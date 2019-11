SUTRA POČINJE NO SLEEP FESTIVAL: Četiri šlepera opreme donose vrhunsku produkciju u Hangar!

U sklopu dugoočekivanog drugog izdanja No Sleep festivala koji počinje sutra, 8. novembra, i traje do duboko u nedelju, 10. novembra, Amelie Lens, Bicep DJ Set, Kobosil, Mind Against, Anastasia Kristensen i mnogi drugi vrhunski izvođači osvojiće prestonicu! Besani vikend pred nama držaće pažnju hiljadama posetilaca kako perfektnom muzičkom postavom, tako i do sada neviđenom produkcijom koju je tim iza EXIT festivala pripremio za udarnu festivalsku lokaciju, Glavni Hangar u Luci Beograd! I ove godine, posetioci će uživati u audio-vizuelnom spektaklu kakav je rezervisan samo za najveće svetske festivale elektronske muzike! Specijalno za ovogodišnje izdanje No Sleep Festivala stigla su čak četiri šlepera opreme i konstrukcije, i doneli nezaboravan klaberski doživljaj publici u parteru i VIP zonama, ali i izvođačima koji će da nastupe u industrijskom okruženju Hangara! Glavnu lokaciju popuniće vrhunska rasveta koja broji 227 rasvetnih tela, 55 metara kvadratnih LED ekrana i 150 metara Eurotruss konstrukcije. U Beograd stiže i revolucionarno ozvučenje sa Exita, Anya, sa 24 zvučnika adaptivnog sistema i 15 sabvufer uređaja, koji će prenositi sve vibracije sa mikseta izvođača direktno do mnogobrojnih posetilaca glavne bine No Sleep Festivala, dok je za najavljeni audio-vizuelni doživljaj odgovorna kompanija Sky Music, regionalni lider u produkciji.

Besani provod širom prestonice

Na listi lokacija na kojoj su već Glavni Hangar u Luci Beograd, te popularni klubovi Drugstore i half, i ove godine upisaće se čuvene prestoničke tačke okupljanja kao što su 20/44, Mladost, Gadost, Gajba, Taman, Dot i Yugovinyl, a objavljene su i satnice festivala! Pored njih, tu je i MARSH. Open Space u Cetinjskoj 15, gde će se paralelno sa festivalom održati i ovogodišnja, druga po redu No Sleep Konferencija sa nekim od istaknutih izvođača, i drugih aktera na našoj, ali i svetskoj muzičkoj sceni, dok je program za ovaj događaj dostupan na sajtu festivala.

Ulaz na No Sleep Festival

U prodaji je ostao vrlo limitiran broj paketa za koje se očekuje da budu rasprodati danas u toku dana, kao i ograničen broj jednodnevnih ulaznica po aktuelnoj ceni. Pored ulaznica koje se mogu kupiti za lokacije Glavni Hangar u Luci Beograd i klubove Drugstore, half i 20/44, ulaz u klubove Yugovinyl, Mladost, Gadost, Gajba, Taman i Dot je slobodan, kao i ulaz u MARSH. Open Space na No Sleep konferenciju. Gotovo sve lokacije osim Hangara imaju ograničen kapacitet, te se posetiocima savetuje da dođu na vreme. Na svaku od lokacija ulazi se uz neku od festivalskih narukvica, pod uslovom da kapacitet klubova nije prethodno popunjen, kada je dovoljno sačekati da izađe neko ko ide dalje na drugu festivalsku lokaciju. Ulaznice su dostupne na www.nosleepfestival.com.

Zamena ulaznica za narukvice

Zamena vaučera za festivalske narukvice počinje sutra, u petak, 8. novembra ispred Glavnog Hangara. Potrebno je da svi kupci festivalskog paketa uz donošenje ličnog dokumenta na uvid prvobitno zamene svoju ulaznicu za festivalsku narukvicu – dnevne ulaznice se ne menjaju za narukvice. Radno vreme zamenskih mesta, kao i druge servisne informacije poput trajanja programa na svim festivalskim lokacijama, dostupne su na sajtu festivala, a svim posetiocima se preporučuje da preuzmu svoju festivalsku narukvicu na vreme, kako bi izbegli gužve.

Uz No Sleep aplikaciju sve informacije uvek pri ruci!

Kako bi se izbeglo nepotrebno štampanje mapa, satnica i programskih flajera, čime se nepotrebno uništavaju prirodni resursi, objavljena je zvanična aplikacija No Sleep Festivala, koja omogućava pregled svih informacija kao što su satnica, mapa, aktuelnosti, kao i obaveštenja u slučaju eventualnih promena. Aplikacija omogućava i razgovor sa ostalim No Sleep fanovima kao i push notifikacije za važne informacije, a može se besplatno preuzeti putem linka

Sve ostale informacije vezane za No Sleep Festival dostupne su u okviru vodiča na zvaničnom sajtu festivala.

