I OVOG VIKENDA OČEKUJU VAS BROJNA IZNENAĐENJA U STADION SC. Donesite važne novogodišnje odluke za svoje zdravlje

Program pod nazivom „Nedeljno popodne u Stadinu“ proteklog vikenda okupio je veliki broj posetilaca, a nastavak ovog zanimljivog događaja biće 29. decembra od 15 do 20 časova na istom mestu. Fantastičan program posvećen zdravom načinu života, veoma interesantne radionice u kojima će se svako moći da se posavetuje o konkretnim ciljevima i odlukama koje treba doneti u narednoj godini, zatim terapeutski tretmani za dovođenje organizma u stanje balansa i ravnoteže oduševiće ljude koji već vode računa o fizičkom i duhovnom stanju svog organizma, a i sve one koji žele da iza sebe ostave loše navike i počnu da brinu o svom zdravlju.

Program

Nedelja, 29. decembar:

15.00-17:30 Logopedska radionica

15.00-17.30 Udruženje Svi na vagu

15.00-17.00 Radionica „Kako osnažiti sebe za iskorake u 2020”

15.00-17.00 Radionica izrade nakita od poludragog kamena

15.00-19.00 Radionica „Upoznajte sebe”

15.00-20.00 BizPliz fizioterapeutski tretman

16.00-16.30 Pilates i body art

17.00-18.00 pisanje pisma Deda Mrazu

17.00-20.00 Radionica „Novogodišnje odluke (i zašto ih se ne držimo?)”

17.30-20.00 Zona zdravlja by Dr Feelgood

S obzirom na to da gojaznost predstavlja bolest savremenog društva, nutricionista Milka Raičević zajedno sa svojim timom iz udruženja Svi na vagu određivaće telesnu težinu i mišični status pomoću specijalnih vaga za merenje. Posetioci će dobiti i detaljne informacije o kalorijama koje je potrebno da unose u organizam, zatim vitaminima koji im nedostaju u telu, a moći će i da provere stanje stopala i kičme i na licu mesta dobiju preporuke stručnjaka o preventivi kao najboljem načinu za očuvanje svog zdravlja.

Veoma interesantna radionica „Kako osnažiti sebe za iskorake u 2020" oduševiće sve one koji žele da u narednoj godini naprave neke važne korake u svom životu. „Većina ljudi zna šta im valja činiti i koji su to koraci koje treba preduzeti u sledećoj godini, ali ono što možda nedostaje mnogima jeste hrabrost da to i učine. Zato će ovo naše druženje u šoping-centru Stadion biti upravo podrška i ohrabrenje svima kojima je to potrebno. Radujem se da vas inspirišem, pokrenem, osnažim i odvažim da od naredne godine dobijete najbolje", rekla je Dragana Bačanek, životni trener, koja se već više od deset godina bavi individualnim koučingom i drži predavanja na temu sreće i prosperiteta.

U okviru radionice „Upoznajte sebe”, koju će voditi Lidija Grujić, posetioci će rešavanjem određenih testova otkriti svoja uverenja, slabosti i mentalne prepreke ka zdravom životu i saznati kako ih prevazići.

Uz kvalitetne i svrshishodne vežbe pilatesa i body arta stručnog tima dr Tamare Ratković, dame će naučiti kako da postignu željene rezultate za svoje telo. Pored toga, svi koji budu želeli moći će da probaju fizioterapeutski tretman tima BizPliz i otklone bol u predelu vrata i kičme za samo 10-ak minuta.

Na radionici „Novogodišnje odluke (i zašto ih se ne držimo?)”, koju će voditi Slobodan Nikolić, psihološki savetnik i terapeut, i Maja Nikolić, lekar i edukant psihoterapije, upoznaćete se sa dve psihoterapijske metode – logosinteza i integrativna analiza snova, kao i sa drugim tehnikama koje pomažu u donošenju odluka i suočavanju sa emocijama koje ih prate. „Radionica je iskustvena, pa ćemo se odmah kroz razgovor i praktičan rad baviti i konkretnim pitanjima i problemima koje učesnici iznesu”, otkrio nam je Slobodan Nikolić. Od 17.30 posetiocima će na raspolaganju za sva pitanja i savete u vezi sa pravilnom ishranom, zdravom fizičkom aktivnošću i zdravljem biti Dr Feelgood. Svi zainteresovani imaće mogućnost da izmere težinu, procenat masti, procenat vode, količinu mišića, puls i pritisak. Dodatno, moći će da izmere obim struka, koji je jedan od pokazatelja koliko smo zdravi.

Svi znamo da je zdravlje najvažniji faktor za srećan i uspešan život, zato treba preduzeti sve preventivne korake kako bismo ga sačuvali. U Stadion SC ćete imati priliku da čujete dosta bitnih informacija i važnih saveta na temu zdravog načina života kako na fizičkom tako i na duhovnom putu. Čekamo vas!

