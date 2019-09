BORIS KOVAČEK: Mi smo odgovorni koliko ćemo od tehnologije imati štete, a koliko koristi

Najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festival u Rovinju, počeo je u četvrtak i traje do subote, a na njemu oko 5000 učesnika prisustvuje predavanjima više od 150 predavača i panelista u pet paralelnih dvorana.

Direktor i glavni producent Weekend Media Festivala i direktor marketinške agencije Pepermint, Boris Kovaček, govori za AMG o tome koliko se svet promenio za ovih 12 godina, koliko traje Weekend Media Festival, s obzirom na tehnološki napredak.

- Sećam se prvog vikenda, kad smo imali javljanje za HTV, to je bilo jedno od retkih javljanja uživo sa vikenda. Danas na svakom od štandova imamo po jednu medijsku kuću koja uživo prenosi događanja na vikendu. Sve je postalo trenutno i u taj čas se mora objaviti. Velika promena se desila unutar samih medija. Teme kojima se mi bavimo su se proširile na sve druge industrije. WMF je počeo kao medijski festival, i bavili smo se temama medija, ali je došlo do toga da se bavi svim sferama biznisa - banke imaju svoj sadržaj koji objavljuju na medijima, telekomunikacijske kompanije, print mediji su postali digitalni... Dakle, ogromna se promena dogodila u 12 godina.

Koliko nam ta ista tehnologija čini štete, a koliko koristi?

- Kao i sve drugo, nožem možeš rezati pršutu i uživati s prijateljima, a možeš raditi nešto drugo... Tehnologija se, na žalost, prebrzo razvija, i mi ne možemo naći načine da shvatimo koliko nam ona čini krivo. Ono u čemu sam ja živeo, moj sim živi u nečem skroz drugom, a tek ima 15 godina. Ja ne znam šta on tamo na kompjuteru, odnosno na tabletu - više nema ni kompjutera - radi... Moramo biti pažljivi. Mi smo odgovorni za to koliko će ljudi do kojih nam je stalo imati od tehnologije štete, a koliko koristi. Mi moramo preuzeti odgovornost, kao i za sve u životu.

foto: Nemanja Nikolić

Mediji su poslednjih godina žestoko kritikovani. Opada li poverenje u medije? Jesu li ljudi ogorčeni?

- Iskreno, ja dolazim iz jedne velike izdavačke kuće, u kojoj sam počeo nekad davno, i promena je, naravno, velika. Kad sam počinjao, lice novinara je bilo ono što ti daje poverenje ili odbija od članka. Sećam se, pratio sam sve kampanje koje su medijske kuće imale po svetu, i u Engleskoj su to uglavnom bila lica novinara. Danas su se ta lica nekako izgubila, i glavni je postao urednik. Pre je u novinama novinar doneo tekst, redaktor bi stavio naslov i urednik malo pogledao, nije imao vremena da tu nešto menja. Legendarni Denis Kuljiš mi je rekao da je on počeo da piše na pisaćoj mašini, i da si morao u glavi imati celi tekst. Danas vesti idu brzo, i puno je veća odgovornost urednika nego novinara. Mislim da je to najveća promena. I za medije važi da su sami najviše odgovorni za to što im se događa. Naravno, tu su i tviter i ostali kanali komunikacije koji se često zloupotrebljavaju, ali tamo bar imaš lice, pa znaš ko te je lagao i sam si kriv ako poveruješ u glupost.

Šta je bitnije, tehnologija, ili i dalje sadržaj?

Već legendarna floskula - content is the king. Ali tehnologija je već toliko postala dostupna i ona se podrazumeva. Danas, kad se kupuje automobil, ne razmišljaš da li te on može dovesti od tačke A do tačke B. Isto tako je i sa tehnologijom - danas možeš doći do svakog korisnika. Ti moraš shvatiti na koji način da dođeš do svog ciljanog korisnika. Tako da je sadržaj koji te dovodi do tog korisnika užasno bitan. Čak mislim da to nije "ko je bitniji", to je isto kao da pitamo da li je bitniji kamerman koji ovo snima ili vi koji postavljate pitanje. Jednako je bitno, jedno bez drugog ne ide.

Da se vratimo na WMF: po čemu će ovogodišnje izdanje biti različito od prethodnih?

Svako naše izdanje je posebno po temama kojima se bavimo. Moram reći da sam ponosan na program koji su Nikola i njegova ekipa smislili. Fantastična su predavanja. Puno toga mi svake godine dodajemo, menjamo, svaki put se popnemo za stepenicu više. Treba napomenuti da Weekend dobija mlađeg brata ovde u Rovinju. Ove godine smo započeli Restauraunt and Bar Weekend, to je izdanje festivala koje se bavi svim industrijama vezanim za hranu i piće. Imamo i šefove, i koktel majstore, proizvođače hrane i piće i hotelijere i sve vezano za to. Taj festival će se održati u maju u Rovinju, isto na ovoj lokaciji. Uzbuđen sam zbog tog festivala. WMF savršeno funkcioniše i sad pokušavamo da napravimo sadržajno različit festival.

AMG / Foto: Nemanja Nikolić

