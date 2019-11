NAJAVA PETE EPIZODE SERIJE „DUG MORU: Odlazak

U narednoj epizodi serije „Dug moru“, u nedelju od 21 čas na Superstar TV kanalu, Periša odlazi u Tivat, jer u Porto Montenegru ima sastanak sa Ćaletom od kojeg očekuje pomoć. Ali ne očekuje da će se pojaviti i Milutin kojeg Ćale nagovora da odloži Periši dug. Zejova smrt odražava se na sve meštane. Izazvani tim šokom i tugom, naši junaci počinju da se bave svojim životima. Renko želi da kaže Anđi da se zaljubio u Juliju, ali ga Anđa preduhitri i kaže da ide, jer među njima je velika razlika u godinama. Ipak, biva srećna kada Renko ipak legne pored nje u krevet. Devojčica dovodi Đorđa do mesta na kom se on sretne sa svojom pokojnom kćerkom. Đorđe je srećan i uznemiren time što vidi Evu, koja ga uči životu. Đorđe od Eve saznaje kako je stradala. Za to vreme Rnjo i Olga se svađaju oko kamena koji je Olga uzela iz tunela i ne želi da mu ga vrati. Nakon toga, Olga saopštava ocu i tetki da je odlučila da ode za Beograd.

foto: Printscreen

foto: Printscreen

Nove epizode serije „Dug moru“ premijerno se prikazuju nedeljom od 21 čas na SuperstarTV kanalu koji mogu pratiti korisnici mts TV-a, kablovskog operatora Supernova i satelitske televizije m:SAT tv, kao i korisnici u regionu preko m:tel-a CG i BiH i širom sveta preko GO4TV.

foto: Printscreen

Foto: Promo

Kurir