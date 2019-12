Najava devete epizode serije “Dug moru” Na distanci u nedelju od 21 čas

U narednoj epizodi serije „Dug moru“, u nedelju od 21 čas na Superstar TV kanalu, saznajemo da se Renko i Julija useljavaju u novi stan u kojem će se roditi beba, dok Olga i dalje traga za istinom o majci. Periša se sprema da ode na rođendan kod Gorana, a Olga pronalazi u njegovom telefonu brojne Svetlanine poruke “Ta žena nije kriva”. Periša se sreće sa starim prijateljima, ali biva iznenađen kad dođe i Ćale. U nadi da će rešiti problem, prihvata Ćaletov poziv da se priključi nekom poslu. Pijan i radostan što se konačno otvorila neka mogućnost da reši problem duga, sluša muziku i peva. U takvom raspoloženju zatiče ga Olga, koja ga napušta. Kaže da odlazi negde gde je ljudi ne lažu. Periša, nesposoban da ćerki kaže potpunu istinu, gubi njeno poverenje. Olga odlazi kod Julije i Renka da prenoći. Periša odlazi kod Ćaleta da sazna u kakav posao želi da ga uključi i ostaje razočaran kad čuje da se od njega očekuje samo da opere neki novac.

U Mariškinom frizerskom salonu u Tivtu, Anđa pravi novi korak. Menja frizuru i vraća se sebi. Poverava se Mariški da su Renko i Julija dobili bebu. Na putu ka kući Periša se žali Mariški da je video Olgu sa Milutinom i da mu ništa ne ide od ruke. Mariška konačno ode na Nemilo mjesto i spali Olginu posteljicu, u verovanju da će tako sva zla od nje da odu. Dolazi u Beograd da pomogne njoj i bratu. Prvo se vidi sa Olgom koja joj kaže da se posvađala sa Perišom jer nešto krije od nje i da joj se priviđa majka, te da oseća da Svetlana hoće nešto da joj kaže. Mariška je teši da je to normalno jer joj nedostaje. Olga pita Marišku odakle Svetlani ogrlica? Saznajemo da je Svetlana ogrlicu dobila od Rnjove babe, u znak zahvalnosti što je podojila Rnja kad je ostao bez majke. Rnjo dolazi u Beograd da iznenadi Olgu. Njih dvoje napuštaju Beograd i odlaze da žive zajedno na Luštici, u Rnjovoj kući.

Periša shvata da je izgubio ćerku i da nekako mora da se izbori za nju opet. A ne želi da izgubi sestru, koja takođe ne zna celu istinu o Svetlani. Prvi korak ka celoj istini Periša pravi tako što kaže Mariški da je Svetlana udarila ženu i dete kolima i da su na mestu ostale mrtve. Mariška ne veruje u to šta čuje. Shvata da je zbog toga pozajmio novac od Milutina, ali od šoka i ljutnje što to nije znala napušta Perišu pre nego što čuje priču do kraja. Odlazi kod Ćaleta u apartman i optužuje ga da je učestvovao u prikrivanju zločina. Na izlasku, u holu hotela, vidi da Milutin stiže kod Ćaleta. Mariška shvata da njih dvojica nešto zajedno rade i to joj se nimalo ne dopada.

Nove epizode serije „Dug moru“ premijerno se prikazuju nedeljom od 21 čas na Superstar TV kanalu koji mogu pratiti korisnici mts TV-a, kablovskog operatora Supernova i satelitske televizije m:SAT tv, kao i korisnici u regionu preko m:tel-a CG i BiH i širom sveta preko GO4TV.

