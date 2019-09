VLADIMIR LUČIĆ: Moramo da razmišljamo globalno, a ne lokalno

Rasprava o "striming ratovima" obeležila je poslednji dan najvećeg komunikacijskog festivala u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festivala u Rovinju. Ovaj festival, koji je počeo u četvrtak, okupio je oko 5000 učesnika, koji su pažljivo pratili predavanja i panele 150 eminentnih stručnjaka u pet dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Vladimir Lučić, direktor i koordinator za internet i komunikacije Telekom Srbija, učestvovao je u panelu o tranformaciji TV, u svetlu "striming ratova" koji su počeli u SAD i sada se šire na ceo svet.

Gospodina Lučića smo pitali koji su faktori bitni za pobedu u "striming ratovima" i koliko se brzo kompanije u regionu adaptiraju na izazove poput ovog.

- Mi kao telekom kompanije moramo da se transformišemo. Ono što nas je udarilo 2007. godine kada su Google i Apple ušli sa aplikacijama koje su nam deo prihoda uzele tako što ljudi sada koriste Whatsapp ili Viber, a ne voice ili SMS, tako će se isto desiti u sadržaju. Naime, taj veliki striming rat koji će se desiti, jer dosta velikih igrača ulazi da bude konkurencija Netflixu, promeniće sve. Imaćete 8 velikih igrača među kojima recimo Disney sa Foxom, HBO+... Ono što je karakteristika kod HBO je da su oni u startu najavili ne samo film i serije, nego da će bazirati program i na kvalitetnom sportu i informativi, što znači da će ti veliki igrači čak i sportski kontent globalno da kupuju. Prvo, ta velika konkurencija nateraće ih da kupuju veliku količinu sadržaja, a kako budu bivali povoljniji ka korisnicima i budu imali više korisnika direktne platforme, oni će nama smanjivati sadržaj. Oni sada zarađuju tako što mi kao cable operateri prodajemo njihov sadržaj. Smanjivaće sadržaj nekim nacionalnim kanalima koji kupuju neke filmove i serije. Nacionalni kanali i cable operateri kao što smo mi moraju biti spremni da će veliki igrači početi da im smanjuju sadržaj i da će možda neki korisnik koji bude imao kod nas internet konekciju reći "pa ne treba mi tvojih 200 kanala, jer ja ovde mogu napraviti mnogo povoljniji i bolji paket za mene". To neće doći tako brzo, baš zbog toga što je bitka tek krenula, ali nije to ni tako daleko. Kad imate konkurentnost, onda to mnogo brže dolazi.

Kakva je vaša procena?

Ja mislim da će u sledeće dve godine drastičnije da se promeni, i za to se treba pripremati. Naše iskustvo, kad se desilo ovo sa aplikacijama, one su posle 4 godine krenuli da se masovnije koriste, Viber i Whatsapp, i to je ugrozilo prihode. Ali, kao i kod pojave Google Play Storea, nova opasnost stvara i novu šansu. A nova šansa je u stvari za proizvođače sadržaja. Jer tim velikim igračima biće potrebno dosta sadržaja i omogućiće lokalnim kontent igračima da budu prisutni na tim platformama i vi ćete odjednom na mnogo lakši način biti prisutni u čitavom svetu. To je ono što sad mi treba da iskoristimo i u ovoj međufazi se transformišemo tako da budemo proizvođači što više sadržaja. Ono što je nama kao provajderu bitno: u sledećih 30 ili 50 godina korisniku će definitivno sigurno biti potreban brz internet. Tako da ćemo mi jedan deo prihoda sigurno zadržati. Sad, treba taj TV biznis da transformišemo više u proizvodnju lokalnog sadržaja kako bismo sačuvali taj deo prihoda, da bismo bili deo tih velikih platformi.

Jesmo li kao društvo razočarani u tehnologiju? Koliko ona pravi koristi, a koliko štete?

Mislim da ne treba da postoji niko ko je razočaran tehnologijom, pogotovo kad vidite kako se živelo pre 20 godina, a kako sad, koliko se duže i lakše živi danas... Ono što je sigurno da će se desiti u sledećih 15 godina, nove tehnologije bazirane na 5G-u mnogo će promeniti naš svet, uticati na naše živote i naše ponašanje. U našim organizmima će biti nanoroboti, ljudski vek će da se produži za 35-40 godina. Deca koja su sad rođena za 18 godina neće ni morati da imaju vozačku dozvolu, jer će u svim kolima biti auto piloti... Ono što je bitno za medija platforme i za nas kao proizvođače, ne sad, ali za nekoliko godina, svako će imati svoj personalizovani kontent, i moći ćete lako da mu isporučite sadržaj.

Kad se govori o proizvodnji sadržaja, šta je bitnije, tehnologija ili sadržaj, ideja?

Ideja. To je sad nešto najvrednije: kreativna ideja. Ne treba imati strah od ove velike globalne telekomunikacione priče. Jeste da su američki i kineski igrači najdominantniji, ali baš ta globalizacija može da vam omogući da vi neku dobru ideju prodate dobro prodate svuda u svetu. Zato više ne treba više razmišljati lokalno, nego globalno. Doći će do transformacije, i igrači koji se budu transformisali i budu razmišljali globalno mogu dobro da prođu, a oni koji budu razmišljali na stari način nestaće. Dobar primer je sudbina Nokije, koja je od najdominantnijeg proizvođača telefona za tri godine nestala. Samo zato što nisu videli prednosti Apple i Google Storea i nisu adaptirali svoj Simbian na taj način. Onda su mislili da će moći da zaustave tehnološki napredak tako što imaju 40 odsto učešća u tržištu, u čemu naravno nisu uspeli. Takav tehnološki gigant je nestao sa tehnološkog tržišta za tri godine jer se nije prilagodio trendu.

foto: Nemanja Nikolić

Kako duštvene mreže utiču na klasične medije i na TV?

Ja duboko verujem da mora doći do sređivanja interneta, i što se tiče lažnih vesti i što se tiče piraterije. Društvene mreže definitivno menjaju svet. Vi ćete sad, da se desi, ne daj Bože, neki zemljotres u nekom gradu u Srbiji, pre saznati to sa društvenih mreža nego preko vesti. Ali mislim da će kao i u slučaju serija, koje kvalitetom, sadržajem osvajaju tržište, i na internetu doći do renesanse kvalitetnih informacija. I da ćete vi, recimo, kao Adria Media, kao proizvođač kvalitetnih i istinitih informacija dobijati sve više na značaju. Društvene mreže, gde svako može da stavi bilo šta, biće vaša prednost, jer će ljudi želeti istinite informacije. Tako da iz te faze revolucije sve to ulazi u fazu sređivanja, bar jednog segmenta.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Jesu bitni, jer je potrebno da ljudi dele iskustva. Ne postoji niko u svetu ko može sa sigurnošću da vam kaže dinamiku tehnološkog napretka i budućnosti. Zato je veoma bitno deliti iskustva, kao što se radi na ovom festivalu.

(AMG)

Kurir