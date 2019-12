Coca-Cola x New Year's District: svakog dana super žurka uz dobru muziku i Deda Mraza

Na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka, sve do 8. januara traje praznični festival Coca-Cola x New Year's District

Direktno iz Laponije Deda Mraz je stigao u centar Beograda i čeka da čuje vaše želje i otkrije vam neku novogodišnju tajnu. Svakog dana od 18 do 20 časova možete da se fotografišete pored predivne novogodišnje jelke, a u velikoj crvenoj fotelji dočekaće vas Deda Mraz lično.

foto: Damir Dervišagić

Poznata kao rezident DJ mnogih beogradskih klubova već više od 10 godina, DJ Millie i ovog ponedeljka od 20 do 22 časa za vas pušta pažljivo izabranu “lounge” muziku laganijih ritmova.

Već sutra, u utorak uveče, očekuje vas luda plesna žurka. DJ Timbao i energična plesna salsa trupa naučiće vas kako da zaplešete u pravom kubanskom stilu. Novi koraci pomoći će da šarmirate na podijumu za igru, pa zato ne propustite priliku da svakog utorka od 20 do 22 časa zaigrate i sa razigranim duhom se približite novoj godini.

foto: Promo

Uvek spreman da iznenadi retkim i upečatljivim miksom, DJ Brkati i ove srede na New Year's Districtu podiže raspoloženje od 20 do 22 časa. On je DJ stare škole i tačno zna kako da zagreje atmosferu i pokrene talas odličnog provoda.

Na Coca-Cola x New Year's Districtu širi se opojan miris raznih kulinarskih slatkih i slanih specijaliteta. Najukusnije novogodišnje zalogaje možete probati svakog dana od 14 do 22 časa u drvenim kućicama u okviru festivala.

Partneri festivala su Coca Cola, Opel, Superstar TV, Orbit i Turistička organizacija Srbije.

(Foto:Žana Šišić)

