ISTORIJSKI NASTUP DAVIDA GUETTE: Sinoć označen početak nove ere za Sea Dance Festival!

Sinoćnje, spektakularno finale ovogodišnjeg Sea Dance festivala održanog od 30. avgusta do 1. septembra na plaži Buljarica kod Budve, bilo je ujedno i najbolji mogući vrhunac cele letnje sezone! Preko 63.000 posetilaca iz više od 40 zemalja sveta prodefilovalo je kroz kapije festivala tokom prethodne tri noći, a sinoćnji nastup Davida Guette osim što će ostati upisan u muzičku istoriju ovih prostora, ujedno je označio i početak nove ere za Sea Dance! Francuski producentski mag pred publikom od nekoliko generacija ređao je svoje najveće hitove, od novijih poput „Say My Name“, do apsolutnih himni kao što su „Titanium“, "When Love Takes Over" i brojne druge, horski dočekane na prepunoj glavnoj bini!

foto: Promo

foto: Promo

Scenski efekti kakve smo dosad gledali samo na festivalima kao što su Tomorrowland, Ultra ili EXIT, publiku su ostavljali bez daha, a Guettina neposrednost i otvorenost prema publici koja ga je oduvek odvajala od ostalih najvećih zvezda našeg vremena, sinoć je ostavila dubok trag na publici koja dugo nije nekog ispratila tako glasnim ovacijama. I britanski hit trio Disciples pred nastup u Crnoj Gori priznali su da jedva čekaju da se upoznaju sa domaćom publikom, a obećanje da će prirediti provod za pamćenje održali su od prvog do poslednjeg minuta svog nastupa koji je u svakom pogledu već sazreo da nosi i centralno mesto u programu! Talenat regiona poslednjeg dana predstavljali su domaćini festivala Who See, rap senzacija Klinac i mlada nemačka DJ zvezda Lovra! I prva dva festivalska dana, glavnu binu zapljuskivale su dobro poznate pesme zahvaljujući globalnim zvezdama kao što su Sven Väth, Richie Hawtin, Robin Schulz i Ofenbach, kao i regionalna imena među kojima su bili vodeći magovi Bassivity kolektiva Senidah, Kuku$, Fox, Hazze, Surreal, ali i Darko Rundek i Ekipa.

foto: Promo

Sinoćno finale bilo je vrhunac tri besane noći na plaži pored plavog Jadrana, a planetarno voljeni Recondite doneo je istinsku muzičku magiju. Nemac raskošnog opusa uživo je izvodio svoje bravurozne kompozicije zbog kojih je plaža bila ispunjena čak i tokom Guettinog nastupa na do kraja popunjenoj glavnoj bini. Čast da zatvori ovogodišnje festivalsko izdanje pripala je trenutno najtraženijem izvođaču sa naših prostora Tijani T, koja je nakon nastupa u preko 50 zemalja sveta, odmah uz gotovo sve najveće svetske festivale, jutros sa velikom radošću upisala i Sea Dance. Da cela noć bude besprekorna pobrinuli su se i internacionalno priznati crnogorski producent Darko Milošević, kao i nikšićka DJ legenda Proximus, novljanski mag P.S. i mlada Sabinaa. U prethodna dva dana nastupali su još Helena Hauff, Eelke Kleijn, Marko Nastić, Audiostorm, Double Needle Project, Skeptik aka Pero Fullhouse, Haris, Mili Sefić, Popi Divine i drugi.

foto: Promo

foto: Promo

Provod na ovogodišnjem Sea Dance festivalu trajao je i tokom dana, zahvaljujući dnevnim žurkama, a tokom večeri, pored glavne na ostalim binama za provod su bili zaduženi Danny Cruz, Oysha, Davor Billyc, Rosske, Wreckage i Leo Fragogiannis, a finale na Silent Dance bini upriličili su i ovaj put Mr. Fanatik, _djura i Dirty. Raznolikost sadržaja ogledala se i u projektu “Kreativna Crna Gora” koji je Sea Dance razvio sa Ministarstvom kulture Crne Gore i UNDP, a koji je mladim domaćim umetnicima pružio priliku da se predstave publici iz čitavog sveta na binama Living Culture Music i Living Culture Cinema!

