do 12. oktobra, do kada će karavan obići 33 grada širom Srbije.

Duž glavne ulice u Brusu, koja je pretvorena u takmičarski podijum, ekipe su zauzele svoje pozicije, a varjače je ukrstilo 15 ekipa iz Brusa koje su na licu mesta pripremale ovaj najbolji gastro srpski brend, a medju njima je bila i ekipa "Zlatne ruke Brusa".

Vođa tog tima bila je Živadinka Čajić, višestruka pobednica u pripremanju tradicionalnih jela Brusa i potkopaoničkih sela rekla je: "Od 1996. godine vodim svoj tim i uvek je bio pobednički. Na mnogim republičkim takmičenjima smo pobeđivali kako u spremanju tradicionalnih jela, zimnice, slatka, kompota, sokova tako i u pravljenju ručnih radova", rekla je Živadinka koja ima i svoju knjigu - "Tradicionalna jela Brusa i potkopaoničkih sela".

Za pripremu ajvara, kaže, nema tajnog recepta već ga pravi po tradicionalnom receptu: "Kako ga je moja svekrva spremala, naučila sam od nje i kad ga spremim znam da je dobro i ukusno", kaže Živadinka.

U tome joj pomaže suprug Srba koji je ovoga puta bio zadužen da loži vatru, peče i melje papriku.

"Gde je uspešna žena, tu je uspešan i čovek i on mora da je podržava", kaže Srba i dodaje da je tim "Zlatne ruke Brusa" učestvovao i pobedjivao na mnogim takmičenjima.

Karavan "Izadji mi na teglu" je za prethodnih pet sezona obišao 130 gradova, kaže organizator tog takmičenja Ljiljana Vukotić i dodaje da će ove sezone obići 33 grada širom Srbije.

"Cilj je da pronađemo najbolji recept za ajvar, a najvažnije je da podstaknemo razvoj preduzetničkog duha koji definitivno postoji u Srbiji i pomognemo našim pobednicima da pokrenu sopstvenu proizvodnju", rekla je ona.

S tim u vezi, dodala je da će ove godine, uz pomoć Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pokrenuti šest edukativnih centara na temu pokretanja sopstvene proizvodnje.

"To će biti edukacije o tome šta je sve potrebno znati i koje veštine treba posedovati da bi se pokrenula sopstvena proizvodnja. Koji su to izvori finansiranja, načini kako da se dođe do njih, kako napisati dobar biznis plan, samo su neke od tema koje ćemo obuhvatiti sa našim polaznicima", pojasnila je Vukotić.

Karavan "Izadji mi na teglu" u saradnji sa partnerima u ovoj godini pokreće i svoj proizvod po receptu prošlogodišnjeg pobednika tako da će se ajvar po receptu ekipe „Pucke" iz Brusa naći u prodaji što je prema rečima predstavnica te ekipe, sestara Milice i Zorice Živančević, dovoljan stimulans za početak uspešne preduzetničke priče.

One su se pridružile ovogodišnjim takmičarima kao podrška, a svoj štand su ukrasile svojim domaćim proizvodima i rukotvorinama.

"Važno je da imate dobar recept za ajvar sa kojim ćete izaći na teglu, ali je najvažnije da se zabavite", poručila je Zorica takmičarima i dodala da je tajna njihovog recepta vedar duh i to što ajvar prave s ljubavlju i što u tome učestvuje cela njihova porodica”.

Njena sestra Milica kaže da im puno znači što će se ajvar po njihovom receptu naći u prodaji.

"Za nas kao porodicu Živančević je to od velikog značaja. Da nije bilo ovog karavana ne bismo ni znali da je naš ajvar najbolji u Srbiji", rekla je ona.

Pobednici današnjeg kvalifikacionog takmičenja u Brusu – ekipa “Mladi kuvari” predstavljaće svoj grad na velikom finalu koje se održava 12. oktobra u Beogradu, a ujedno su i prvi njajvarmajstori na mapi karavana koji su se plasirali diretno u finale gde će ukrštajući varjače pokušati da odbrane titulu kraljeva ajvara i da zadrže krunu u Brusu.

