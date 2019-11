STIGAO JE NOVI BROJ MAGAZINA COSMOPOLITAN! Ne propustite decembarsko izdanje najpoznatijeg lifestyle magazina na svetu

U prodaji je decembarski, a takođe i poslednji broj magazina Cosmopolitan za ovu godinu. Naslovnu stranu krasi prelepa Jovana Sretenović koja je ujedno i naša influenserka godine. Osim naslovne, očekuje vas i ekskluzivan intervju sa Jovanom koja nam otkriva brojne detalje iz svog života, ali i kako se osećala kada je primila priznanje u Fashion kategoriji Cosmo Influencer Awardsa i ponela titulu Best of the best.

Saznajte da li postoje ljudi koji ne umeju da vole, istinitu priču o lovcima iz noćnih klubova i šta su sve zanimljivo rekli pobednici prvog Cosmo Influencer Awardsa u Srbiji.

U decembarskom izdanju možete naći zanimljive intervjue sa mladom i talentovanom glumicom Andreom Ržaničanin i popularnim vaterpolistom Strahinjom Rašovićem.

Osim toga, prenosimo vam i deo atmosfere sa Cosmo beauty bruncha, gde je žiri Cosmo Beauty Awardsa 2019 imao priliku da uživa u divnom ambijentu Vinoteke Skadarlija i isproba sve nominovane proizvode, nakon čega će glas dati onima koji su im omiljeni.

I ovog puta vam donosimo pregršt street style modnih inspiracija koje smo pripremili za vas, pa zato, brzim korakom krenite ka najbližem kiosku po svoj primerak novog izdanja magazina Cosmopolitan.

