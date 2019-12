COCA-COLA X NEW YEAR'S DISTRICT: Na Topličinom vencu je najlepši praznični program za decu

Festival Coca-Cola x New Year's District doneo je bajkovitost u centar naše prestonice. Kako se polako približavamo novogodišnjoj noći i Božiću, ponuda aktivnosti, muzičkih nastupa i programa za decu na ovom festivalu postaje sve zanimljivija.

Danas, 21. decembra, posetite New Year's District, i ceo dan će vam biti ispunjen pozitivnom energijom. Od jutra do večeri očekuje vas sjajan program za sve generacije, kao i bogata ponuda ukusnih specijaliteta, kuvanog vina, čaja i prazničnih slatkiša.

Od 11 do 12 časova mališani će imati priliku da upoznaju zabavnog klovna Balondžiju koji će svojim trikovima i deci i odraslima sigurno ostati u pamćenju. U istom terminu, Beogradska filharmonija uvešće mališane u svet zabavne i vesele klasične muzike. Narator priče biće Ivan Tasovac koji će pokazati mališanima da se uz klasiku najbolje razume muzika.

Istog dana, od 12 do 13 časova čeka vas magičan trenutak na Coca-Cola x New Year's Districtu, na nastupu sjajnog mađioničara Strahinje.

Još jedno muzičko iznenađenje za mališane biće izvođenje hora Beobalet i Dečjeg hora RTS-a. Dođite da se u raspevanom i razigranom okruženju približite 2020. godini.

Od 15 časova imaćete priliku da se družite i sa glumačkom ekipom iz serije “Vrata do vrata”. Maja Mandžuka, Zoran Cvijanović, Uroš Jakovljević, Jelana Jovičić, Dominik Čičak i Jelana Puzić biće gosti na New Year's Districtu!

Nakon druženja sa glumcima, zagrejte se uz toplu čokoladu i uživajte u zimskom bioskopu na otvorenom koji donosi Superstar TV. Očekuju vas projekcije omiljenih epizoda popularnih domaćih serija. Povedite prijatelje, porodicu ili partnera i svi zajedno uživajte u projekciji Superstar bisokopa.

Od 20 do 22 časa energija kreće na viši novo - nastup koji će sigurno oduševiti sve ljubitelje elektro zvuka! DJ Me-High-Low brzo će vas pokrenuti i impresionirati sjajnom kombinacijom muzičkih žanrova.

Već sutra, u nedelju 22. Decembra, na New Year's Districtu pokreće se prava praznična čarolija darivanja, melodičnih zvukova i neograničene igre i zabave.

Klovn Balondžija od 11 do 12 donosi nove i do sada neviđene trikove sa balonima, a mađioničarska predstava od 12 do 13 časova uveriće sve mališane da magija zaista postoji.

Od 17 do 19 časova širi se praznični duh deljenja i darovanja. Magazin Sensa u okviru New Year's District festivala organizuje prazničnu razmenu knjiga, a u akciji mogu učestvovati svi posetioci.

Nedelja veče je rezervisana za Art of Jazz, jer nas u divan i zavodljiv svet džez muzike vodi DJ Jazzy Sad. Ovaj izvođač je jedan od pionira “elektro swing”, “nu-jazz” i elektro tango zvuka u regionu i frontmen prvog elektro sving benda u Srbiji “Bendtronica”. DJ Jazzy Sad-a imate priliku da slušate svake nedelje od 20 do 22 časa na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka.

Na New Year's Districtu provod se nastavlja i kada se vikend završi. Zato u ponedeljak, 23. decembra od 20 do 22 časa ne propustite nastup DJ Millie. Njen muzički izbor je eklektičan i obuhvata gotove sve žanrove savremene urbane muzike od sredine 20. veka do danas. Iako je prepoznatljiva po svojim “upbeat” žurkama, ovom prilikom slušaćemo selekciju “lounge” muzike laganijih ritmova.

Ovo nije kraj iznenađenjima, jer svakog dana posetioci festivala mogu da se druže, plešu i fotografišu sa Deda Mrazom od 18 do 20 časova.

Partneri festivala su Coca-Cola, Opel, Superstar TV, Orbit i Turistička organizacija Srbije.

Na New Year's Districtu očekuje vas i Coca-Cola mašina dobrih dela koju može da aktivira svaki posetilac i tako podrži ovogodišnju akciju kompanije Coca-Cola za pomoć deci i mladima ometenim u razvoju.

Takođe, na festivalu možete uživati i u ukusnim specijalitetima restorana Lorenzo & Kakalamba, Burger House-a, i penušavim zadovoljstvima vinarije Vinore koja nudi najkvalitetnija italijanska vina i proseka. Najlepše praznične slatkiše nudi Sapore, a svi posetioci mogu uživati u toplim i hladnim Fuzetea čajevima.

