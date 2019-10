DŽEJSON LUD: Nikada nisam odustao od repa

Nakon pet godina pauze od poslednje snimljene strofe, na domaću hip-hop scenu se vraća Džejson Lud, rep artist za čije stvaralaštvo se vezuje nastanak prve trep pesme u Srbiji “I to i to“ (album „U ime igre“ 2006). Ovog puta objavio je nastavak pomenutog singla, pod nazivom „I to i to (drugi deo)“. U pesmi gostuju sve traženiji MC-jevi Goodfellv i Mixa, a produkciju potpisuje Rils.



Ovim potezom, Džejson Lud utvrđuje svoje mesto na domaćoj rep sceni sa ciljem da se na njoj održi iako su se trendovi, priznaje, dosta promenili.



“Pet godina zvuči kao dug period. Meni je, najiskrenije, prošao kao tren. Posvetio sam se porodici i deci, kreiranju prototipa e-bicikala, bavio sam se ekstremnim sportovima. Ljubav prema rep muzici odbijala je da bude potisnuta i eto me nazad! Sada sam spreman da nadoknadim sve publici koja me od samog starta poštovala i cenila a pre svega volela moju muziku.”



Džejson Lud se striktno drži svog obećanja i za početak predstavlja novi video spot za singl “I to i to (drugi deo)”. Ubrzo će uslediti još jedan novi video za pesmu “Sladoled”, u kojoj će stati rame uz rame sa nizom sjajnih MC-jeva današnjice. Svojevremeno Lud – a sada Džejson Lud – priprema novi album radnog naziva „Ne pokušavajte ovo u studiju“.



Premijera video spota će biti 18. oktobra na Mascom YouTube kanalu, tačno u podne.

Džejson Lud – kratka biografija:

Janko Janićijević (Lud) rođen 1982. Hip-hop karijeru započeo je krajem devedesetih godina kao član grupe Madhouse, a potom je nastavio kao solo izvođač. Nešto kasnije osnovao je studio "Bling Bling" u kome radi na pripremi svog izdanja. Objavio je tri studijska albuma, od kojih je jedan solo, pod nazivom „U ime igre“ 2006. godine. Pomenuto izdanje postavilo je nove standarde po pitanju srpske rep produkcije. Usledila je kompilacija „Ko te šalje?!“ (etiketa „Grupna Terapija“, 2008) a početkom 2010. godine, u saradnji sa dugogodišnjim kolegom Strukom, objavio je album „Monopol“.



Jankovu karijeru obeležio je veliki broj saradnji sa gotovo svim rep izvođačima iz Srbije i regiona. Učestvovao je i u stvaranju muzike za film „Mi nismo anđeli 2“, za serijal „Dosije zatvor“ (RTS) i muzike za dokumentarne emisije na TV B92. Kao MC i beatmaker zastupljen je na prvom, drugom i trećem Strukinom solo albumu. Koncertne nastupe imao je širom Srbije: Beograd, Novi Sad (EXIT festival), Kikinda, Kragujevac, Kruševac, Podgorica, Pančevo, kao i u regionu Banja Luka, Hip-Hop festival u Prijedoru, Rijeka, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Lucern (Švajcarska), Beč (Austrija). Nastupao i kao predizvođač na koncertu 50 Centa u Beogradu 2006. godine.



Diskografija :

2003. „Ulice vol.1“, 2006. „U ime igre“, 2008. „Ko te šalje“, 2010. „Monopol“

(Promo - tekst / Foto:Promo)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir