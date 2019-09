SIMBOL LONDONA NA NO SLEEP FESTIVALU: Fabric slavi jubilej u Beogradu uz Bicep i Mind Against!

Fabric, jedan od vodećih svetskih klubova i simbol noćnog života Londona, proslaviće u Beogradu 20 godina besprekornog rada uz trenutno najtraženiji britanski duo Bicep! Nakon što su prošle godine priredili noć za pamćenje na Petrovaradinskoj tvrđavi, a pre toga organizovali i veliku EXIT žurku u srcu Londona, ekipa kluba fabric u subotu 9. novembra dolazi na No Sleep Festival, kako bi donela duh londonskog klabinga na veliku žurku za hiljade ljudi iz celog sveta. Na spektakularnoj produkciji u Glavnom Hangaru Luke Beograd, program predvode Bicep, londonski produkcijski i DJ duo poreklom iz Belfasta, čiji istoimeni, univerzalno hvaljeni album iz 2017. mnogi smatraju i najvažnijim elektronskim izdanjem decenije. Originalno nastali kao DJ duet, nakon prošlogodišnje "live" turneje sa kojom su obišli planetu, u 2019. godini vraćaju se svom izvornom formatu kao disk džokeji čija selekcija ima gotovo kultni status. Energični čikaški house, detroitski techno setovi, i britansko acid nasleđe u miksu sa njihovom produkcijom ispunjenom deep i progressive melodijama, DJ set dvojca koji čine Andy Ferguson i Matt McBriar, čine unikatnim iskustvom na svetskoj sceni.

Na događaj koji se unapred kvalifikuje za jednu od žurki godine, fabric i No Sleep su u goste pozvali i još jedan fantastičan tandem Mind Against! Italijanski dvojac godinama niže epske numere za vodeće izdavačke kuće kao što su Life & Death, Afterlife, Cocoon i Hotflush, a nakon što su imali najuspešniju godinu iza sebe i nastupali na većini najvažnijih događaja širom planete, u Beograd dolaze sa novim setom i materijalom za album koji se očekuje na proleće. A fantastičnu godinu iza sebe ima i danska DJ zvezda odrasla u Moskvi, Anastasia Kristensen, koju smo nakon odličnog nastupa na Exitu 2018. godine, nedavno mogli da gledamo i na naslovnici Mixmaga! Njeni visoko-energetski setovi ove su godine obeležili niz najvećih festivala, a njeni skorašnji remiksi omogućili su joj mesto na Houndstooth, izdavačkoj kući kluba fabric i Arcoli, podetiketi kultnih Warp Records. Uz ovakve goste u Beograd dolaze i rezidenti fabrica, a među njima i londonska DJ ikona Terry Francis, kome je već 20 punih godina poverena komanda jednog od najprestižnijih miks pultova. Sa njim dolazi i mlada Anna Wall, koja predvodi novu generaciju kućnih izvođača fabrica, ove prestižne londonske institucije koja je u proteklih 20 godina snažno obeležila kompletnu istoriju svetske elektronske muzike.

foto: Promo

Za ovogodišnji No Sleep Festival, na kojem su svoje nastupe već potvrdili Amelie Lens, Kobosil, Joyhauser i brojni drugi koji će uskoro biti objavljeni, već vlada izuzetno veliko interesovanje i Beograd će 8. i 9. novembra ugostiti izuzetno veliki broj fanova elektronske muzike iz preko 30 zemalja sveta. Samo u preliminarnoj prodaji otišlo je gotovo tri puta više ulaznica nego prošle godine, a ograničeni kapacitet kolosalnog Glavnog Hangara u Luci Beograd, već je dostigao prvu trećinu i ovim tempom ide ka rasprodaji pre festivala. Cene ulaznica u prvoj i najpovoljnijoj redovnoj seriji su 2.290 dinara za standardnu festivalsku i 3.990 dinara za VIP narukvicu, a mogu se pronaći na sajtu Nosleepfestival.com i na svim prodajnim mestima u mreži Gigstix.com.

foto: Promo

Muzička platforma No Sleep već četvrtu godinu zaredom okuplja neke od vodećih aktera i brendova svetske elektronske i klupske scene, a No Sleep događaji održani su u nekim od najvećih metropola kao što su Njujork, London, Moskva, Sao Paulo, Barselona, Rim i drugi. I ove godine, No Sleep se vraća u Beograd, i to u svom festivalskom formatu od 48 sati programa na nekoliko različitih lokacija, gde će pored spektakularnih događaja u Luci Beograd, biti održane i razne dnevne žurke, ali i No Sleep konferencija na kojoj su i prošle godine govorile neke od vodećih zvezda festivala.

Promo tekst

Kurir