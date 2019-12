MEDUZA U SEA STAR LAGUNU DONOSI NAJVEĆE SVETSKE HITOVE: Stižu i regionalne sile Dubioza i Vojko!

Nakon tri fantastična izdanja u kojima je uživalo više od 120.000 posetilaca, Sea Star festival za 2020. godinu sprema do sad najspektakularniji start letnje sezone! Magična laguna Stella Maris biće 22. i 23. maja ujedno i prva stanica velike, višemesečne proslave 20 godina EXIT festivala, zbog čega već sada vlada veliko interesovanje za sestrinski festival u Umagu. Prvi muzički talas imena predvodi moćni hit trio Meduza, jedni od favorita za Grammy nagrade, čiji hit "Piece of Your Heart" broji preko 600 miliona strimova, uz platinaste tiraže koji su misteriozne italijanske producente odveli na sam vrh američke i britanske top liste! Uz ove planetarne hitmejkere stiže i najveći bend s ovih prostora, globalno popularni Dubioza Kolektiv, koji, nakon novog singla s čuvenim Manu Chaom, oduševljavaju ljude na koncertima širom regiona, potvrđujući da se trenutno nalaze na vrhuncu karijere! U ovoj prvoj grupi izvođača stižu i splitski hip-hop genijalac Vojko V, zagrebački hit trojac KUKU$, ali i trenutno najintrigantija trap senzacija iz Osijeka, Z++! Ovo je tek prvi od nekoliko muzičkih talasa koji na obalu Istre donose najjače izdanje Sea Stara do sad, festivala koji je ponovo ušao u konkurenciju za Najbolji festival do 40.000 posetilaca dnevno na Evropskim festivalskim nagradama. Prve i najpovoljnije ulaznice po promotivnoj ceni sa 50% popusta, od 3.700 dinara u prodaju stižu u četvrtak 12.12. tačno u podne, a ulaznice će biti dostupne putem sajta www.seastarfestival.com, kao i putem prodajne mreže Gigs Tix širom Srbije.

Na glavnu pozornicu Sea Star Festivala dolazi producentski trio Meduza, vlasnici trenutno najpopularnijeg klupskog hita “Piece Of Your Heart”, nominovanog za „Best Dance Recording“ na predstojećim Grammy nagradama. Neverovatan talenat potvrđuje i nominacija za Music Moves Europe Talent Awards za 2020. godinu, dok su s jednim od najvećih plesnih hitova 2019. godine osvojili i prvo mesto američke liste dance hitova i visoko drugo mesto ukupne britanske liste singlova. Pesma je proglašena i za muzičku himnu na čuvenom BBC Radiju 1, a uz preko 600 miliona strimova, dostigla je i platinasti tiraž u Velikoj Britaniji, Australiji i nizu drugih zemalja.

Italijani magičnog dodira trenutno su u novom pohodu na top liste sa svojim novim hitom "Lose Control"! Njihov specifičan zvuk među fanovima elektronske muzike širom sveta već je prozvan kao “Meduza sound”, a nastup na Sea Star festivalu biće ujedno i njihov prvi u regionu.

A upravo iz našeg regiona stiže i najuspešnija muzička senzacija, koja broji desetine nastupa na najvećim svetskim festivalima, a svima su dobro poznati - Dubioza kolektiv! Nepromenjenog su stava od početka karijere do danas, a imaju ogromnu vojsku fanova na više kontinenata. Proteklih meseci dokazali su svoj neprikosnoven status najpopularnijeg benda regiona, sa lakoćom puneći Arenu u Puli i zagrebački Dom sportova, dok ih u februaru već čeka izuzetno jaka serija koncerata po Velikoj Britaniji. Krajem januara diskografska sekcija dobiće pojačanje u obliku novog albuma „#fakenews“, već najavljenog duetom s legendarnim Manu Chaom, pod nazivom „Cross The Line“.

Aftermovie Sea Star festival 2019 možete pogledati OVDE.

I dalje najtraženiji čovek regiona, Vojko V inspiraciju pronalazi u stvarnim događajima i ličnim iskustvima, a krasi ga izuzetan dar da primećeno majstorski pretoči u hop hop formu začinjenu već prepoznatljivim, otrovnim humorom. Za rukom mu je pošlo da s neverovatnom lakoćom zahvati širu masu, pa ga jednako poštuje i njime se fascinira i starija i mlađa publika, naročito nakon uspeha megahitova „Ne može“ i „Kako to“, kojima je uticao i na sleng. Od rekordnih šest nominacija za Porina, pobedio je u čak tri kategorije - album godine, najbolji album klupske muzike i najbolji video spot „Ne može“ u režiji nagrađivanog reditelja Rina Barbira. Nastavak je već najavljen sjajnim singlom „Moja lipa“, koja poput ostalih pesama Vojka Vrućine polako postaje pravi fenomen.

Još jedan hit trojac dolazi na Sea Star idućeg maja, a ovog puta su to najaktuelniji predvodnici nove zagrebačke trap scene, KUKU$! Eksperimentisanje sa stilovima lansiralo ih je u top izvođače hip-hop žanra na ovim prostorima, a za njihov prvi dolazak u lagunu Stella Maris pripremili su regionalne bangere „Oće k***c“, „Bode Miler“, „Roxtar“, „Šinteri“, „Napravit ću scenu“ i mnoge druge. Na istom talasu, ali iz Osijeka u Umag, stiže i Z++, član Retfatlanta kolektiva koji iza sebe ima album “18++”. Njegova smela obrada pesme „Crno i zlatno“ označila je novi smer trapa na koji se ubrzo zakačila publika regiona željna novih poteza. Ovaj trap eksperimentator vešto secira i spaja različite žanrove poput r'n'b-a, funka, groovea i psihodelije, pa je i dalje misteriozni Z++ dočekan kao next big thing.

Četvrto izdanje Sea Star festivala održaće se u neodoljivoj laguni Stella Maris u Umagu 22. i 23. maja, a uz glavne dane kada će festival biti u punoj snazi, najavljeni su i uvodni, "Welcome Party", 21. maja, dok je 24. rezervisan kao završni, "Closing Party".

Za Sea Star festival već je krenula i prodaja smeštaja, a kompletne ponude i cene mogu se pronaći na sajtu www.seastarfestival.com.

