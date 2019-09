DŽON BREJDI: Neophodno je ljude obučavati i kad se zaposle

Završen je najveći komunikacijski festival u ovom delu Evrope, 12. Weekend Media Festivala u Rovinju. Ovaj festival, koji je počeo u četvrtak, okupio je oko 5000 učesnika, koji su pažljivo pratili predavanja i panele 150 eminentnih stručnjaka u pet dvorana.

Adria Media Grupa, kao jedna od vodećih medijskih kuća u regionu, izveštava o svim dešavanjima na ovom značajnom festivalu.

Na panelu "Ima li tu odraslih u sobi" učestvovao je i Džon Brejdi, član uprave za marketing BAT-a (Brittish American Tobacco). Bilo je reči o tome da tehnologija ubrzano menja svet, a region preživljava teške trenutke, jer stotine hiljade ljudi ga napušta, i posledice za biznis su drastične. Zašto ljudi odlaze, šta kompanije i biznis zajednica mogu na učine?

Pitali smo gospodina Brejdija šta je moguće uraditi, u regionu, kako bi kompanije postale konkurentne na međunarodnom tržištu?

Ono što odmah pada u oči je činjenica da u je ovom delu sveta jedan od najnižih nivoa edukativne obuke, kad se ljudi zaposle. Na primer, u Hrvatskoj samo oko 3 odsto ljudi prođu ovu obuku, dok je taj procenat u Evropi oko 11 odsto. Važna prilika je da kontinuirano obučavamo zaposlene. Mi u BAT smo, na primer, imali program digitalnog marketinga sa 20-25 dobrovoljaca. Prošli smo kroz menadžment društvenih meža, kroz obuku za digitalni marketing, i sada radimo veliki deo tog posla sami, umesto preko agencije. Mi mislimo da je velika šansa da se ljudima pruži prilika da se obučavaju, uče i razvijaju. I to je uspelo nama u BAT. Ali u regionu, taj nivo je još uvek veoma mali.

Jesmo li razočarani u tehnologiju?

Mislim da ne koristimo tehnologiju u njenom punom potencijalu. Često slušamo, u ovom kraju sveta, o teškoćama sa nalaženjem posla, na primer. Tehnologija je korisna u povezivanju ljudi sa kompanijama, i ovo nije do kraja iskorišćeno. Tehnologija omogućava ljudima da rade od kuće, da rade kad hoće, da rade u grupama. Moja ćerka, na primer, oni u njenoj školi rade u virtuelnim timovima. Ona više zna o tome od nas, u korišćenju tehnologije. Mislim da je tehnologija još uvek neiskorišćena i mislim da ima veliki potencijal da se ljudima daju šanse i da se promeni način na koji radimo, da postanemo efikasniji.

Šta je bitnije u medijima, tehnologija ili sadržaj, ideja?

Sadržaj i ideja. Jer one privlače ljude. Tehnologija nam samo omogućava to. Da li su to ljudi koji sede pored vatre i razgovaraju, pre 100 godina, ili dok piju kafu u kafiću, samo je bitan sadržaj. Tehnologija je važna, da povezuje ljude, da se preko nje ispoljavaju ideje, ali važne su ideje. Uzmite Instagram, na primer, to nije preterano inovativna platforma, ali ono što je bitno kod nje je sadržaj. Zato je tako uspešan.

Šta za vas znači učešće na ovom festivalu? Zašto su ovakvi skupovi bitni?

foto: Nemanja Nikolić

Ovo mi je treći put na WMF. Ono što mi se sviđa na njemu je što je to presek potencijalne budućnosti za region. Imamo ovde pametne agencije, fantastične govornike, i za mene ovo pokazuje šta Hrvatska i region mogu da budu. Ljudi sarađuju, razmenjuju ideje, sve je veoma otvoreno, puno pozitivne energije i mladih ljudi. Baš uživam u ovome, i ovde može da se vidi jedan drugi region, jedna druga Hrvatska.

(AMG)

Kurir