TONČI HULJIĆ: Instant zvezde su jeftine, velike zvezde su skupe

Tonči Huljić je danas bio jedan od najzapaženijih učesnika, i mnogo ljudi se okupilo u želji da čuje šta on misli o tome kako digitalizacija utiče na muzičke trendove.

Pitali smo gospodina Huljića da li je s probojem tehnogija i nrzom produkcijom nove muzike opao kvalitet pesama:

- Muzika je tekovina. Ona mora pratiti napredak civilizacije. Pitanje je samo na šta mi privikavamo publiku. Kažu da su oni koji slušaju samo instrumentalnu muziku inteligentniji od onih koji slušaju muziku sa rečima. A istovremeno, da je na nivou celokupne civilizacije od 90-te do danas, tačno u vremenu koje se poklapa sa tom najnovijom industrijskom revolucijom, na ukupnom nivou, globalno, koeficijent inteligencije opao za 2 odsto. U ovom trenutku, kad su standardi života Kajli Džener, Kim Kardašijan i tako dalje, evidentno je da je pitanje da li svet ide napred ili nazad. U svakom slučaju, vladaju ludilo i haos, više nisu romantična vremena u kojima smo mi živeli. Ali pretpostavljam da ljudi koji danas imaju 20 godina pričati o ovim vremenima kao o romantičnim vremenima, kad oni budu imali 60 godina. Bojim se i da pomislim šta njih tek čeka.

Nedostaju li vam ta romantična vremena, sećate li ih se sa setom?

Nedostaje mi da imam dvadeset i nešto godina, jer onda ne bih imao probleme sa lumbalnim delom i kičmom kakve imam sada. Nedostaje mi taj polet i zamisao da je život večan. To mi nedostaje. A ovo sve ostalo, mislim da se dobro uklapam u trendove, čak mislim da ih mogu diktirati, mada sad već potpuno prelazim u jednu drugu sferu bavljenja muzikom.

Vaši hitovi su odavno prešli sve granice, u regionu. Kad stvarate, razmišljate li lokalno ili globalno?

Sada razmišljam samo o dobroj pesmi. Pre sam razmišljao pesma jednako novac, a danas pesma jednako lepota. Međutim, u svemu tome moraš pokazati neki talenat, biti talentovana osoba, i na neki način spretan manipulator. Ko se bavi pisanjem pesama, on se bavi jednim javnim poslom, a bavljenje javnim poslom znači manipulaciju javnošću. To je činjenica. Dakle, sad se prepustim pesmi, da me ona vodi, koliko god to romantično zvučalo.

Koliko je promena trendova distribucije muzike promenila način stvaranja muzike i vrednovanja umetnika?

Da, promenila je, apsolutno. Način radio difuzije, način izvora sredstava i naplate... Sve se na kraju svede na tu priču oko naplate. Nema tragičnije stvari nego biti talentovan, znati da dobro radiš svoj posao, a da od njega ne možeš živeti. To je bila sudbina velikog broja stavralaca tokom istorije. Ili, još je tragičnije da budeš prepoznat tek posle svoje smrti. Gore od toga je samo da budeš slavljen za života, a pljuvan nakon njega.

Instant slava - da li je to jednokratna epizoda ili postoji potencijal za razvoj u nešto?

Uglavnom, 90 odsto odumiru. Odumiru već sa sledećom pesmom. Treba doživeti desetu pesmu. Treba preživeti jedan megahit. Jer nakon toga ta pesma ti postaje najveći neprijatelj. Nakon toga dolazi sledeća, gde se boriš protiv pesme koja je prošla. Često znamo u nastajanju koja će pesma biti megahit, pa nekako doziraš to po izvođačima za koje radiš. Kalkulišemo, kao što to rade i oni, tako radimo i mi. Međutim, instant slava je nešto na čemu danas radi svet i na čemu radi industrija. Jer velike zvezde su skupe, a instant zvezde su jeftine. Ona je spremna na sve, samo da dođe u javnost. Danas čovek može doći u javnost i sam, preko youtubea ili bilo koje druge platforme. Industrija danas potencira instant i kratkoročne zvezde, jer kad postanu velike zvezde, to sve postaje skupo.

