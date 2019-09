RIČARD BREŠKOVIĆ: Svakom korisniku dajemo mogućnost i pomažemo mu pri izboru

Uzbudljivi poslednji dan najvećeg komunikacijskog festivala u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festivala u Rovinju, privodi se kraju. Ovaj festival, koji je počeo u četvrtak, okupio je oko 5000 učesnika, koji su pažljivo pratili predavanja i panele 150 eminentnih stručnjaka u pet dvorana.

Richard Brešković, direktor marketinga Hrvatskog Telekoma, učestvovao je u panelu o tranformaciji TV, u svetlu "striming ratova" koji su počeli u SAD i sada se šire na ceo svet.

Šta je zapravo striming rat o kojem se toliko mnogo govori, između ostalog i na panelu na kojem ste učestvovali?

Povlači se paralela sa američkim tržištem, koje je tržište puno veće skale od pojedinačnih zemalja koje imamo u Evropi. Tamo na 320 miliona ljudi deluje 3-4 telekom operatera i puno striming servisa, a znamo i da je Holivud u Americi. I još je dodatno neregulisano, i daje ogromnu mogućnost za penetraciju novog kontenta putem različitih distribucijskih načina, kroz nekakve aplikacije, kabl i kroz neke servise od kojih su neki hibridi. Trebalo je povući paralelu između stanja u Americi, Evropi i u regionu. U Evropi je to drugačije, a u regionu još drugačije. U EU, na primer, imate 500 miliona ljudi, 29 zemalja i 200 telekom operatera. I tržište koje je puno regulacija. I još niko ne priča skroz engleski jezik. Sve to kreira troškove, težu penetraciju, težu distribuciju i ne može se paralela povući. A kad spustite još na region, imate tu preko 20 miliona ljudi, 5 jezičkih barijera, neke zemlje su u EU regulaciji, neke van EU, i nekih 1-15 telekom operatera. I izuzetno je teško iste takve modele ovde projektovati. Ipak treba biti svestan da će ti modeli ipak pomalo nadolaziti. I sad tu treba videti balans međunarodnog sadržaja i lokalnog sadržaja, kako to izbalansirati tako da ipak imamo još jednu šansu da u regionu relevantnost lokalnog kontenta koristimo kao balans u pregovorima sa velikim striming aplijacijama, kao što su Netflix, Disney+ i slični servisi

Ljudi su izgubili poverenje u sadržaj, kako ga vratiti?

Mi prvenstveno kao telekom nudimo korisniku neke osnovne telekom usluge, kao što su internet, telefonski razgovor, slanje poruka, i naši korisnici žele to. Mi moramo naći neku ulogu sebi u tome šta će on sve dobijati unutra i sticati poverenje korisnika. Mi dajemo osnovni pristup svim tim servisima, a korisnik će onda sam birati, a mi ćemo nekim servisima, preporukama, objašnjavati koji bi sadržaj bio dobar za njega. On će onda reći "ok, imam operatera koji me razume, daje mi pristup internetu i predlaže mi sadržaj koji je relevantan za mene, nemoj da gledam nešto što me stvarno ne zanima". To je put kojim želimo da ojačamo lojalnost i relevantnost na tom tržištu.

Koliko je Hrvatska spremna za trendove koji važe u svetu?

Amerika i Kina su perjanice tog velikog tržišta. Ima manja količina ljudi u Hrvatskoj koji se brzo adaptiraju striming servisima, ali još uvek je dovoljno sadržaja na postojećim servisima, a tu je i jezička barijera. Ovo prevenira dublju penetraciju, i mi smo tu u zlatnoj sredini.

Kako će se razvijati ovi trendovi?

Mi prvenstveno kao operater imamo ulogu da pomognemo veću digitalizaciju u društvu, na nama je da ponudimo svakome pristup internetu i mogućnost da zna da koristi internet, i sama ta nova baza veće internet penetracije će podići lestvicu. Mi ćemo biti ti koji će korisniku pomagati u izboru. Svakome ćemo dati mogućnost i pomoći ćemo mu u izboru.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

Imam sreću da sam učesnik već niz godina i svaki put se vraćam jer svake godine sam WMF donese nešto novo i uvek nas pozitivno iznenadi. Otvara se međunarodno, prema regiji, što meni znači kao stručnjaku, daje mi priliku da naučim nešto novo. WMF je već regionalni i međunarodni važan medijski festival.

