EMOCIJA KOJE JE OGLEDALO NAŠE DUŠE: Svaki put kada osetite zavist i ljubomoru prema nekome, preispitajte sebe i koji je to deo vas nezadovoljan i zapostavljen

U ovoj epizodi Talije bili smo u poseti Uni Senić, koja nam je na najbolji način približila svoje iskustvo sa kundalini jogom, i Izabeli Huber, koja se bavi arhetipskom psihologijom i učenjem žena da ožive boginje u sebi. Učili smo i da ojačamo biće i samopoštovanje.

U klubu srećnih žena sa Unom i Izabelom razgovarali smo o temi sezone, zavisti i ljubomori, a obe su se složile da su to prirodne emocije, koje svako živo biće ima. U zavisnosti od toga na koji način osećate te emocije, da li vas one parališu ili inspirišu, zavisi i rad na samom sebi kako bi se one iskorenile ili kanalisale. "Svaki put kada osetite zavist i ljubomoru prema nekome, preispitajte sebe i koji je to deo vas nezadovoljan i zapostavljen", zaključile su ove dame.

Pogledajte novu epizodu Talije.

