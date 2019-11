NAJAVA SEDME EPIZODE SERIJE „DUG MORU“: Tajne koje opterećuju

U narednoj epizodi serije „Dug moru“, u nedelju od 21 čas na Superstar TV kanalu, saznajemo da Đorđe nosi tešku krivicu zbog načina života koji je vodio i zanemarivanja najbližih koji su ga voleli i bez kojih je ostao. On se poverava Periši da je na Lušticu došao da se ubije.

Za to vreme Renko se oprašta od Anđe bez reči ii odlazi sa Rosa. Sa Rosa ubrzo nestaje i Đorđe, koji ostavlja prepunu sobu cveća i ruzmarina koje pronalazi Valentina. Mariška traži pomoć od Anđe, želi da spali Olginu posteljicu jer oseća da je u nevolji. Anđa je Olgina “šišana kuma” i sačuvala je njenu prvu loknu kose, pa preporučuje da to iskoriste. Dok traga po kutiji uspomena, od Anđe saznajemo i da joj je Pop bio “prvi poljubac”. Mariška zatiče jako pijanog Perišu, čiji se problem vidno usložnjava. Periša oseća veliki teret na leđima, ne samo zbog duga prema Milutinu, već i zbog istine koju duguje kćerki Olgi. Periša se seća davne situacije na plaži ispred kuće, kada su Svetlana i on razgovarali sa devojčicom Olgom o tome šta je laž. Videćemo da ga ovo sećanje vidno razara jer će Olga pronaći dijagnozu sa klinike za mentalne bolesti na kojoj je bila smeštena Svetlana. Nažalost, Olga od lekara ne uspeva da sazna mnogo, ali ipak saznaje da su se njena majka Svetlana i Đorđe upoznali na ovoj klinici. Očajna Olga odlazi u noćni klub sa Julijom u provod. Saznanja koja stiče o roditeljima nikako dobro ne utiču na njeno emotivno stanje. Olga se opija u klubu, u kom se nalazi i Milutin koji je posmatra. Kada Olgi pozli, Milutin je odvodi u svoj apartman.

foto: Promo

