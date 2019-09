EJ DŽEJ KOJN: Medijska industrija mora da preuzme odgovornost za spasavanje živog sveta

Više od 5000 učesnika uživa u panelima i predavanjima više od 150 predavača na najvećem komunikacijskom festivalu u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festivalu u Rovinju. Ovaj skup je počeo u četvrtak i traje do subote.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Veoma zapaženo predavanje danas je održao Ej Džej Kojn, direktor kompanije Mars Australia u BBDO. Bio je ključni igrač u stvaranju Lion's share fonda i u njegovom uspehu. Delovao je kao UNDP ambasador.

Kojn je govorio o činjenici da je čovečanstvo izbrisalo 70 odsto životinjske populacije u poslednjih 50 godina, i o načinu da se iskoristi snaga medijske industrije da se ovaj proces zaustavi.

Pitali smo gospodina Kojna šta industrija medija može učiniti za spasavanje životinja, dakle šta mora da se učini, koliko brzo i na koji način:

Medijska industrija ima veliku odgovornost u ovoj borbi. U poslednjih 50 godina izbrisali smo 70 odsto životinja sa planete. Lion's Share šalje poziv svakom vlasniku medija i svakom vlasniku brenda da nam se pridruži. Kad njihove platforme koriste sliku životinje, tražimo da uplate manju sumu Lion's Shareu. Ova sredstva će biti preusmerena životinjama kojima je to potrebno i u projekte kojima će se preokrenuti šteta koja je načinjena.

foto: Nemanja Nikolić

Jesmo li razočarani u tehnologiju? Koliko ona pravi koristi, a koliko može da bude opasna?

Mislim da je tehnologija - prilika. Lično, nisam razočaran. Bez nje, mislim da ne bismo mogli da se povezujemo na načine na koje se povezujemo, ne bismo mogli da širimo naše poruke i pomažemo životinjama. Imajući to na umu, tehnologija i te kako može da bude opasna. Mora postojati odgovornost na ovom polju, za buduće generacije, odgovornost za uticaj koji tehnologija ima na mlade. Ova odgovornost je na svakom vlasniku medija i vlasniku brenda, odgovornost da poruka koju šalju mladima bude prava.

Šta je bitnije u medijima, tehnologija ili sadržaj, ideja? Kako ih kombinovati i dobiti pravi miks?

Najvažnija stvar je razumeti problem s kojim smo suočeni, i na koji način možemo da probamo da ga rešimo. Kad se to uradi, ideja, platforma, tehnologija koju ćete koristiti, sve to je podjednako važno, u zavisnosti od problema. Zato, ne želim da "merim" važnost ideje i tehnologije - ono što je bitno je koji je problem s kojim smo suočeni i koji je način da to uradimo.

Kako su društvene mreže promenile medije i da li javnost još uvek veruje medijima?

Društvene mreže su imale ogroman uticaj na medije i novinarstvo. Mislim da je uticaj bio ogroman jer one omogućavaju informisanje "uživo". Očigledno, postoje influenseri koji promovišu problematične lajsfatjlove našoj deci, i s tim u vezi treba biti oprezan i pažljiv... Postoji potreba da medijska industrija ne kontroliše, ali da preuzme odgovornost za poruke koje se šalju.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Mislim da je WMF neverovatan. Prvi put sam u Rovinju. Ovde sam video saradnju velikih mislilaca, umova i vlasnika medija koji zajedno rešavaju probleme i šalju poruke.

AMG / Foto: Nemanja Nikolić

Kurir