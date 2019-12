NAJBOLJI DOČEK NOVE GODINE U BEOGRADU! Coca Cola x New Year’s District festival donosi super zabavu sve do Božića

Adria Media Magazine u saradnji sa kompanijom Coca Cola od 10. decembra do 8. januara 2020. godine donosi potpuno jedinstven praznični festival New Year’s District. Na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka očekuje vas svakodnevna novogodišnja zabava za sve generacije.

Od svečanog otvaranja Coca Cola x New Year’s District festivala pa sve do Božića čeka vas odličan muzički program, raznovrsna ponuda hrane i pića, kao i razne radionice i zabavni sadržaji za najmlađe. Kao što i duh praznika nalaže, posetioci će svakodnevno imati priliku da učestvuju u različitim novogodišnjim iznenađenjima. Ulaz na festival je slobodan!

New Year’s District podržali su partneri festivala – Coca Cola, Superstar TV, Opel i Turistička organizacija Srbije.

Specijalno iznenađenje na festivalu svakako je Coca Cola Mašina dobrih dela koja će pokrenuti prazničnu magiju davanja. Imaćete priliku da upoznate Deda Mrazove na motorima koji širom Srbije i ove godine nose poklone deci i mladima ometenim u razvoju.

Desetog decembra u 19 časova očekuje vas svečano paljenje novogodišnjih lampica i tim činom otvara se jedinstven praznični festival New Year’s District. U otvaranju će učestvovati svi posetioci koje očekuje jedno malo iznenađenje u duhu praznika. Nakon svečanog otvaranja, Coca Cola Mašina dobrih želja pokreće svoju magiju, dok će za muzički užitak biti zadužen St. Louis Band (od 19.30 do 21 čas) i Nikola Demonja vs Kole & Ćela (od 21 do 22 sata).

St. Louis Band je bend iz Beograda koji svira muziku svih zabavnih žanrova u novim aranžmanima i ludim stilovima. Frontmen i pevač benda je Marko Stojanović Luis.

Svakog ponedeljka od 16. do 30. decembra zabavljaće vas DJ Miss Mille (od 20 do 22 časa), dok ćete utorkom 17. i 24. decembra moći da uživate u fantastičnom ritmu salse i nastupu DJ Timbaoa (od 20 do 22 časa). Dođite na Coca Cola x New Year’s District da zajedno zaplešemo salsu i pripremimo se za đuskanje u najluđoj novogodišnjoj noći.

Od 11. decembra do 1. januara očekuje vas prava muzička vrteška Funk Love Revolution (od 20 do 22 časa) koju je za vas pripremio DJ Brkati za koga važi da je pravi majstor dobrog provoda.

Četvrtak je rezervisan za New Age Beat pa će vas 12, 19, 26. decembra i 2. januara zabavljati DJ Nicole D od 20 do 22 časa.

Od 13. decembra do 3. januara svakog petka fantastičnu disko atmosferu praviće DJ I’gor (od 20 do 22 časa).

Svake subote od 14. decembra do 4. januara očekuje vas Superstar night i najbolji provod u Beogradu jer će vas zabavljati neki od najpoznatijih DJ-eva sa našeg prostora.

DJ Mark Funk već više od 15 godina je na didžejing sceni i poznat je po jedinstvenom stilu disco i funk zvuka. Njegov talenat prepoznat je i širom sveta, posebno u Americi, što je rezultiralo saradnjom sa nekim od najvećih američkih muzičkih kuća. Već sada čekirajte 14. decembar da ne biste propustili njegov nastup na Coca Cola x New Year’s District festivalu.

U subotu 21. decembra od 20 do 22 časa moći ćete da uživate u sjajnoj muzici koju za vas pušta DJ Me-High-Low koji je poznat po talentu da spoji nespojive žanrove i brzo vas pokrene na podijumu za igru. Posle žurki na kojima DJ Me- High-Low nastupa niko ne ostaje ravnodušan.

Dvadeset osmog decembra u subotu specijalno za sve posetioce NY Districta (od 20 do 22 časa) nastupaće El Jazzyra band koji odlikuje stilska raznolikost pa te večeri možete očekivati kombinaciju deep house-a sa jazz-om, d’n’b-om i funk-om.

Nedelja je dan za uživanje u džez muzici jer će vas svake nedelje od 15. decembra do 5. januara (od 20 do 22 časa) zavesti zvuci DJ Jazzysad - a koji kombinuje jazz funk, modal, latino i lounge trake iz svoje bogate kolekcije.

Verujemo da vas najviše interesuje šta smo za vas pripremili 31. decembra za doček Nove godine. Garantujemo da ćemo imati najbolji novogodišnji program u gradu jer vas očekuje potpuno jedinstvena žurka i zabava tokom celog dana. Atmosfera će biti sve bolja dok se približavamo ponoći i velikoj 2020. godini.

Trideset prvog decembra od 17 do 20 časova očekuje vas superstar winter video-program, dok se za najluđu noć pripremamo na Matineu uz DJ dvojac koji čine DJ Iron & DJ Oysha. Glavne zvezde čarobne novogodišnje večeri na New Year’s District-u svakako su Gitarinet Grooove System (od 21 do 23 sata), a ponoć ćemo dočekati uz fantastične pesme popularnog benda Sevdah baby & Ivana (od 23 do 00:30 sati).

Za Gitarinet Grooove System važi da su bend koji se ne sluša, već se doživljava. Ne propustite priliku da čujete neverovatan spoj svih urbanih žanrova na jednom mestu i spremite se za đuskanje bez pauze.

Sevdah baby & Ivana postaraće se da u 2020. godinu uđete nasmejani, razigrani i puni dobre energije. Ovaj muzički sastav u punom svetlu predstavlja fantastičnu kombinaciju digitalne muzike i lepote živog izvođenja.

Na festivalu Coca Cola x New Year’s District uživaće i oni koji se najviše raduju novogodišnjim praznicima, a to su mališani za koje je pripremljen specijalan program. Svakog dana se možete družiti i slikati sa Deda Mrazom od 18 do 20 časova, a subotom od 14. decembra do 4. januara najmlađi posetioci moći će da uživaju u jedinstvenom programu Beogradske filharmonije za decu.

To nije kraj muzičkim iznenađenjima koje je New Year’s District pripremio za mališane pa nas svake subote od 14. decembra do 4. januara očekuju nastupi hora Cvrkutići, Sr. Karlovci & Hor Dece sa festivala Fedemus, Dečiji hor RTS & Hor Beoblet, Hor Pikolo & Dečiji hor Rastko, a specijalno iznenađenje za mališane biće izvođenje rock kids benda.

Vikend je rezervisan za zabavu i magiju pa svake subote i nedelje od 14. decembra do 5. januara mališani imaju priliku da uživaju u performansu klovna Balondžije (od 11 do 12 sati) i mađioničara (od 12 do 13 časova).

Za Badnje veče (od 20 do 22 sata) i Božić (od 18 do 20 časova) posetioci će uživati uz dobro prepoznatljive beogradske šlagere.

Svaka od redakcija kompanije Adria Media Magazine inspirisana prazničnom euforijom odlučila je da vas iznenadi zanimljivim aktivnostima na New Year’s District-u. Magazin Lepa&Srećna dovodi goste iznenađenja, a magazin National Geographic Srbija organizovaće 16. decembra u 18 časova prikupljanje knjiga za decu iz dečijeg sela u Kamenici.

Magazin Elle u sredu 11. decembra od 19 časova najavio je darivanje novogodišnjih specijalnih poklona, kao i Elle fashion exchange 29. decembra od 17 do 19 časova.

Magazin Men’s Health organizovaće outdoor trening pa će se 15. decembra (od 10 do 13 časova) klupe u parku pretvoriti u sprave za vežbanje.

Sedamnaestog decembra imaćete priliku da upoznate redakciju magazina Cosmopolitan i popularne influensere sa naših prostora. Očekuje vas sjajno druženje i zajedničko kićenje jelke od 18 do 20 časova.

Sensa nas i na kraju 2019. godine podseća na to koliko je važno negovati dušu pa zato najpoznatiji mindstyle magazin 22. decembra od 17 do 19 časova organizuje novogodišnju razmenu knjiga i Sensa bazar.

Sve posetioce, a najviše zaljubljenike u dobre automobile oduševiće predstavljanje novog modela Opel Corse. Svoju svetsku premijeru ovaj model imao je na IAA Međunarodnom salonu automobila u Frankfurtu, a prvi put biće ekskluzivno izložen u Srbiji na Topličinom vencu u Parku vojvode Vuka u okviru festivala New Year’s District.

Uživajte u prazničnom duhu i novogodišnjem zimskom bioskopu uz program Superstartv na otvorenom 14, 21, 28. decembra i 4. januara u popodnevnim časovima - od 16 do 18h. Komedije "Vrata do vrata“, "Slatke muke", "Nek ide život“ i "Državni posao" izmamiće vaše osmehe kada se udobno smestite na ligeštulima uz ćebad i grejalice. Ponesite dobro raspoloženje, zauzvrat dobijate toplu čokoladu i kokice. Ni tu nije kraj iznenađenjima. Mnogo dobre energije biće odličan uvod za "Superstar veče" subotom od 20h uz nastupe poznatih bendova i DJ-eva.

Selfie point klupe su nešto što će svakako obradovati sve posetioce. Ukrašene u novogodišnjem stilu, bajkovite klupe su jedinstvena prilika da napravite najlepše praznične fotografije i tako sačuvate uspomenu na doček 2020. godine.

Novogodišnji i božićni praznici nisu potpuni bez trpeze bogate ukusnim slatkim i slanim specijalitetima. Vaše čulo ukusa zadovoljiće fenomenalna gastronomska ponuda restorana Lorenzo & Kakalamba, Suši Ima, Burger house, a kompanija Back to nature ponudiće ekskluzivna najkvalitetnija italijanska vina i prosecca. Sapore vam donosi raznovrsnu ponudu slatkiša, a svi posetioci moći će da uživaju u toplim i hladnim Fuzetea čajevima.

Radno vreme ugostiteljskih kućica od ponedeljka do petka je od 14 do 22 i subotom od 11 do 22 sata. Za Novu godinu ugostiteljske kućice biće otvorene od 10 do 1 sat, a za Badnji dan i Božić od 17 do 22 sata.

Ceo program festivala Coca Cola x New Year’s District možete pogledati i preuzeti OVDE.

Sve detaljne informacije o Coca Cola x New Year’s District festivalu, fotografije i video-priloge sa samog događaja možete pratiti na našem Instagram i Facebook nalogu.

