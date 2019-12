COCA-COLA X NEW YEAR'S DISTRICT: Slikanje sa Deda Mrazom i sjajna zabava na Topličnom vencu sve do Božića

Park vojvode Vuka rezervisan je za sjajnu prazničnu atmosferu koja će trajati sve do 8. januara.

Zato vas Coca-Cola x New Year's District poziva da danas, 22. decembra dođete na jedinstven praznični festival. Od 11 do 12 časova počinje specijalan program za najmlađe. Klovn Balondžija izvodiće zanimljive trikove, a od 12 do 13 časova nastupa mađioničar koji je i ovog puta pripremio predstavu ispunjenu raznoraznim iluzijama koji će sve prisutne dovesti do toga da se zapitaju da li je zaista moguće ono što vide.

Magazin Sensa od 17 do 19 časova organizuje akciju novogodišnje razmene knjiga u okviru Coca-Cola x New Year's District festivala. Redakcija i prijatelji magazina pozivaju sve posetioce da učestvuju u akciji i tako pokrenu prazničnu čaroliju darivanja. Ova inspirativna aktivacija magazina Sensa podseća nas da se uz knjige razvijamo u najkvalitetnijem smeru, a uz ovakvu vrstu razmene možete doći do svog željenoj primerka i na zabavan način.

foto: Zorana Jevtić

Kao i svake večeri, na festivalu vas i dalje očekuje sjajan muzički program. Uživajte u zvucima džez muzike koju specijalno izvodi DJ Jazzy Sad. Ovaj izvođač muziku stvara pod uticajem soul, jazz, boogie, hip hop, trip hop, brazilian i broken beat zvuka. DJ Jazzy Sad-a možete slušati svake nedelje od 20 do 22 časa na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka.

U ponedeljak, 23. decembra, posetioce New Year's District festivala očekuje sjajan nastup popularne DJ Millie. Ona nastavlja da pravi neverovatnu atmosferu kao i svakog ponedeljka, te će gosti i ovog puta uživati u pažljivo pripremljenom miksu muzike dobrog ritma.

foto: Promo

O nastupu DJ Timbao-a i salsa trupe ne prestaje da se priča još od prethodnog utorka, pa će vas tako i 22. decembra od 20 do 22 časa pokrenuti na ples i priuštiti nezaboravan provod. Spremite se za zavodnički ritam salse, brzu energiju i nesvakidašnju zabavu.

Svakog dana od 18 do 20 časova možete se družiti i fotografisati sa Deda Mrazom.

Coca-Cola x New Year's District nudi jedinstven praznični program, pa ne propustite priliku da budete deo najboljeg festivala u Beogradu!

Kurir