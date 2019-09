SARA MARŠAL: Šta ljudi zaista vole da čitaju

Najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festival u Rovinju, počeo je u četvrtak i traje do subote, a na njemu oko 5000 učesnika prisustvuje predavanjima više od 150 predavača i panelista u pet paralelnih dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Jedno od najposećenijih predavanja dana održala je Sara Maršal, direktorka sektora za rast u Vogueu, ekspert za inovacije u industriji digitalnih vesti i direktorka pokreta Hacks/Hackers, čiji cilj je preispitivanje budućnosti vesti i informacija.

Sara je pričala o transformaciji i rastu publike u magazinu Vogue, i o tome kako globalna porodice Vogue povećava publiku proučavajući zašto ljudi konzumiraju priče, kao i o tome šta ljudi zaista čitaju.

Pitali smo Saru na koji način ljudi postaju verni jednom brendu i šta je to što ljudi zaista čitaju:

- Jedna od stvari koje pokušavamo da uradimo je da ohrabrimo lojalne čitaoce, ljude koji se često vraćaju na sajt i na naše društvene mreže. Jedan od načina da to uradimo je kroz priče koje pričamo. Vi verovatno imate set vaših omiljenih sajtova koje čitate svakog dana, i oni vam daju nešto, omogućavaju vam da se osetite pozitivno, da nešto naučite. Drugi način je, osim da im dajemo dobre priče, da pravimo serije priča. Pravimo formate s kojima se ljudi srode, upoznaju ih i zavole ih na kraju. I dolaze vam svakog dana. Vogue India, na primer, oni pišu o venčanjima na određen način, skoro svakog dana, i ljudi se vraćaju da to čitaju, veoma su odana publika. Da li su to ljudi koji planiraju sopstveno venčanje, ili ih interesuju venčanja uopšteno, svi se oni vraćaju redovno, jer imaju tu seriju koju sad očekuju i vraćaju se da je čitaju, i znaju da će ih ona čekati na njihovom sajtu.

Šta ljudi vole da čitaju, šta zaista čitaju?

Ljudi zaista vole da čitaju razne stvari, ljudi ponekad i kažu da čitaju neke stvari. Mi često projektujemo kako želimo da budemo viđeni. Na primer, radili smo istraživanje, za britanski Vogue, i otkrili smo da, za tu čitalačku publiku, oni kažu da je najvažnija stvar da postanu odgovorniji. Oni kažu da žele da čitaju kako bi postali bolji ljudi. Na primer, održivi razvoj. Ali mi znamo da, ako stavimo održivi razvoj na naslovnu stranu, to niko neće da čita. I kako onda da pristupimo tome, da ljudi kažu da ih interesuje ekološka tematika, kako da od toga napravimo nešto što ljudi žele da čitaju? Niko ne želi da oseća krivicu, da mu kažete "ne bi trebalo da kupuješ ovde" ili "kupuješ previše modnih stvari", jer svi kupuju, svi vole modu. Kako ispričati pozitivne priče? A Vogue je uvek bio jedno pozitivno mesto.

Šta je bitnije u medijima, tehnologija ili sadržaj, ideja? Kako ih kombinovati i dobiti pravi miks?

Sadržaj je važniji od tehnologije. Potrebna su nam sjajna iskustva. Ranije na panelu smo čuli od neuronaučnika zašto su emocije i doživljaji toliko važni, i oni su naučno objasnili šta stoji iza toga. Ljudima je potrebno iskustvo, doživljaj koji će pamtiti, oni traže da budu emotivno uključeni, kad govorimo o vraćanju na sajt, odnosno o vernim publikama. A tu je cela stvar u priči. Bez prave priče, nema priče. A različitim pričama su potrebne različite platforme i tehnologije, kako bi bile ispričane.

Šta mislite o hiperprodukciji instant vesti u novinarstvu?

Danas nema manjka priča. Imamo gomilu sajtova, portala, fejsbuk stranica, instagram stranica gde se "davimo" u svom tom sadržaju. Ali ipak u poslednjih par godina traže se provereni izvori informacija i vesti. Vogue je, na primer, tu već 127 godina. Ljudi vole i traže proverene stvari. Naravno, noviji brendovi su osvojili teren, ali mislim da i u svetu gde se ljudi dave u tvitovima i na instagramu, još uvek imaju potrebu da zaista znaju nešto, da im je potreban bitan brend, a vi morate da kažete vašim čitaocima "ovo je mesto gde svi hoće da budu" i da ih naterate da se vraćaju, dobrim pričama.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Učešće na WMF bilo mi je pravo osveženje. Baš sam se iznenadila kad sam videla koliko ljudi je došlo na sesiju. Divno je iskustvo biti ovde, među 5000 ljudi koji su zainteresovani za budućnost medija, za ono što je zaista novo u ovom poslu. I svi razgovori dosad su bili izvanredni.

