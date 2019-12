EXITOVI FESTIVALI IZGLASANI MEĐU DESET NAJBOLJIH U EVROPI: U čak četiri kategorije!

Festivali koje organizuje EXIT tim našli su se među najboljima u Evropi u čak četiri kategorije na Evropskim festivalskim nagradama, najznačajnijem festivalskom takmičenju na planeti. Preko 350.000 festivalskih fanova širom sveta glasalo je za svoje favorite, a u godini kada je po brojnim parametrima održano i njegovo najuspešnije izdanje dosad, EXIT je ponovo među prvih deset u glavnoj kategoriji „Najbolji veliki festival“. Prestižnu titulu EXIT je osvojio 2014. i 2018. godine, a u proteklih devet godina se zvanično nalazi u prvih deset, i to uvek pri vrhu, što ovaj izuzetan uspeh čini jedinstvenim na evropskoj festivalskoj sceni! Nakon što je 2015. poneo kući titulu najboljeg, crnogorski Sea Dance festival našao se u najužem izboru za „Najbolji festival srednje veličine“ i to šesti put za redom. Muzička platforma No Sleep već je izgradila zavidnu reputaciju na svetskoj sceni, pa ne čudi da je njeno festivalsko izdanje u svojoj prvoj nominaciji ušlo u grupu šest "Najboljih novih festivala", dok je No Sleep u finalu i za „Najbolji mali festival“ Evrope! U kategoriji za „Najbolji mali festival“ našao se i domaći Arsenal Fest, te će tako Srbija imati čak tri festivala u finalu evropskog takmičenja.

EXIT festival idućeg jula proslaviće jubilarni, 20. rođendan pod simboličnim sloganom EXIT 2.0, kojim se obeležava početak jedne nove ere, uz brojne inovacije u svim oblastima svog delovanja.

