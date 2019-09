SARA FIŠER: Netflix će uložiti 15 milijardi dolara u sadržaj u ovoj godini

Još malo, pa je kraj velikog druženja. Najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festivala u Rovinju, bliži se kraju. Ovaj festival, koji je počeo u četvrtak, okupio je oko 5000 učesnika, koji su pažljivo pratili predavanja i panele 150 eminentnih stručnjaka u pet dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Sara Fišer, media reporter za digitalnu kompaniju Axios, dala je uvod i globalni pogled u to kako će se transformisati svet TV-a. Internet i Netflix su promenili način na koji gledamo TV, a u SAD smo svedoci "striming ratova" i konsolidacije telekoma i medijskih tržišta. Ovi ratovi se sada sele i u ostale zemlje, a tržišta se menjaju stalno.

Pitali smo Saru koji su najvažniji faktori za uspeh u sukobu s konkurencijom u "striming ratovima".

- Morate uložiti mnogo novca u sadržaj, i sve više morate uložiti mnogo novca u lokalni sadržaj. Ljudi širom sveta su spremni da plate za dobar sadržaj, ako im je bitan, a ako želite da budete relevantni globalno, morate da idete na lokal.

O koliko novca pričamo ovde?

Netflix će potrošiti oko 15 milijardi dolara ove godine. Oni su definitivno najveći potrošači novca. A možete pretpostaviti da će svako ko želi da se takmiči s njima takođe trošiti milijarde.

Šta mislite, šta će se desiti u narednih par godina, u ovom "striming ratu" Netflixa, HBO, Hulua i ostalih velikih igrača?

Čeka se lansiranje još par velikih igrača. Disney+ kreće u novembru, sledeće godine NBC, HBO... Mislim da je stvar na koju treba obratiti pažnju sledeće godine to koliko će prava dobiti na klasične hitove, kao što su Seinfeld, ili Office, stvari koje su pripadale Netflixu, a koje sad kupuju novi rivalski striming servisi kako bi pridobili ljude.

Jesmo li razočarani u tehnologiju? Koliko ona pravi koristi, a koliko štete?

Svaki novi izum dolazi sa pozitivnim i negativnim stranama. Ali, ako je dobro regulisana ova oblast, većina novih tehnologija može biti samo dobra za društvo. Kad razmislite o tome, u Americi nisu postojali zakoni koji regulišu vezivanje pojaseva u automobilima, sve do pre par godina, a pojasevi za kola su koristan izum već dugo godina. Mislim da sva tahnologija može biti moćna i dobra ako je regulisana na pravi način.

foto: Nemanja Nikolić

Sa pojavom striming servisa, da li mislite da deca danas više gledaju TV nego ranije?

Ja uvek volim da kažem roditeljima da postoji samo 24 sata u jednom danu. Morate da spavate 8 sati, da idete u školu, da jedete... Tako da, verovatno gledaju TV malo više, jer sva deca imaju pristup mobilnim telefonima i tabletima, i mogu ih nositi u autobus, ili mogu gledati nešto na njima na pauzama između časova... Ali ne bih rekla da je to mnogo više, toliko da im se "ispira mozak". Na kraju, deca su samo deca. Još uvek idu na rođendanske proslave, spavaju, jedu, i to sve u 24 sata... Ne mogu da strimuju toliko dugo da to bude loše po njih.

Šta je bitnije, tehnologija ili sadržaj, ideja, kad je reč o striming ratovima

Oni idu zajedno. Nema jednog bez drugog. Ono što, međutim, saznajemo, je da morate imati stvarno jak sadržaj, ili se tehnologija ne računa. Morate osigurati da je sadržaj relevantan za korisnika. Ako imate najbolju platformu i grozan sadržaj, korisnika nećete zainteresovati. Na drugoj strani, ako imate odličan sadržaj a teško mu je pristupiti, možete zabrinuti ili isfrustrirati korisnika.

Kako su društvene mreže promenila klasične medije, a kako utiču na TV?

Mislim da vidimo porast "second screen" gledalaca. Možete gledati, recimo, neku emisiju na svom smartfonu, učestvujući u chatovima na Facebooku, ili je "pokupiti" kao viral na Twitteru. Dakle, ako ste TV kompanija ili striming kompanija, morate imati strategiju za "second screen" - kako ćete izvući korist od tih trendova.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Divno se provodim. Od pomoći je videti kako na drugim mestima na svetu rešavaju probleme sa kojima se suočavamo u Americi.

(AMG)

Kurir