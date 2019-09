PETRA ČADEŽ: Digitalni marketing daje daleko najviše mogućnosti

Najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festival u Rovinju, počeo je u četvrtak i traje do subote, a na njemu oko 5000 učesnika prisustvuje predavanjima više od 150 predavača i panelista u pet dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Jedan od najatraktivnijih panela u petak bio je onaj u kojem je bilo reči da li su marketinške agencije izgubile poverenje javnosti i šta mogu uraditi po tom pitanju. Učesnica na panelu bila je Petra Čadež, direktorka marketinga Atlantic Grupe.

Na panelu je bilo reči o tome da li se veruje oglasima, u moru sponzorisanog sadržaja, šta agencije u regionu mogu da urade da steknu poverenje oglašivača, i o činjenici da je javnost sve osetljivija na reklame, pa agencije moraju da pribegavaju inovativnim rešenjima.

Petru smo pitali koji je sledeći korak u digitalnom marketingu, i šta najviše narušava poverenje ljudi, a šta može da ga vrati.

- Više bih pričala sa strane brenda, odnosno kompanije. Jedna od bitnih stvari za marketing je da mi uhvatimo svu tu tehnologiju, sve što ona pruža, da bismo mogli iskoristiti to, postati bolji i relevantniji, tako da moramo i da pratimo te inovacije i vidimo kako možemo da iz njih napravimo neki smisao za konačnog potrošača.

Koliko su bitne te inovacije u digitalnom marketingu?

Puno su bitne. Baš je digitalni marketing taj koji je nama u poslednjih 10 godina dao najviše mogućnosti, najviše mogućnosti da se mere rezultati, da se stvari prilagođavaju i svi brendovi koji su rano počeli da koriste digitalni marketing su danas u velikoj prednosti. Mi, recimo, koristimo oko 40 odsto naših marketinških budžeta za digital, baš puno. Otprilike svake godine pet odsto budžeta više odlazi u digitalni marketing. Mi tu radimo na efikasnosti, prioretizaciji... Iznutra toga, sve više ide na nešto što se zove performans kanali, koji se lako mere, lako ih prilagođavamo, možemo jako dobro targetirati, pa nam je to u interesu, i relevantno je za potrošače. Niko ne voli da dobije oglas za neke stvari koje mu u životu ne trebaju. Mi znamo da može još bolje, ali znamo da je to maraton. I mi treba da dobijemo sva ta znanja, kao i agencije i mediji, i mislimo da sve to ide u pravom smeru.

foto: Nemanja Nikolić

Imaju li ljudi zapravo više poverenja u digitalni marketing nego u reklame na bilbordima, u printu...?

Mislim da da, baš zbog toga što sam ranije spomenula, da možemo znati ko je taj potrošač i relevantno ga targetirati, i to više nisu oglasi. To je više kontent koji mi stvaramo, koji njima ili olakšava život, ili im pomaže, ili im daje neku relevantnost, kontent koji nije nužno ni vezan uz brend niti ga brend potpisuje. Tako da, tu digital pruža taj deo koji je teže uhvatiti na TV...

Šta je bitnije u medijima, tehnologija ili sadržaj, ideja? Kako ih kombinovati i dobiti pravi miks?

Ja dolazim iz marketinga, i uvek ću reći kontent. Ali ne smemo zaboraviti da je tu tehnologija koja pruža sve te mogućnosti da taj kontent bude bolji, napredniji, tako da jedno bez drugog ne može, ali apsolutno će to uvek biti ideje i kontent.

Na koji način vi u svojoj praksi osluškujete glasove potrošača i trendove, i trudite se da budete što bliži njima?

Mi smo poznati po tome što odradimo svoj homework. Ništa se ne radi pre nego što znamo šta tržište, potrošač, možda i svaki pojedinac od nas očekuje. Tako da nema više onog gađanja naširoko i bavljenja awarenessom, nego se stvarno puno ulaže u istraživanje trendova, navika potrošača, pa se bavimo nečim što se zove shopper marketing, gde znamo da možda neko ko kupuje nije ista osoba koja konzumira taj proizvod, pa možemo i tu prilagođavati. Pa pokušavamo otići iz toga "spray and pray", kao baciš i čekaš šta će se desiti, na jako relevantne stvari. Mogu dati jedan primer, mi na brandu Argeta junior već treću godinu zaredom stvaramo edukativne digitalne knjige, koje uopšte ne potpisuje Argeta kao takva, mi imamo patka kao svoju maskotu, ali smo sa razvojnim psiholozima, ilustratorima i piscima stvorili digitalne knjige, koje u suštini roditeljima pomažu, zabavljaju donekle decu, ali imaju i edukativan element. Tu dolazi i ta dodata vrednost, koja je svakako budućnost. Dakle, nema više "kupi ovo, kupi ono", jer su ljudi navikli da ih to više ne zanima, da postoje načini da se to izbegne. Mislim da mi moramo postati bolji, da razumemo šta ljudima treba i da im to damo u pravom trenutku.

Da li se ugledate na trendove iz sveta pa ih aplicirate unutar svog poslovanja ili se prvo okrećete ka onome što ljudi žele pa zatim stvarate ideje?

Uvek treba da bude idealna kombinacija. To što kupci traže danas, naravno uvažavamo danas. Ali marketing je onaj koji stvara strategiju za narednih 5-10 godina, tako da, ako jedan deo korporacije živi danas, mi živimo 5-10 godina unapred. Tako da, ti trendovi su nama neki vodič gde mi treba da budemo ili planiramo da budemo za 5-10 godina. Tako da, kombinacija, mi moramo uvek da se probudimo u današnjem danu, i da razmišljamo o sutra i prekosutra, što čini tu profesiju jako zahtevno, a sa druge strane jako zanimljivom.

(AMG)

Kurir