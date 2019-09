PREDSTAVLJEN PROGRAM 12.WEEKEND MEDIA FESTIVALA: Severina, Rasta, Biver, izbor najboljeg političkog PR-a godine i kako se transformiše TV

Više od 150 predavača i panelista, pet paralelnih dvorana i prvi Weekend Masterclass u Grand Park Hotelu Rovinj u tri dana bogatog festivalskog programa obeležiće 12. izdanje najvećeg komunikacijskog festivala u regiji. Na Weekend Media Festivalu u Rovinju koji se, od 19. do 22.9., održava pod pokroviteljstvom Adris grupe, očekuje se preko 5000 učesnika iz svih zemalja regije.

Festival otvara legendarni čelnik Tag Heuera i Hublota Jean-Claude Biver koji će u četvrtak, 19. septembra u 11 sati održati Weekend Masterclass predavanje u najprestižnijem hrvatskom hotelu, Grand Park Hotelu Rovinj, te otkriti tajne vođenja luksuznih brendova.

foto: Promo

Najpoznatiji ljudi muzičke scene Balkana - Severina, Tonči Huljić, Stefan Đurić Rasta i Relja Milanković Reksona na panelu Ko to tamo peva? - Novi talas muzičkih trendova u regiji raspravljaće o vrtoglavoj popularnosti novih žanrova i uticaju digitalnih platformi na trendove u muzici.

Na panel diskusiji Svi predsednikovi ljudi koji će okupiti vodeće novinare i PR-ove, raspravljaće se o tome kako naši političari komuniciraju. Biće proglašen i najbolji politički PR kojeg su u nezavisnom istraživanju agencije Ipsos odabrali novinari koji prate rad Vlade i institucija. O političkim komunikacijskim promašajima biće reči i na panelu Seks, laži i nekretnine, a urednici nekih od najvećih medija raspravljaće zašto pada poverenje u medije i koje su posledice za društvo.

Na Weekendu će se raspravljati i o brojnim aktuelnim temama koje obeležavaju poslovno okruženje u regiji. Kako u okruženju punom histerije oko toga da svi žele otići da rade u inostranstvo zadržati najbolje zaposlene i stvoriti okruženje koje privlači najbolje talente, jedna je od tema koja izaziva puno pažnje. Uvod u panel Kako zadržati najbolje kada svi žele otići?, koji će okupiti vodeće HR stručnjake, biće prezentacija istraživanja o najboljim praksama hrvatskih kompanija koji se uspešno odupiru hroničnom nedostatku zaposlenih, a kojeg je ekskluzivno za Weekend sprovela agencija Hendal.

Od tema na kojima će se diskutovati o stanju na TV tržištu ističe se A Brave New World: How Will The TV World Transform? na kojem će vodeći igrači izneti svoja mišljenja kako će se razviti regionalni TV i content ekosistem. Na Weekendu će biti i reči o tome zašto globalne TV produkcije sve više biraju regiju za snimanje najpoznatijih serija i filmova, kao i šta moramo napraviti da od toga napravimo ozbiljan biznis?

Niz predavanja i rasprava biće posvećeno digitalnim temama, od kojih izdvajamo panel diskusiju o veštačkoj inteligenciji za koju se pitamo predstavlja li opasnost za život čoveka na koji smo danas navikli. Predavanje o tome kako evolucija turizma otvara brojne prilike za stručnjake iz marketinga i komunikacije održaće poznati španski stručnjak Eulogio Bordas.

Direktor programa Weekend Media Festivala Nikola Vrdoljak istakao je: “Weekend i ove godine okuplja najrelevantnije stručnjake iz regije koji će raspravljati o događajima koji su obeležili godinu iza nas i trendove koje očekujemo u predstojećem periodu. Ove godine dominiraju teme iz TV biznisa, proizvodnje contenta, novinarstva, kao i niz aktuelnih poslovnih tema s kojima se u različitim oblicima susreću komunikacijski i biznis profesionalci u svim zemljama regije. Niz stručnjaka iz inostranstva sa nama će podeliti znanja i prakse najrazvijenijih zemalja Evrope i Amerike.“

foto: Promo

Govornici koje ne smete da propustite!

Predavače koji stižu u Rovinj predvodi Sara Fischer iz Axiosa koja će ispričati zašto američki predsednik Trump počinje dan s tvitom gde proziva njenu medijsku kuću i kako je uspela da njen newsletter postane svakodnevno štivo medijskih profesionalaca širom sveta. Sarah Marshall iz Voguea će objasniti kako je ovaj legendarni magazin uspeo da se transformiše i kako Vogue gradi publiku kroz dubinsko razumevanje njihovih potreba. Stiže i Rena Effendi, nagrađivani fotograf National Geographica koja je karijeru izgradila na inspirativnim pričama o životu malih ljudi širom sveta kroz foto objektiv. Ranko Rajović će na predavanju Deca i digitalno doba: Kako igrom razvijati detetov IQ? pričati o podizanju dece u moderno doba, a Pete Radovich, dobitnik 37 Emmyja, podeliće svoja iskustva rada pod pritiskom i objasniti kako se nosi sa svakodnevnim stresnim situacijama.

Globalne marketinške lidere predvodi Jörg Riommi iz Publicis Grupe i AJ Coyne iz BBDO Australija. Uz predavanja i panele Weekend učesnike čekaju i brojne radionice među kojima izdvajamo Kako dobro fotografisati mobilnim telefonom i kako funkcioniše formatirani radio.

“Uz sjajna predavanja i panele, Weekend je poznat kao mesto najboljih partija kojima obeležavamo kraj leta. Brojne izvođače ove godine predvodi Let3, Diskobajagi, Električni orgazam i Piloti. Uz njih na paralelnim stejdževima nastupaće najjače DJ snage Hrvatske i regije”, istaknuo je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Na ovogodišnjem Weekendu sa posebnom panel diskusijom i party programom predstavlja se i Rijeka kao prvi hrvatski grad koja iduće godine nosi titulu Evropske prestonice kulture. Irena Kregar Šegota, direktorka partnerstva i komunikacija u projektu Evropske prestonice kulture, Rijeka 2020, predstavila je šta očekuje učesnike Weekenda.

Weekend lokacija i ove će godine ponuditi brojne novitete: od raznih izložbi, predstavljanja knjiga do posebno osmišljenog Kids cornera i časova yoge na Monte Mulini Beachu. Već godinama Weekend misli zeleno pa ove godine sve plastične čaše zamenjuju posebno dizajnirane čaše namenjene višekratnoj upotrebi. S posebnim nestrpljenjem očekujemo BalCannes reviju najboljih kreativnih radova iz cele regije, kao i SoMo Borac koji će nagraditi najbolje digitalne radove, za šta je ove godine zabeleženo rekordnih 130 prijava.

Foto: Promo

Kurir