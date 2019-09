PRIČE SA WEEKENDA: Na kojim lažima su se okliznuli neki ministri, preti li televiziji konačan kraj i kako smo deci uništili rođendane

U subotu je apsolutno oduševljenje izazvao Ranko Rajović koji je poručio da je jedini posao deteta do 12. godine igra. Raspravljalo se i o tome hoće li televizija doživeti svoj dugo najavljivani kraj i vole li ljudi zaista toliko čitati o aferama.

Mozak se razvija u pokretu i deca koja, umesto da se igraju, sede imaće problema sa čitanjem i pisanjem te će biti slabija motorički. „Deca uče napamet, nema povezivanja informacija i zato nemaju funkcionalno znanje“, kazao je Ranko Rajović, najveći stručnjak u regiji za pitanje odrastanja dece i saradnik UNICEF-a na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja dece na predavanju Deca i digitalno doba: Kako igrom razvijati detetov IQ koje se završilo ovacijama publike. Rajović je izneo niz primera kako treba menjati metode učenja i koristiti one u kojima ne ograničavamo decu poručujući im da je nešto nemoguće. „Pokvarili smo im čak i rođendane. Nekada se iščekivalo i otkrivalo, danas im neko kaže evo ti 50 eura pa sam kupi poklon. Ono iščekivanje kada se odmota papir sa poklona to je detinjstvo“, kazao je Rajović.

Panel Televizija – Povratak otpisanih ili kako doživeti stotu na kojem se raspravljalo o budućnosti televizije i da li dolazi konačan kraj ere televizije kao dominantnog medija ugostio je Željka Mitrovića (Pink), Pavela Vrabeca (Pro Plus) i Dražena Mavrića (Nova TV). "Televiziju sahranjuju već deset godina. A u tih deset godina mi smo udvostručili profite i mogu reći da polako počinjem uživati u toj sahrani", rekao je Mitrović i dodao da Pink od prodaje oglasnog prostora zaradi samo 30 posto ukupnih prihoda.

Afere zbog kojih je iz Vlade otišlo nekoliko ministara, komunikacijski promašaji, reakcije javnosti i uloga novinara u celoj priči bile su teme panela Kako preživeti seks, laži i nekretnine. Učesnici panela Jelena Valentić (Telegram), Mislav Bago (Nova TV), Neven Barković (Index.hr) i Hrvoje Krešić (N1) zaključili su da su ljudi siti afera i da treba nešto veliko da izazove emocionalnu reakciju. „Hrvati vole nekretnine pa nisu samo ministri ti koji vole ulagati u njih. Upravo je nekretninama najlakše rešiti neke usluge. Preduzetnik dobije javnu aukciju i zauzvrat nekom županu sagradi kuću, bez traga novca koji bi opravdao priču da tu nema ničega spornog. Radi se o vrlo banalnom koruptivnom modelu“, poručio je Hrvoje Krešić.

Sara Fischer iz američkog Axiosa na svom je predavanju zaključila da je sadržaj i dalje najvažniji, a TV u životu drži fudbal. Najveći gubitnik u ratu sa streaming servisima je bioskop. Još jedan problem koji je istakla jeste i zaštita dece na internetu. Tvrdi kako svake godine internetu pristupe četiri miliona nove dece te se radi na tome da se ukinu oglasi i skupljanje podataka o njima.

Na panelu Vrli novi svet: Kako će se transformisati svet TV-a? koji je usledio nakon predavanja, osim Sare Fischer, učestvovali su Richard Brešković (HT), Aleksandra Subotić (United Media), Kenechi Belušević (Discovery) i Vladimir Lučić (Telekom Srbija Grupa). "Dobar sadržaj uvijek će naći put do publike, bez obzira na koji se način distribuira. Naše tržište nije toliko ugroženo velikim igračima jer se kod njih može pronaći vrlo malo lokalnog sadržaja koji privlači našu publiku", kazala je Subotić. Sa njom se u mišljenju razišao Lučić koji smatra da će se globalni trendovi osetiti i kod nas.

"U naredne dve godine veliki igrači poput Disneya, NBC-ja i Applea će razviti platforme bolje od Netflixa, pronaći način da se prilagode korisniku te promeniti strategiju prema nama, provajderima.

Direktno će prodavati sadržaj korisniku i smanjivati količinu koju daju nama", smatra Lučić. No, ono oko čega su se svi složili jeste to da je sport apsolutno kralj programa, kako u svetu, tako i kod nas. "Vaša regija pokazala je snažnu povezanost sa sportom i to je trend koji se neće promeniti. Biće zanimljivo videti kako će se završiti rat oko prava na emitovanje", kazala je Belušević dodavši da sport drži televiziju u životu.

